Рубль ожидает новое падение. Так велел император Сечин. Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию Главы ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» обратились с письмом к Дмитрию Медведеву, в котором назвали предоставление льгот Самотлору «индивидуальным подходом». Они просят таких же условий для своих месторождений. На равных с «Роснефтью» Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компаний России — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» — соответственно Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений — зрелых месторождений, где добывается нефтяная смесь, которая на более чем 85% состоит из воды. Об этом говорится в совместном письме трех руководителей, отправленном премьеру 16 октября, рассказали РБК источники в двух из перечисленных компаний. Алекперов, Богданов и Дюков попросили премьера простимулировать добычу нефти на их действующих высокообводненных месторождениях по универсальному принципу, пообещав взамен увеличение инвестиций в бурение и, как следствие, рост добычи и налоговых поступлений в бюджет. «К сожалению, рассматриваемый в настоящее время правительством механизм стимулирования высокообводненных месторождений сведен к индивидуальному подходу», — пишут нефтяники, ссылаясь на поручение правительства, которое закрепляет за Самотлорским месторождением «Роснефти» льготу по НДПИ. 6 октября Минфин сообщил, что НДПИ для этого месторождения будет снижаться на 35 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет, а «Роснефть» взяла на себя обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили. ​ По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения. Конкуренты «Роснефти» попросили Медведева поддержать единый подход к налоговому стимулированию обводненных месторождений и поручить правительству вернуться к рассмотрению проекта федерального закона, основанного на универсальных критериях предоставления льгот по НДПИ. Либо с учетом индивидуальных льгот Самотлорского месторождения перераспределить в пользу других нефтяных компаний квоты в рамках внедрения налога на добавленный доход (НДД), предлагают они. НДД в отличие от НДПИ взимается с дохода от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку. В правительстве уже согласовали законопроект, который предполагает добровольный переход на НДД на месторождениях с годовой добычей не более 15 млн т, сказал 16 октября министр финансов Антон Силуанов (по информации ТАСС). Как пояснили РБК источники в двух нефтяных компаниях, чьи руководители подписали письмо Медведеву, речь идет о просьбе аннулировать адресную льготу для Самотлора до принятия единых критериев по льготе для обводненных месторождений всех нефтяных компаний, которые вправе на них претендовать. Во втором варианте предлагается отдать другим компаниям квоту «Роснефти» по НДД, сохранив за ней льготу для Самотлора. Представители ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались, «Газпром нефть» на запрос не ответила. Представитель премьера Наталья Тимакова переадресовала вопрос РБК о письме нефтяников к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему ТЭК. «Письма пока не видели», — сообщила представитель Дворковича Алия Самигулина. Минфин против Источник, близкий к «Роснефти», назвал «уязвимой» позицию конкурентов, желающих перераспределить в свою пользу квоты компании по НДД. «Мы своего никому не отдаем и требовать такого не советуем», — сказал он РБК. При этом собеседник назвал справедливым предложение нефтяных компаний по выработке единого критерия для предоставления льгот по НДПИ обводненным месторождениям. «Правительство может получить ощутимый эффект для бюджета, если даст льготу и другим участникам рынка, просто Самотлор вышел вперед, поскольку его льгота была увязана с условиями приватизации пакета «Роснефти», — пояснил он. Представитель «Роснефти» не стал комментировать предложения конкурентов. В Минфине пока не видели письма ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», сказал РБК представитель ведомства. Пресс-служба Минэнерго не ответила на запрос РБК. В кулуарах правления РСПП 11 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сказал журналистам, что льгот для обводненных месторождений, помимо Самотлора, не будет, несмотря на то что Минэнерго внесло соответствующие предложения в правительство. «Налоговая политика должна быть основана на едином подходе ко всем налогоплательщикам и стимулировать инвестиции нефтяников в добычу нефти, пока же министерства экспериментируют с адресными льготами», — замечает заместитель главы комитета по энергетической политике РСПП Юрий Станкевич. Он указывает на то, что Минфин, который был резко против любых льгот для обводненных месторождений, пересмотрел свою позицию и согласился на стимулирующие меры только для Самотлора. rbc. *** Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес, который был создан в рамках интеграции Сбербанка России и инвестиционной компании «Тройка Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Около двух недель назад аналитики Sberbank CIB разослали своим клиентам — институциональным инвесторам — отчет, значительная часть которого была посвящена анализу «Роснефти» и ее инвестиционной привлекательности. В главе под названием «Нам нужно поговорить об Игоре» аналитики исследовали динамику финансовых и производственных показателей компании с момента прихода Игоря Сечина на пост ее руководителя. Основная мысль заключалась в том, что текущий позитивный взгляд рынка на «Роснефть» не обоснован, поскольку предполагает сокращение долга и капитальных инвестиций в ближайшие годы. Однако, по мнению аналитиков Sberbank CIB, это маловероятно, поскольку «отказ от дальнейшей экспансии и снижения долга не устраивает генерального директора "Роснефти"». «Предполагая, что он сохранит свой пост, его текущий вес будет выталкивать его из России, и возможно, все дальше от нефтяной отрасли»,— написали они. В отчете отмечалось, что за последние годы «Роснефть» потратила $22 млрд на приобретения, покупая активы выше справедливой стоимости и наращивая долг, хотя после покупки ТНК-ВР инвесторы ожидали, что компания начнет снижать долг. Кроме того, компания последовательно наращивает инвестпрограмму, причем существенно растут как капитальные, так и операционные расходы (раздел назывался «Миф от эффективности "Роснефти"»). По мнению аналитиков Sberbank CIB, личные убеждения господина Сечина и его образ мыслей не позволяют надеяться на то, что в ближайшее время компания отойдет от концентрации на расширении, а в таком случае нельзя ожидать роста дивидендной доходности до 9% к 2020 году, как прогнозирует рынок. «Для того, чтобы занять нейтральную или, тем более, бычью позицию по (акциям.