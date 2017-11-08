Всё-таки Григорий Горин был велик: "... потом решили совместить". Революция в подарок Спецслужбы с удовольствием сорвали провокацию, устроенную Мальцевым. Итог: реальные уголовные дела для активистов и дискредитация оппозиции в целом. Запланированная на воскресенье, 5 ноября, всероссийская акция протеста, известная среди сторонников блогера Вячеслава Мальцева как «революция «5.11.17», потерпела сокрушительное фиаско. Полиция и спецслужбы, еще загодя нейтрализовав всех возможных «активистов», к намеченной дате подошла со рвением куда большим, чем сами участники. Те, кто решил поддержать призыв оппозиционера Вячеслава Мальцева, по большому счету, просто пришли взглянуть на происходящее. Но задерживали их по-настоящему — и не только их: по всей стране в отделениях оказались более 400 человек (в основном — в Москве), у некоторых из них нашли холодное оружие и кастеты, а у кого-то даже «револьверы системы наган» и гранаты. Судя по некоторым рассказам задержанных, полицейские работали на показатель количества, а не качества: в списке оказались даже те, кого сложно заподозрить в революционных настроениях и в коллаборации с националистами. Большую часть людей уже отпустили, но некоторым всерьез намерены предъявить в качестве обвинения подготовку к терактам и массовым беспорядкам. Все это очень похоже на ситуацию, когда все стороны только усиливают абсурд, а в выигрыше в итоге окажется власть. «Ничего не успел, просто пришел» Зачистки в связи с «5.11.17», — датой, которую Вячеслав Мальцев активно продвигал в своем блоге в течение последних нескольких лет в качестве критической для оппозиционного движения, — начались еще 3 ноября. 14 сторонников Мальцева задержали в восьми городах страны. По сообщению ФСБ, у всех них были изъяты оружие, националистическая символика и элементы для создания «коктейлей Молотова». Последние в готовом виде в количестве 15 штук спецслужбы якобы нашли и у сторонников признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» в Москве. На следующий день, после того как задержанные начали говорить, РБК сообщило еще более чем о 20 обысках. С обыском пришли в том числе и домой к лидеру незарегистрированной Партии националистов Ивану Белецкому, в полицию забрали его жену с грудным ребенком. Сам Белецкий находится за пределами России и проходит свидетелем минимум по трем уголовным делам, но он не сомневается, что спецслужбы работали на упреждение. «За неделю до запланированной акции машины [со сторонниками] на подъезде к Москве останавливали и обыскивали, — говорит он «Новой». — Многие уехали из страны, некоторых арестовали. Власть готовилась к революции». 4 ноября прошел традиционный «Русский марш» — шествие националистов по Люблино, — на котором тема «5.11.17» была одной из главных в обсуждениях между пришедшими националистами. Сам марш получился казусным: четверо из пяти организаторов обиделись на то, что им запретили проносить на шествие разрешенные ранее баннеры, и развернули своих сторонников по домам. В итоге одна колонна — с Партией националистов и несколькими мелкими организациями, — ушла вперед; тех, кто остался, разогнал дубинками ОМОН. Промаршировавшие пару километров националисты прокричали было речевки против властей, но без особого энтузиазма. В итоге собравшиеся на митинге рядом с метро «Братиславская» немногочисленные активисты заявили, что «кураторские» не смогут их победить и что это не последний русский марш. Особого оптимизма в рядах митингующих это заявление не вызвало. 