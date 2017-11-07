Дед Мороз любит вас. Просто вы не умеете правильно просить. Дед Мороз и звезды НТВ в Красноярске исполнили детские мечты В Красноярске царит праздничная атмосфера. В город приехал Дед Мороз. Он совершает большое путешествие по стране вместе со звездами НТВ, чтобы помочь тем, кому очень нужна встреча с чудом. Зимнему волшебнику предстоит посетить почти 30 городов и исполнить самые заветные детские желания. Ребята час простояли у окошек в ожидании волшебства и, увидев издали знакомый силуэт, не смогли скрыть восторг. Воспитанники социально-реабилитационного центра признались, что еще не выступали с таким удовольствием. Они читали стихи, пели новогодние песни, а потом дело дошло и до подарков. С новым огромным телевизором и караоке готовить выступления ребятам будет проще. В мим-театре Деда Мороза ждет 9-летняя Алина Потапенко. Девочка мечтает стать актрисой и занимается в театральный студии в родном Железногорске. В Красноярский мим-театр она приехала как зритель и совсем не ожидала, что для нее одной артисты устроят целое представление, а потом она познакомится с настоящей актрисой, ведущей НТВ и звездой сериала «Глухарь» Викторией Тарасовой. Алина написала Деду Морозу большое письмо, но желания загадывала не столько для себя, сколько для близких. Попросила куклу для сестренки, планшет для бабушки. Сама Алина получила еще и велосипед, чтобы было удобно кататься с мамой. Передвигаться самостоятельно девочка не может. Очень удачное время выбрал дедушка для посещения Сибири — в Красноярске сейчас плюсовая температура, только вот жаль, что снега нет. Но настроение у горожан новогоднее. Подробнее о большом «Путешествии Деда Мороза» — в репортаже корреспондента Влады Копыловской. ntv. *** Джеты Мэна Как Дерипаска, Ротенберги, Тиньков и другие российские бизнесмены скрываются от налога на роскошь. Налог на добавленную стоимость (НДС) платят покупатели кофе и чая, молока и вина, машин и самокатов; не платят — покупатели лекарств, инвалидных колясок и… частных самолетов. Каким образом роскошные джеты олигархов оказались де-факто приравненными к медицинским товарам? Остров Мэн — маленькое государство в Ирландском море с населением около 85 тысяч человек. В портах острова, как пишут путеводители, не встретишь шикарных яхт, зато люксовые яхты по всему миру ходят под флагами Мэна. Частные самолеты, на которых перемещаются самые состоятельные люди Земли, также нередко зарегистрированы под мэнскими номерами. За последние 10 лет на острове Мэн была зарегистрирована тысяча частных самолетов. Власти страны, в которой всего один аэропорт, называют свой реестр воздушных судов 6-м по величине в мире. Чтобы не платить НДС при импорте джетов в ЕС, владельцы самолетов оформляют их на компании с острова Мэн, которые в свою очередь сдают самолеты как бы в аренду своим же конечным собственникам. Вот как это работает на практике. Братья Ротенберги Семья Ротенбергов, заработавшая большую часть своего состояния на деньгах госкомпаний и бюджета России, зарегистрировала на острове Мэн сразу три самолета. Старший брат Аркадий приобрел комфортабельный Global XRS; он пользуется популярностью прежде всего из-за большого салона, вмещающего до 16 человек. В письме в Appleby представители Аркадия Ротенберга отдельно уточняют, что самолет будет использоваться «для личных нужд владельца», летать на нем будет сам хозяин, его семья, друзья и подчиненные. В качестве потенциальных пассажиров самолета упоминаются также «начальники владельца». Учитывая, что Аркадий Ротенберг — конечный собственник бизнеса, остается только догадываться, кто может считаться его начальником. «Клиент хочет импортировать самолет из Канады в Европейский союз и ищет благоприятную в плане НДС юрисдикцию», — пишет представитель Ротенберга. Сотрудники Appleby предлагают довольно сложную корпоративную схему, которая позволяет вообще не платить налог на добавленную стоимость. Для этого используется целая цепочка фирм: - компания на Британских Виргинских островах — официальный владелец самолета. Это компания открывает филиал на Острове Мэн, - филиал на острове Мэн регистрируется как