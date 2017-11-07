|Требуется собачка Баскервилей
|Monday, 06 November 2017
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Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.
СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ
Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТОПИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Напоминаю диспозицию: «В дежурную часть местной полиции поступило сообщение от мужчины о пропаже его 11-летней дочери. Полицейские выяснили, что девочка после прогулки с подругами пошла домой пешком и потерялась. Школьница оказалась в болотистой местности, провалилась в воду, позвонила матери и сообщила, что ей нужна помощь. Для поиска были незамедлительно сформированы 11 поисковых групп, состоящих из сотрудников патрульных нарядов, по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, оперативников уголовного розыска, кинологов со служебно-розыскной собаками, спасателей и волонтеров. Поисковые мероприятия осложнялись тем, что девочка потерялась в болотистой местности на берегу озера. В течение полутора часов волонтеры и полицейские отыскали девочку, которая промокла и сильно замерзла. Ее передали прибывшим на место происшествия медикам. В настоящее время школьница находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает».
Версия номер два, обновлённая: «Как сегодня сообщил на брифинге для журналистов заместитель начальника УМВД Евгений Шурпик, 1 ноября в 17.55 в дежурную часть обратился житель города и сказал, что на болотах за СЮТ заблудилась его 11-летняя дочь. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды наружных служб – ДПС и ППС, по тревоге подняли службу участковых уполномоченных, уголовного розыска и подразделение по делам несовершеннолетних. К сотрудникам полиции в течение получаса присоединились волонтеры. Искали ребенка два часа 50 человек - прочесывали территорию от станции юных техников до берега Тартата. Первоначально спасатели услышали крик о помощи на одном берегу речки, но когда пришли на звук, никого не обнаружили. Потом голос девочки раздался с другого берега - от испуга она стала метаться по темному лесу. Нашел потеряшку в районе торгового комплекса «Сибирский городок» 32-летний волонтер Антон Сагунов, начальник караула СПСЧ-4. Совершенно обессилевшую и продрогшую школьницу, вынесли из леса и передали в руки врачей скорой помощи полицейские Александр Зорин и Иван Казарин. Как объяснила девочка, после уроков она гуляла с подружками в районе СЮТ, потом промочила ноги и пошла домой – на Ленинградский. Решила сократить путь по лесной тропинке и заблудилась, провалилась в воду и позвонила отцу. После этого ее телефон «завис», и до нее не могли дозвониться».
Малобюджетная мистика какая-то.
ЛОМКА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Нарядом ППС задержан в подъезде жилого дома 25-летний безработный, у которого при себе в пачке из-под сигарет обнаружено было «вещество коричневого цвета» массой 1,2 грамма, каковое экспертиза назвала синтетическим наркотиком. Этого тоже поместили в камеру, максимальная доза лишения свободы, которая ему светит сейчас — до десяти лет.
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Пенсионерка 85 лет отправилась в гости к родственнице и возле подъезда неизвестный кавалер предложил ей помочь открыть дверь. Пустячок, а приятно, согласитесь. Однако в тёмном подъезде гражданин 1978 года рождения сорвал у неё с ушей золотые серьги стоимостью под 5.000 рублей и убежал. Женщина позвонила в полимилицию, и те — в течение всего получаса, как они сами уверяют — установили и задержали неоднократно судимого за кражи, грабёж и незаконное хранение наркотиков подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, имеющее в перспективе посадку на срок до семи лет, причём отбывать их пассажир уже начал, ибо в соответствии со статьёй 91 УПК РФ тоже взят был под арест.
КРАСНЫЙ ПЕТУХ: ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ
Не особо сложный, но эффективный способ разгрузки подъездов от чужого имущества использовали на днях анонимы в первом микрорайоне:
ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО
Ещё один 25-летний шустрик, тоже неоднократно судимый за имущественные преступления, намеревался сделать деньги на хищениях из чужих авто, причём предпочитал почему-то припаркованные во дворах «ВАЗы-2106». Патриот, может? Однако бизнес-план был просчитан плохо: всего после 7,5 т.р. ущерба, нанесённого гражданам, предпринимателя задержали и посулили принудительные каникулы на пару лет по статье «Кража».
