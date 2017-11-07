|Невыгодная сделка
|Tuesday, 07 November 2017
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Семь с половиной лет получил в суде бывший снабженец ГХК.
Начальник одного из отделов ГХК осужден на 7,5 лет колонии
Железногорский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику ОМТС УЗ ФГУП «ГХК» Валерию Акулову, который вместе с двумя подчиненными организовал схему получения незаконного вознаграждения от фирм, участвующих в конкурсе на право поставки компьютерного оборудования.
Сотрудники отдела в Железногорске УФСБ России по Красноярскому краю установили, что обвиняемый, вместе с сотрудниками обеспечивали победу в конкурсе определенным фирмам, получая за это вознаграждение в размере 10 % от стоимости договора. В общей сложности прибыль от незаконных сделок составила около 2,5 млн рублей. Уголовные дела за получение взятки в их отношении были возбуждены в июле прошлого года. Сотрудники, участвовавшие в преступной схеме, признали свою вину и были оштрафованы, а также обязаны возместить ущерб предприятию. Валерий Акулов был осужден на 7,5 лет заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
|След. >
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