налогоплательщик на острове, он же официально импортирует самолет в Еврозону. Но по бумагам конечным пользователем выступает третья компания, - компания на Кипре берет самолет в аренду. Таким образом, самолет официально так и не попадает в руки к реальному собственнику, а используется как актив в бизнесе по аренде самолета. Поэтому компания-владелец имеет право на возмещение НДС, даже несмотря на то, что Ротенберг сдает самолет в лизинг самому себе и пользуется им как личным транспортом. При импорте своего Global XRS Аркадий Ротенберг заплатил за корпоративные услуги без малого 13,5 тыс. фунтов стерлингов (около 650 тыс. рублей) плюс дальнейшие ежегодные платежи около 4 тыс. фунтов (около 200 тыс. рублей) для поддержания корпоративной структуры. Впрочем, сумма сэкономленного налога на его самолет составила больше 5,5 млн фунтов (более 267 млн рублей). По точно такой же схеме ввез свой Bombardier Global 5000 в Евросоюз и брат Аркадия — Борис Ротенберг. С размахом крыльев в 23 метра, этот дальнемагистральный самолет способен взлететь даже с коротких взлетных полос и приземлиться в труднодоступных горных аэропортах. Люди, работавшие с семьей Ротенбергов, представили Appleby и семью Олега Дерипаски, который также ввез свой частный самолет в Европу на «благоприятных» в плане НДС условиях. Магия острова Мэн Законодательство острова в плане НДС в целом такое же, как и в других европейских странах, и в России. То есть выстроив похожую корпоративную структуру, можно избежать налога и в других странах. Но у острова Мэн, помимо дружелюбного таможенного сервиса, есть еще существенное преимущество — скорость процесса. В России компания заплатит налог на самолет при импорте и сможет претендовать на возмещение НДС только в конце налогового периода. «При этом налоговые службы очень неохотно одобряют возвраты, — говорит управляющий партнер в консалтинговой компании «Орлов и Сизов» Александр Орлов. — Очень редко это происходит во внесудебном порядке, чаще всего с налоговой приходится судиться. Перед возмещением налоговая служба будет проводить камеральную проверку и у нее могут появиться большие вопросы ко всей этой структуре. То же самое ждет компании в других европейских странах». На острове Мэн оплата и возмещение налога проходят по бумагам в один момент. «Это своеобразная магия острова Мэн. Это схема оптимизации налогов, и все вовлеченные в процесс стороны понимают это, — говорит на условиях анонимности авиационный юрист, хорошо знакомый с процедурой регистрации частных джетов на острове. — Для правительства острова это возможность привлечь владельцев самолетов, создать индустрию регистрации воздушных судов, поддержать сопутствующие сервисы. В этом плане остров Мэн — типичная офшорная юрисдикция, которая привлекает капиталы обещанием не облагать их налогами». К тому же на острове Мэн, в отличие от России, нет налогов на имущество и прибыль компаний, что позволяет дополнительно сэкономить. Кто экономит? «Новой газете» удалось обнаружить 17 самолетов, которые были зарегистрированы на острове Мэн по заказу российских клиентов. Среди них, помимо братьев Ротебергов и Олега Дерипаски, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин и бывший депутат Александр Скоробогатько, таинственный подрядчик РЖД Юрий Коротченко, бизнесмен Александр Пономаренко, владелец поместья под Геленджиком, более известного как «дворец Путина». Общая стоимость зарегистрированных российскими бизнесменами самолетов — около 25 млрд рублей. Если все эти бизнес-джеты используются как личный транспорт, общая сумма НДС, которую заплатили бы владельцы в России, — около 4,5 млрд рублей. Впрочем, все это довольно приблизительные расчеты. Из переписки Appleby с клиентами не всегда понятно, будет ли самолет использоваться исключительно в личных целях или самолет необходим для бизнеса. Аркадий Ротенберг, бизнесмен Bombardier Global XRS (M-ARRJ). Цена (руб): 1,4 млрд. Российский бизнесмен с состоянием в 2,6 млрд долларов, по оценке журнала Forbes. Друг детства и спарринг-партнер по дзюдо президента России Владимира Путина. Почти весь бизнес семьи Ротенбергов тесно связан с государственным заказом. «Стройгазмонтаж», который на 100% принадлежит Аркадию, — крупнейший