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Примерно аналогичный крах ожидал и другую бизнес-схему. После нескольких жалоб на пропажи в садовых домиках электроинструментов, продуктов питания и прочего барахла милиполиция взяла на карандаш 49-летнего гражданина и успешно связала его с шестью криминальными эпизодами. В довесок дома у него нашли обрез охотничьего ружья, так вынесенный судом приговор (два с половиной года колонии-поселения) можно считать очень-очень щадящим.
ОХОТА НА ДОРОГАХ
«Информ-Экспресс» предлагает поразжигать немножечко:
Пополнение копилки в рубрике «Новый русский бильярд». Качествo видео не фонтан, к сожалению:
Здесь знакомство с нарушителем только ещё предполагается:
«Икарус» - машина почти вечная, во всех смыслах...
… чего никак нельзя сказать об импортных легковушках:
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ВЕРШИНЫ
«На имя начальника МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск пришло письмо. Заместитель председателя общественной организации «Дети войны» Лина Малышевич просит руководство Управления поощрить Д.Н.Смирнова за «добросовестное отношение к полицейской службе, активную гражданскую позицию» и выражает искреннюю признательность участковому за многолетнюю полицейскую службу. Лина Ивановна и другие члены общественной организации отмечают, что Денис Николаевич «всегда приходит на помощь, внимательно относится ко всем обращениям, находит общий язык и с пенсионерами, и с молодежью». Капитан полиции Денис Николаевич Смирнов в должности участкового уполномоченного служит с 2006 года. За время службы награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 степеней, получил 4 благодарственных письма Главы ЗАТО г. Железногорск. Кроме того, по результатам первого этапа конкурса «Народный участковый», Денис Смирнов вошел в десятку лучших участковых уполномоченных полиции края».
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«Хотелось бы рассказать о проблеме с которой столкнулся. Я обратился в наше Гибдд, мне нужно было получить отметку в базе для получения водительских прав, но в 1 окне мне полицейский говорит: «у нас база не работает, ничем помочь не можем». Я, конечно, понимаю сбои или обновления всякое может быть, и конечно поинтересовался когда можно будет получить услуги и следующие несколько секунд я просто был в шоке от ответа инспектора. Он говорит база гаи не работает уже две недели и когда заработает не известно!! И никто ничего не делает, это что реформа мвд такая? Почему, как у нас говорят, в инновационной столице края, я не могу получить водительские права? Но тут я повернулся на стену и увидел что за противопожарную ответственность в нашем гаи до сих пор ответственный бывший начальник гаи который уже больше полугода не работает в данном учреждении. И у меня сразу сложилось мнение о наших работниках ГИБДД удачи им и чтоб база заработала)). А я так и буду ходить без водительских прав! P.S. Точно такой же текст отправил на сайт в краевую полицию или милицию» (см.).
СКРОМНО, НО ЛУЧШЕ ЧЕМ НИЧЕГО
«Жительница Железногорска отсудила компенсацию морального вреда за нападение собаки. Инцидент произошел утром на Березовой. На проходившую мимо женщину неожиданно напала восточно-европейская овчарка (порода служебных собак) и укусила ее за ногу - выше колена. Подоспевший хозяин пса отогнал животное. Почти 2 недели пострадавшая не работала, потому как проходила амбулаторное лечение с диагнозом «инфицированная укушенная рана бедра, осложненная гематомой». В суде несколько свидетелей подтвердили факт нападения. Они также пожаловались, что мужчина часто выгуливает своего питомца без намордника и поводка. Весной городской суд Постановил взыскать с виновника инцидента 45 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина обжаловал решение, ссылаясь на отсутствие доказательств безнадзорного нахождения пса в тот день и нападения на женщину. Но краевой суд посчитал его доводы несостоятельными, цитирует пресс-секретаря суда Наталью Мишанину интернет-газета Ньюслаб».
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