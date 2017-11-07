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  • Невыгодная сделка
    Наверное, ослушался хозяина, преданность в глазах потерял, вот и посадили. >>>

  • Требуется собачка Баскервилей
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    А почему голубой не годится в качестве прокладки? :lol: >>>

  • Кулинарный просчёт
    Если не уходить далеко от набора цветов нашего флага, то единство - можно предполагать - наступит тогда, когда белый и к... >>>

  • Революция онлайн
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  • Требуется собачка Баскервилей
    ИННОВАЦИОННЫЕ ТОПИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ В "болотах за СЮТ" ещё бы психогенератор поискать. >>>

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Невыгодная сделка Печатать E-mail
Tuesday, 07 November 2017

Семь с половиной лет получил в суде бывший снабженец ГХК.

 Начальник одного из отделов ГХК осужден на 7,5 лет колонии

Железногорский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику ОМТС УЗ ФГУП «ГХК» Валерию Акулову, который вместе с двумя подчиненными организовал схему получения незаконного вознаграждения от фирм, участвующих в конкурсе на право поставки компьютерного оборудования.

Сотрудники отдела в Железногорске УФСБ России по Красноярскому краю установили, что обвиняемый, вместе с сотрудниками обеспечивали победу в конкурсе определенным фирмам, получая за это вознаграждение в размере 10 % от стоимости договора. В общей сложности прибыль от незаконных сделок составила около 2,5 млн рублей. Уголовные дела за получение взятки в их отношении были возбуждены в июле прошлого года. Сотрудники, участвовавшие в преступной схеме, признали свою вину и были оштрафованы, а также обязаны возместить ущерб предприятию. Валерий Акулов был осужден на 7,5 лет заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

gnkk.ru.
 
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