поставщик труб для «Газпрома»; компания «Мостотрест», которую до 2015 года контролировал сын Аркадия Игорь Ротенберг, была крупнейшим строителем дорог в России. Самолет Global XRS Аркадий приобрел в конце 2011 года, а в феврале 2012 зарегистрировал его на острове Мэн. Это — сверхдальнемагистральный самолет, который может долететь от Нью-Йорка до Токио без дозаправки. Представители покупателя в своих письмах говорили, что самолет будет использоваться для личных нужд Ротенберга. В распоряжении «Новой газеты» имеются сведениях о перелетах за 2012 год. Помимо частых поездок из Москвы в Петербург, самолет неоднократно летал в Ниццу, на Пхукет, в Дубаи и в Папуа в Индонезии. Борис Ротенберг, бизнесмен Вombardier Global 5000 (M-BRRB). Цена (руб): 1,2 млрд. Борис — младший брат Аркадия Ротенберга. Журнал Forbes оценивает его личное состояние в 1 млрд долларов. Самолет Bombardier Global 5000, который он приобрел весной 2013 года, разработан на базе модели Global XRS, на которой летает его брат, — только корпус короче на 81 см и максимальная дальность полета меньше на 2 тыс. км. На покупку самолета Борис Ротенберг взял кредит в швейцарском банке Credit Suisse. Самолет был импортирован в Евросоюз в мае 2013 года. Несмотря на неоднократные напоминания от Appleby, ни один лизинговый платеж так и не был произведен. Хотя по условиям контракта платежи должны были поступать каждые 3 месяца. Это фактически означает, что компания не выполнила условия, при которых она могла претендовать на возврат НДС. Олег Дерипаска, бизнесмен Gulfstream G550 (M-SAWO). Цена (руб): 870 млн. Для своих полетов алюминиевый магнат выбрал Gulfstream-550. Производитель самолета называет его самым экономически эффективным деловым джетом. Салон может вмещать до 19 пассажиров, некоторые варианты комплектации предусматривают до 8 спальных мест. Дерипаска приобрел самолет еще в 2004 году на компанию, которая формально принадлежит его матери Валентине Дерипаске. Директором этой компании как минимум до 2013 года был депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов — по сообщениям СМИ, брат Валентины Дерипаски. При этом как депутат Езубов не имел права руководить никакими коммерческими компаниями, включая те, что зарегистрированы на Бермудах. Самолет был приобретен с помощью кредита в банке Credit Suisse и до 2013 года был зарегистрирован на Бермудах, а использовался в основном в России. В 2013 году Дерипаска по каким-то причинам сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации. Представители Дерипаски в письмах Appleby подчеркивали, что главный вопрос, который их волнует, — нулевой НДС. Им предложили стандартную лизинговую схему, которой до этого успешно воспользовались братья Ротенберги. Однако после того как Appleby выстроила лизинговую схему, позволяющую не платить НДС, сотрудники Дерпаски перестали отвечать на письма регистрационного агента. До 2015 года ни один лизинговый платеж так и не был перечислен. Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко, бизнесмены Gulfstream G550 (M-ATPS). Цена (руб): 1,4 млрд. Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько — давние партнеры. Вместе они начинали бизнес в 90-х в Крыму, вместе переехали в Москву. Занимались банковским бизнесом, владели портом в Новороссийске, в 2010 году выгодно его продали и занялись недвижимостью. В том же году Пономаренко стал владельцем роскошного палаццо на мысе Идокопас под Геленджиком, получившего известность как «дворец Путина». Александр Скоробогатько с 2003 года избирался депутатом Госдумы. В 2016 году, спустя всего два месяца после очередных выигранных выборов Скоробогатько добровольно сложил свои депутатские полномочия, чтобы вернуться в бизнес. Бизнесмены купили частный самолет в 2011 году, он записан на общий семейный траст. Они летают на таком же Gulfstream, как у Дерипаски, только их самолет гораздо моложе. Олег Тиньков, бизнесмен Falcon 7X (M-TINK), до этого — Falcon 2000LX, Falcon 900LX. Цена (руб): 3,6 млрд. Создатель одного из самых технологичных мобильных банков бизнесмен Олег Тиньков предпочитает самолеты компании Dassault Aviation и не любит летать на одном самолете долго. С 2013 по 2016 год он поменял три джета Falcon, все они были