5 ноября, в день намеченной «революции», все выглядело еще более нелепо: на подходе к Манежной площади, где планировалось начало, полиция задерживала вообще всех, кто показался им подозрительным. «Было много людей рядом с Манежной, которые гуляли как бы на Дне народного единства, — рассказывает «Новой» 20-летний студент Василий Недопекин. — Полицейские просто по два-три человека подходили к рандомным людям, которые почему-то им не нравились. Что я наблюдал: люди показывали содержимое сумок, там ничего запретного не было — их все равно забирали». Самого Недопекина тоже забрали. «Полицейские подошли к моему знакомому и попросили показать содержимое его сумки. Мы с товарищем даже не заметили, как к нему подошли, он был сзади и в какой-то момент просто позвал нас. Полицейские взяли его и повели в автозак, мы бежали вслед и пытались узнать, почему арестовали нашего друга. За этим «упаковали» и нас», — говорит он. В тех или иных вариациях так — методом случайной выборки — было задержано более 300 человек (по России — больше 400). Было много тех, кто попал под раздачу совсем уж случайным образом: в ОВД «Тверской» доставили задержанных, игравших на Манежной площади в «Pokemon GO». Кроме того, нескольких человек — среди них активисты петербургской «Весны» и люди из штаба Алексея Навального — задержали, когда они шли на обед с либертарианской конференции «Чтения Адама Смита» (всем задержанным либертарианциам предъявляют нарушение статьи 19.3 КоАП — «Неповиновение сотруднику полиции» — это до 15 суток ареста). Но среди уведенных полицией в автозаки были и те, кто явно оказался в теме. «В моем автозаке ехало восемь человек, из них шестеро — несовершеннолетние, — рассказывает задержанная правозащитница Ирина Яценко. — Они практически все знали о том, что планируется 5.11.17. Но они сами не собирались принимать участие в этой «движухе». Если кто-то и пришел туда намеренно, то только ради любопытства, посмотреть, а что же будет. Они многие состоят в чатах, телеграм-каналах, но они в этом не участвуют. Никто не кричал никаких лозунгов, не доставал плакатов. Что делали сотрудники полиции? Они говорили «предъявите паспорт», а потом «откройте сумку». Проверяли на оружие. Я паспорт не показала, а перед автозаком меня еще обыскать пытались. Я сказала, что без понятых они даже не притронутся к моему рюкзаку. Они мне там и сказали, значит, у вас будет 19.3». Студент Недопекин, как утверждает он сам, тоже пришел просто посмотреть на происходящее, но сам он «не является сторонником Мальцева и всех этих революций». «Нас допрашивали как свидетелей. Но как дальше это будет развиваться, я не знаю. То есть сейчас мы с другом проходим как свидетели по статье 318 Уголовного кодекса (нападение на полицейского), а также по статье о призыве к массовым беспорядкам», — рассказывает студент. Следователи у него тоже интересовались, помимо прочего, знает ли он про телеграм-канал «5.11.17». «Они хотели вычислить того человека, который опубликовал информацию об акции, — предполагает Недопекин. — Но, как мне кажется, вообще данные каналы могли быть сделаны сотрудниками спецслужб, которые хотят выяснить, кто симпатизирует этому движению». Из 300 с лишним задержанных в Москве на ночь с воскресенья на понедельник в ОВД осталась примерно сотня. У некоторых из них, утверждает полиция, были обнаружены ножи и кастеты. В Петербурге в то же воскресенье задержали активистов движения «Свободная Ингрия»: в их машине нашли боевые наганы (да, именно наганы), гранаты и пиротехнику. Представители движения выступили с заявлением, что это все подброшено, а к Мальцеву и его делам они вообще не имеют никакого отношения. Тем не менее, ФСБ уже рассматривает это дело как возможный повод для открытия дела по статье «Террористический акт». «Приготовление к массовым беспорядкам и терроризму» рассматривают и в отношении сотни задержанных, пытаясь увязать это с открытым в октябре аналогичным делом в отношении запрещенной «Артподготовки». Под ударом и сторонники, и оппозиция вообще Картина вырисовывается следующая: по сути, Вячеслав Мальцев подставил своих сторонников, отправив их под возможное уголовное преследование по самым тяжким статьям. Сам Мальцев находится за границей, 5 ноября он вышел в эфир Youtube, чтобы сообщить о «взятии власти в Волгограде». Мальцев вывел на прямую связь местного активиста Анатолия Болтыхова, который «общался с местным ФСБ по домофону» и требовал от них соблюдения