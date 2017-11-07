Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ИННОВАЦИОННЫЕ ТОПИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ Напоминаю диспозицию: «В дежурную часть местной полиции поступило сообщение от мужчины о пропаже его 11-летней дочери. Полицейские выяснили, что девочка после прогулки с подругами пошла домой пешком и потерялась. Школьница оказалась в болотистой местности, провалилась в воду, позвонила матери и сообщила, что ей нужна помощь. Для поиска были незамедлительно сформированы 11 поисковых групп, состоящих из сотрудников патрульных нарядов, по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, оперативников уголовного розыска, кинологов со служебно-розыскной собаками, спасателей и волонтеров. Поисковые мероприятия осложнялись тем, что девочка потерялась в болотистой местности на берегу озера. В течение полутора часов волонтеры и полицейские отыскали девочку, которая промокла и сильно замерзла. Ее передали прибывшим на место происшествия медикам. В настоящее время школьница находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает». Версия номер два, обновлённая: « Как сегодня сообщил на брифинге для журналистов заместитель начальника УМВД Евгений Шурпик, 1 ноября в 17.55 в дежурную часть обратился житель города и сказал, что на болотах за СЮТ заблудилась его 11-летняя дочь. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды наружных служб – ДПС и ППС, по тревоге подняли службу участковых уполномоченных, уголовного розыска и подразделение по делам несовершеннолетних. К сотрудникам полиции в течение получаса присоединились волонтеры. Искали ребенка два часа 50 человек - прочесывали территорию от станции юных техников до берега Тартата. Первоначально спасатели услышали крик о помощи на одном берегу речки, но когда пришли на звук, никого не обнаружили. Потом голос девочки раздался с другого берега - от испуга она стала метаться по темному лесу. Нашел потеряшку в районе торгового комплекса «Сибирский городок» 32-летний волонтер Антон Сагунов, начальник караула СПСЧ-4. Совершенно обессилевшую и продрогшую школьницу, вынесли из леса и передали в руки врачей скорой помощи полицейские Александр Зорин и Иван Казарин. Как объяснила девочка, после уроков она гуляла с подружками в районе СЮТ, потом промочила ноги и пошла домой – на Ленинградский. Решила сократить путь по лесной тропинке и заблудилась, провалилась в воду и позвонила отцу. После этого ее телефон «завис», и до нее не могли дозвониться». Малобюджетная мистика какая-то. ЛОМКА ПУЩЕ НЕВОЛИ Нарядом ППС задержан в подъезде жилого дома 25-летний безработный, у которого при себе в пачке из-под сигарет обнаружено было «вещество коричневого цвета» массой 1,2 грамма, каковое экспертиза назвала синтетическим наркотиком. Этого тоже поместили в камеру, максимальная доза лишения свободы, которая ему светит сейчас — до десяти лет. *** Пенсионерка 85 лет отправилась в гости к родственнице и возле подъезда неизвестный кавалер предложил ей помочь открыть дверь. Пустячок, а приятно, согласитесь. Однако в тёмном подъезде гражданин 1978 года рождения сорвал у неё с ушей золотые серьги стоимостью под 5.000 рублей и убежал. Женщина позвонила в полимилицию, и те — в течение всего получаса, как они сами уверяют — установили и задержали неоднократно судимого за кражи, грабёж и незаконное хранение наркотиков подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, имеющее в перспективе посадку на срок до семи лет, причём отбывать их пассажир уже начал, ибо в соответствии со статьёй 91 УПК РФ тоже взят был под арест. КРАСНЫЙ ПЕТУХ: ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ Не особо сложный, но эффективный способ разгрузки подъездов от чужого имущества использовали на днях анонимы в первом микрорайоне: ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Ещё один 25-летний шустрик, тоже неоднократно судимый за имущественные преступления, намеревался сделать деньги на хищениях из чужих авто, причём предпочитал почему-то припаркованные во дворах «ВАЗы-2106». Патриот, может? Однако бизнес-план был просчитан плохо: всего после 7,5 т.