зарегистрированы на острове Мэн. Первые два самолета — Falcon 2000LX и Falcon 900LX — похожи по своим характеристикам. Это относительно легкие реактивные самолеты с дальностью полета без дозаправки около 7 тыс. км. Falcon 7X тяжелее, с большим размахом крыла, может летать уже на 12 тыс. км. Судя по письмам Appleby, Олег Тиньков сам участвовал в переговорах с производителем, обсуждал внутреннее убранство и «начинку» своего джета. Не только налоги Впрочем, эксперты, с которыми поговорила «Новая газета», отдельно подчеркивают, что «благоприятный» налоговый режим не единственная причина, по которой крупный бизнес не регистрирует самолеты в России. «В России не существует адекватной системы поддержания летной годности, — говорит представитель общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов АОПА «Россия» Сергей Шваля. — Поэтому самолет при регистрации в России сразу теряет до 30% стоимости. Никто не доверяет российской системе контроля. Если самолет покупают на заемные средства, любой европейский банк или лизинговая компания будет требовать регистрации в Евросоюзе или другой удобной юрисдикции, например, на Бермудских островах. Там, где зарегистрировано подавляющее большинство самолетов того же «Аэрофлота». Там, на «Диком Западе», существует внятная система, защищающая права владельца и/или пилота, но одновременно с этим устанавливающая строгие правила. Система, которая позволяет проще эксплуатировать, обслуживать воздушное судно, контролировать его состояние. Никто не хочет сталкиваться с ужасами нормотворчества наших законодателей». Впрочем, для крупных бизнесменов налоговые причины по-прежнему остаются важными. «Я знаю немало патриотично настроенных российских бизнесменов, которые готовы были бы регистрировать свой самолет в России, несмотря на все сопутствующие сложности, — говорит юрист Aviation Legal Group Дэрек Блум, который много лет работал с клиентами из России. — Тем не менее они не готовы платить несколько миллионов долларов в виде НДС, когда у них есть возможность избежать этих расходов на острове Мэн. Они не стали бы богаты, если бы готовы были бы платить налоги так просто». В ответ на запрос ICIJ и медиа-партнеров правительство острова Мэн отметило, что лизинговые структуры используются не только в их юрисдикции, но и на Кипре, Мальте, в Великобритании и Нидерландах: «Наверное, ни одно правительство не может гарантировать, что на его территории нет случаев ухода от налогов или использования «серых» схем. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы это предотвратить». Премьер-министр острова провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что правительство начинает масштабную проверку процесса импорта частных самолетов в Европу через Мэн. И уделит особенное внимание налогообложению лизинговых структур. novayagazeta. *** «Российская газета» и ряд других СМИ на днях сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении льгот при оплате за тепловую энергию. Сообщается, что льготой по оплате отопления могут воспользоваться ветераны и инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Эту новость активно обсуждают новозыбковцы, ведь они как раз из числа тех, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и сегодня проживают на загрязненной территории. В действительности оказалось, что к большинству горожан новый документ не имеет никакого отношения. Как пояснила начальник отдела социальной защиты населения города Новозыбкова Ольга Охрименко, федеральный закон, подписанный президентом 30 октября, всего лишь внес изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся предоставления льгот разным категориям граждан, и привел их в соответствие с жилищным кодексом. Речь идет о чисто технической переформулировке отдельных положений, которая никаким образом не меняет правила предоставления льгот по оплате ЖКУ и не расширяет перечень их получателей. На сегодняшний день льготы на оплату ЖКУ из всех «чернобыльцев» имеют только ликвидаторы, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, лица, перенесшие лучевую болезнь и имеющие другие заболевания вследствие воздействия радиации, а также семьи умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы. novozybkov.su .