законности. «Малым числом мы восстановили Конституционный строй», — заявил Болтыхов. В ответ блогер пожелал удачи «альтернативной, а на самом деле реальной власти». То, что произошло 5 ноября, националист Белецкий называет «гражданским демократическим протестом». «Я видел в этом акцию неповиновения, — говорит он. — Мальцев высказывался более радикально, что это «революция». Его расчет заключался в том, что людей, пришедших на акцию, будет немного, но так как власть будет к этому готова, никто особо не пострадает. Но информационный взрыв произошел: задержание 400 человек это серьезное медиа-событие». Другие наблюдатели высказываются о произошедшем несколько критичнее. «Случаи экстремального поведения казавшихся второстепенными игроков в современной российской истории возникали (Рохлин, Квачков) и, видимо, возможны. Однако признаков того, что Москва была в этот день на осадном положении, я не вижу, — говорит «Новой» политолог Михаил Виноградов. — В большей степени это похоже на демонстрацию активности для последующего отчета, а под раздачу попали и спровоцированные активисты, и случайные прохожие». Продолжение истории, по словам Виноградова, во многом будет зависеть от «команды», которая будет дана спецслужбам. Но ничего хорошего, наверное, не будет, предполагает директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Слишком велик соблазн обернуть карикатурную «революцию» против оппозиции вообще. «Это же не только история про Мальцева, это еще и про его активистов, — считает Верховский. — Они же могли симпатизировать не только ему, но и входить в другие группы. Это ведь началось еще с акции 26 марта, когда задерживали в том числе и людей с определенным бэкграундом. Увязать все это между собой сейчас будет очень просто». Националист Белецкий этого не боится. «26 марта, 12 июня, 5 ноября — я вижу в этом одну цепь событий: выход на протесты с законными требованиями отставки Путина, — говорит он. — Власть может сделать ни в чем не повинных людей «экстремистами» и «террористами», но она получит от этого бумерангом, ведь все будут еще больше радикализироваться». Конечно, тут хорошо бы легла версия о том, что Мальцев — провокатор от власти в рядах оппозиции и националистов, но это слишком сложная комбинация для спецслужб, сомневается Верховский. «Я не верю, в то что это такая долгоиграющая провокация. В таком случае Мальцева надо было внедрять несколько лет назад (первые сообщения о «5.11.17» датируются еще 2013 годом — Ред.). Это слишком. Скорее всего, Мальцев действительно подумал, что если много раз сказать о революции — она произойдет», — говорит Верховский. Правда, легче от этого оппозиции стать не должно. Партия ПАРНАС уже демонстративно открестилась от Мальцева, который на партийных праймериз в прошлом году занял первое место и шел номером два в партийном списке. «Какая связь между вчерашними событиями и выдвижением его в составе коалиционного списка? Он и не состоит в партии, и не состоял никогда. История с выборами год назад закончилась, и с тех пор мы с ним никак не ассоциированы. Также как мы не отвечаем за действия многих людей, которые входили в список наряду с Мальцевым, не будучи членами партии», — заявил «Новой» зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин. «Мальцев клятвенно обещал нам отказаться от националистической и шовинистической пропаганды, заверял, что вполне разделяет нашу программу и даже подтвердил это письменно. Но потом, в самый ответственный момент, за 10 дней до выборов открыто стал проповедовать взгляды, глубоко противные принципам партии, — говорит источник «Новой» в ПАРНАСе. — А по избирательным законам снять с выборов мы его уже не могли без снятия федерального листа как такового. Поэтому он страшно подвел партию. Мы не пророки и подозревать такую человеческую непорядочность в Мальцеве не могли». Что до его высказываний о «революции 5.11.17», то это «шутка самого дурного вкуса» тогда, хотя и «характерный знак» сейчас, полагает собеседник «Новой»: у власти слишком силен