—“Ъ”) "Роснефти", нужно,— продолжили они,— чтобы многие вещи сложились правильно, прежде всего, в голове одного человека — мы пока не готовы поверить в это». Кроме того, в отдельных разделах отчета его авторы подчеркнули неэффективность или избыточную стоимость газовой программы «Роснефти», программы по модернизации НПЗ, развитию газохимии, а также отметили необычный способ составления финансовой отчетности, в особенности в части отражения реальной стоимости предоплат за поставки нефти в Китай, что делает эту отчетность «отчасти вводящей в заблуждение». В пресс-службе Сбербанка “Ъ” заявили, что «текст обзора по нефтегазовому сектору Sberbank Investment Research, который распространился и обсуждается в соцсетях, не соответствует актуальной версии отчета», и первая версия «была выпущена с нарушением принятых стандартов качества аналитики Sberbank CIB». «Несоответствия этим стандартам были обнаружены в Sberbank Investment Research самостоятельно, после чего была выпущена скорректированная версия»,— заявил представитель Сбербанка. Впрочем, по данным “Ъ”, исправленная версия отчета спешно готовилась сегодня: было решено убрать несколько фраз и раздел про личностные качества господина Сечина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев считает, что «аналитики Sberbank CIB традиционно питают необъяснимое и маниакальное пристрастие к нашей компании, что очевидно любому стороннему наблюдателю», добавив, что «подготовившие отчет люди находятся на грани патологии». «Очень хотелось бы, чтобы руководство системообразующего банка России оказало им посильную помощь»,— заявил господин Леонтьев. Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что аналитическая команда Sberbank CIB, основу которой составляют бывшие аналитики «Тройки Диалог», всегда была известна на рынке своей независимостью и способностью к резким суждениям, что очень ценилось инвесторами. Они добавляют, что различные конфликты и «обиды» случались не раз, однако до сих пор это никак не влияло на независимость команды, - сообщает "Ъ". Отчет быстро разошелся в Сети. И вызвал резонанс. Политолог Евгений Минченко пишет: "В связи с историей со вчерашней утечкой критического отчета «Сбербанка» о состоянии «Роснефти», а также недавним антисечинским демаршем руководителей трех нефтяных компаний просто напомню, что мы писали в августе этого года: «Сечин, на первый взгляд, находится на пике своего влияния. Он заслуженно считается одним из наиболее преданных Путину членов его команды. В копилку его побед за последние годы можно внести получение контроля над «Роснефтегазом» и «Башнефтью», приватизацию пакета «Роснефти», рост неформального влияния в электроэнергетике, заключение значимых международных сделок, арест ряда губернаторов и министра экономического развития Алексея Улюкаева. Однако напористый управленческий стиль Сечина формирует против него широкую элитную коалицию. Если речь идет о консолидации в одних руках всей нефтяной отрасли, то это затрагивает интересы таких серьезных игроков, как «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть». Предметом критики становятся выход Сечина за пределы его зоны ответственности, финансовые результаты «Роснефти» и её затратных международных проектов, возможные негативные последствия иска против АФК «Система» для инвестиционного климата в стране, деморализующее управленческую элиту настойчивое использование силового инструментария». stringer-news.com . *** Парадокс: баррель стоит дороже $62, а рубль слабеет. И такое расхождение встречается не первый раз. Можно, конечно, ударить себя кулаком в грудь, утверждая: а что вы хотите, это и есть показатель ослабления нефтяной зависимости! Попытка понятна, но неудачна. Еще до последнего экономического кризиса при высокой цене нефти была отмечена тенденция: нефть дорожает, а российская экономика расти отказывается. Тогда, правда, о том, что это и есть цена извлечения углеводородной «иглы» из «вены» экономики, заговорить толком не успели: нефть рухнула, а вместе с ней и экономика. Общее основание российской экономики остается прежним, то есть сырьевым. Как показывает Росстат, лидером оживления российской экономики в первом полугодии 2017 года является добывающий сектор. Да, в три предыдущие года быстрее всего росло сельское хозяйство. Но при всей важности превращения России в мирового экспортера зерна в экспорте зерна и нефти больше сырьевой общности, чем различий. Так что в принципе экономическая модель не изменилась. Тогда почему же рубль не отвечает нефти взаимностью? Сегодняшняя независимость рубля от нефти временная. Как временным может оказаться рост цены нефти. Сейчас она выросла, опираясь на ожидания продления срока самоограничения добычи и экспорта нефти со стороны ОПЕК+. Но рынок может переключить свое внимание на ожидания ответного роста добычи сланцевой нефти в США, который «притушит» цены. Значит, идет «перестановка стен» в коридоре цены нефти. 3 ноября Минфин огласил план своих операций на внутреннем валютном рынке: в ноябре планируется истратить на покупку валюты 122,8 млрд руб., что существенно выше затрат октября, составивших 76 млрд руб. Рынок не мог не отреагировать. Особенно если учесть, что ВТБ готовится предоставить китайской нефтяной компании CEFC кредит в $5,5 млрд для покупки пакета акций «Роснефти». Таким образом, рубль, вопреки выросшей нефти, уронили сами российские власти. mk.