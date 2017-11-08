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Прошлое не отпускает Печатать E-mail
Tuesday, 07 November 2017

Если общество не движется вперёд, оно неуклонно сползает взад.

ВЗРЫВОТЕХНИКИ КРАСНОЯРСКОГО ОМОНА ОБЕЗВРЕДИЛИ БОЕВУЮ ГРАНАТУ

В пригороде Железногорска сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа Управления Росгвардии по Красноярскому краю обезвредили боевую гранату «Миллса» времен Первой мировой войны.

В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во время проведения земляных работ в огороде он нашел предмет внешне похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними боевая граната «Миллса» в сильном коррозионном состоянии, которая представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Саперы ОМОНа поместили боеприпас во взрывозащитный контейнер, перевезли его на безопасное расстояние от жилых построек и уничтожили накладным зарядом.

rosgvard.ru.

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Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск пресечены факты публичного распространения жителями города экстремистских материалов в сети Интернет. Так, в рамках осуществления надзорной деятельности в октябре 2017 года выявлены факты публичного демонстрирования гражданами на своих персональных страницах в социальной сети «ВКонтакте» нацистской свастики, а также распространения аудио и видеопроизведений, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение национальной розни и призывы к насильственным действиям.

Вместе с тем Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» распространение экстремистских материалов, а также публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики запрещено. Список материалов, признанных федеральными судами экстремистскими, опубликован на официальном сайте Минюста России по адресу: http://minjust.ru. В связи с этим, прокуратурой инициирована административная ответственность в отношении двух жителей г. Железногорска по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов), и в отношении одного гражданина – по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Постановлениями Железногорского городского суда указанные граждане признаны виновными в совершении административных правонарушений и им назначены наказания в виде штрафов. В результате прокурорского вмешательства нарушения были устранены, экстремистские материалы удалены пользователями со своих персональных страниц в социальной сети «Вконтакте».

krasproc.ru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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