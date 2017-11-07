|Революция онлайн
|Tuesday, 07 November 2017
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Если бы мессенджеры существовали сто лет назад...
Что происходило в России 100 лет назад?
Просветительский проект «1917. Свободная история» ведет на «Медузе» двухдневный онлайн того, что происходило в стране прямо сейчас, только век назад.
24–26 октября по старому стилю (6-8 ноября по новому) в Петрограде произошло важнейшее событие в истории России — вооруженное восстание, которое потом назовут Великой Октябрьской социалистической революцией. Переходим по ссылке и смотрим, сколько времени понадобилось Временному правительству, чтобы стать историей:
|След. >
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