р. ущерба, нанесённого гражданам, предпринимателя задержали и посулили принудительные каникулы на пару лет по статье «Кража». *** Примерно аналогичный крах ожидал и другую бизнес-схему. После нескольких жалоб на пропажи в садовых домиках электроинструментов, продуктов питания и прочего барахла милиполиция взяла на карандаш 49-летнего гражданина и успешно связала его с шестью криминальными эпизодами. В довесок дома у него нашли обрез охотничьего ружья, так вынесенный судом приговор (два с половиной года колонии-поселения) можно считать очень-очень щадящим. ОХОТА НА ДОРОГАХ «Информ-Экспресс» предлагает поразжигать немножечко: Пополнение копилки в рубрике «Новый русский бильярд». Качествo видео не фонтан, к сожалению: Здесь знакомство с нарушителем только ещё предполагается: «Икарус» - машина почти вечная, во всех смыслах... … чего никак нельзя сказать об импортных легковушках: ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ВЕРШИНЫ «На имя начальника МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск пришло письмо. Заместитель председателя общественной организации «Дети войны» Лина Малышевич просит руководство Управления поощрить Д.Н.Смирнова за «добросовестное отношение к полицейской службе, активную гражданскую позицию» и выражает искреннюю признательность участковому за многолетнюю полицейскую службу. Лина Ивановна и другие члены общественной организации отмечают, что Денис Николаевич «всегда приходит на помощь, внимательно относится ко всем обращениям, находит общий язык и с пенсионерами, и с молодежью». Капитан полиции Денис Николаевич Смирнов в должности участкового уполномоченного служит с 2006 года. За время службы награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 степеней, получил 4 благодарственных письма Главы ЗАТО г. Железногорск. Кроме того, по результатам первого этапа конкурса «Народный участковый», Денис Смирнов вошел в десятку лучших участковых уполномоченных полиции края» . *** «Хотелось бы рассказать о проблеме с которой столкнулся. Я обратился в наше Гибдд, мне нужно было получить отметку в базе для получения водительских прав, но в 1 окне мне полицейский говорит: «у нас база не работает, ничем помочь не можем». Я, конечно, понимаю сбои или обновления всякое может быть, и конечно поинтересовался когда можно будет получить услуги и следующие несколько секунд я просто был в шоке от ответа инспектора. Он говорит база гаи не работает уже две недели и когда заработает не известно!! И никто ничего не делает, это что реформа мвд такая? Почему, как у нас говорят, в инновационной столице края, я не могу получить водительские права? Но тут я повернулся на стену и увидел что за противопожарную ответственность в нашем гаи до сих пор ответственный бывший начальник гаи который уже больше полугода не работает в данном учреждении. И у меня сразу сложилось мнение о наших работниках ГИБДД удачи им и чтоб база заработала)). А я так и буду ходить без водительских прав! P.S. Точно такой же текст отправил на сайт в краевую полицию или милицию» ( см. ). СКРОМНО, НО ЛУЧШЕ ЧЕМ НИЧЕГО «Жительница Железногорска отсудила компенсацию морального вреда за нападение собаки. Инцидент произошел утром на Березовой. На проходившую мимо женщину неожиданно напала восточно-европейская овчарка (порода служебных собак) и укусила ее за ногу - выше колена. Подоспевший хозяин пса отогнал животное. Почти 2 недели пострадавшая не работала, потому как проходила амбулаторное лечение с диагнозом «инфицированная укушенная рана бедра, осложненная гематомой». В суде несколько свидетелей подтвердили факт нападения. Они также пожаловались, что мужчина часто выгуливает своего питомца без намордника и поводка. Весной городской суд Постановил взыскать с виновника инцидента 45 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина обжаловал решение, ссылаясь на отсутствие доказательств безнадзорного нахождения пса в тот день и нападения на женщину. Но краевой суд посчитал его доводы несостоятельными, цитирует пресс-секретаря суда Наталью Мишанину интернет-газета Ньюслаб».