Новейшая история ЗАТО Железногорск в проекте "12 месяцев". ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. ОСЕНЬ КАК ОСЕНЬ Новейшая история Красноярска-26. Вспоминаем вместе и делаем выводы. Совет депутатов согласовал очередное изменение структуры местного самоуправления. «Сити-менеджера» больше не будет, зато главу ЗАТО станет предлагать комиссия из депутатов, краевых чиновников и эмиссаров ГК «Росатом». Курсанты академии МЧС вернулись из командировки в Приморье. «Вселение в отчаявшихся людей надежды, что жизнь вернётся в нормальное русло» прошло хорошо, кажется. АО «ИСС» уплатило в 2015 году в Пенсионный фонд свыше 980 млн рублей. Это отчисления с 8.500 сотрудников (18% от численности всех застрахованных в УПФР Нашгорода). Юлия Гринько на «Канале 12» продолжает реформирование родного (?) языка. На сей раз публике предложено слово «крЫльце». Очередной рост квартплаты в МП «ГЖКУ» объясняют перерасчётом за тепло и ещё целой кучей факторов. 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