страх перед любой, даже самой феерически абсурдной «революцией», и Мальцев четко смог на это привлечь каких-то людей. В целом же, выходит так, что Мальцев подставил под удар любого оппозиционера вообще, а не только своих активистов: теперь любое альтернативное мнение — от слов Алексея Навального (он по поводу Мальцева, кстати, промолчал) до несогласных в регионах. Массовых репрессий и зачисток в связи с «делом мальцевских», может, и не будет, но у власти появился железный аргумент в споре с оппозиционерами: вы вообще террористы и хотите крови. Пусть этот «терроризм» и имеет лицо задержанного человека с топором и бенгальскими огнями, как в Петербурге, но для власти перед выборами — это подарок. novayagazeta. *** В 1990-х годах бывший советский инженер-кибернетик Юрий Кривоногов и его супруга, бывший редактор радиовещания Донецкой камвольно-прядильной фабрики Марина Цвигун, объявили о приближении конца света. Конец света должен был состояться 24 ноября 1993 года. После конца света для членов их секты должен был наступить рай на Земле, а все остальные должны были погибнуть в пламени. В ноябре 1993-го члены секты съехались в Киев и попытались, в преддверии конца света, захватить Софийский собор. В 2013 году бывший член «Единой России» и давний знакомый Вячеслава Володина саратовский блогер Вячеслав Мальцев объявил о приближении революции в России. Он даже назначил точную дату: 5 ноября 2017 года. В этот день Россию ждала революция, отмена всех налогов и долгов по кредитам, «предание трибуналу лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в России», а также установление некоего «прямого народовластия». Мальцев повторял эту дату — 5 ноября 2017 года — в каждом выпуске своего видеоблога «Артподготовка». Неизбежность революции именно в этот день Мальцев объяснял так: «Это крайний срок, когда все созреет». Накануне 5 ноября многие поклонники Мальцева получили по электронной почте приглашение поехать свергнуть фашистский режим в Москву. Там — на вокзале или в Москве — их и задержали. Что общего между Юрием Кривоноговым, aкa «наместником Бога на земле Юоаном Свами», и Вячеславом Мальцевым? К сожалению, очень многое. Давайте скажем прямо: назначить революцию на 5 ноября 2017 года, ни раньше ни позже, вот прямо-таки ровно в этот день, — это совершенно то же, что назначить конец света на 23 ноября 1993 года. Это поступок, который не может быть поступком нормального и честного человека. Революция — это не солнечное затмение, дату которого можно заранее рассчитать. Конечно, бывают заговоры, когда заранее планируют путч на какую-то дату. Но, во-первых, никто в истории не планировал путча аж за четыре года с точностью до одного дня. А во-вторых, заговоры — вещь тайная. Их руководители не ведут блог, в котором извещают противника о дате удара, и участникам заговора не приходят письма по электронной почте. То есть еще раз: нет никакой, даже самой наималюсенькой причины на земле, по которой разумный, честный и вменяемый человек публично, за четыре года, назначит точную дату конца света или революции. По какой причине он может назначить такую дату? Их несколько, и они не исключают друг друга. Самая очевидная — если человек сошел с ума. Пережил клиническую смерть, принял титул «Мария Дэви Христос», решил, что именно он — Великий Ангел Революции, и пр. и пр. Вторая — если он хочет стать лидером тоталитарной секты, удовлетворив тем самым свое стремление к статусу, влиянию и богатству. Мария Дэви Христос и «наместник Бога на земле» Юрий Кривоногов, между прочим, хотя и обещали конец света — а не забывали принуждать сторонников своей секты отдавать секте имущество. И, наконец, третья: этот человек — провокатор. Его поведение либо с самого начала является провокацией чистой воды, либо оно использовано ФСБ для провокации. Потому что публичные призывы к революции именно 5 ноября — это идеальный инструмент для вылавливания нескольких сотен, в основном подростков, по молодости лет и неуравновешенности характера купившихся на видеоблог нового попа Гапона и поехавших в Москву делать революцию. Вот типичный протокол допроса одного из них — 18-летнего Петра Исаева из Красноярска, который вместе со своими товарищами отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву, после того как 27 сентября получил электронное письмо от Мальцева с предложением приехать в столицу к 5 ноября и вступить в вооруженный бой с кровавым режимом. Там, на вокзале Красноярска, борцов и задержали. Документ приводится со всеми особенностями его орфографии и пунктуации. «С января 2017 года я являюсь участником общероссийского движения «Артподготовка», а именно его территориально обособленной группы на территории гор. Красноярска. Пофамильно я всех не знал, вместе с тем входили следующие лица: Оксана Похадун, Сергей Зинов, Александр Зайцев, Роман Марьян, Павел Дягилев, Михаил Михеев. В конце сентября 2017 года мне на используемый мной электронный адрес **** с адреса электронной почты *****, владелец которого мне неизвестен, пришел документ от «Центрального революционного комитета», датированный 27 сентября и адресованный только сторонникам Мальцева, в котором указывалось, что вооруженное восстание в Москве назначено на 5 ноября и предлагалось прибыть в Москву 1 или 2 ноября для того, чтобы вступить в бой с вооруженными структурами в г. Москве… В целях выезда я объединился с иными сторонниками «Артподготовки» Марьяном Романом, Дягилевым Павлом и Михеевым Михаилом мы начали совместную подготовку к выезду, а именно разработку маршрута, приготовление необходимых вещей: а именно камуфляж, берцы, ножи, питарды (sic. — Ю. Л.), которые могли пригодиться при столкновении с полицией… 26 октября я совместно с указанными лицами на ж/д гор. Красноярска приобрели билеты по маршруту: Ачинск — Ярославль. Маршрут выбирался с учетом того, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов». Вам это ничего не напоминает, а? А мне так очень напоминает обнародованное только что расследование РБК о том, как «фабрика троллей» организовывала в США митинги по интернету. Как сначала — весной 2015 года — было организовано мероприятие «получи бесплатный бургер», за результатами которого с помощью городских уличных веб-камер наблюдали из Санкт-Петербурга, а потом пошли и более серьезные вещи, вроде митинга в Шарлоттсвилле. У меня несколько очевидных вопросов по поводу деятельности Вячеслава Мальцева. Первый: почему его блог «Артподготовка» был заблокирован только 31 октября 2017 года, за пять дней до назначенной им революции? У нас блокируют всё и вся, блокировали безобидные grani.ru, kasparov.ru, ej.ru, но почему-то не блокировали блог, где в каждой передаче повторяли дату начала вооруженной борьбы с кровавым режимом. Второй: мог ли Мальцев не понимать, что в условиях тотальной электронной слежки все его сторонники известны наперечет? Что в таких условиях отправка писем по электронной почте с формулировкой «предлагаем 5 ноября наделать бомб и приехать в Москву стрелять в ментов» означает только одно: арест и срок для всех, кто приедет? Третье: если эти провокационные письма отправлял не Мальцев, а ФСБ от его имени, почему Мальцев не обратился к своим сторонникам со словами: это провокация, берегитесь! Он мог бы сказать это в том же самом видеоблоге — и до всех бы дошло. Так или иначе, можно констатировать: накануне 5 ноября ФСБ РФ провела успешную — с точки зрения ФСБ — акцию по аресту, изолированию и подведению под статью нескольких сот подростков, получивших мальцевские «письма счастья» и поехавших бороться с кровавым режимом. С помощью этих писем были отловлены и нейтрализованы потенциальные смутьяны. Теперь их будут запугивать и вербовать, а самых борзых — сажать. Единственным бенефициаром этой акции, удивительно напоминающей ольгинские эксперименты с организацией недовольства по интернету, является ФСБ, где многие уже вертят себе дырочки под новые звездочки. Был ли при этом Вячеслав Мальцев прямым провокатором или просто неадекватным человеком, которого использовали, не так важно. novayagazeta.