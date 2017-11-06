Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. НАША ЦЕЛЬ — ВПЕРЕДИ Новый председатель Законодательного Собрания Серым домом доволен. «Настала пора подвергнуть ревизии некоторые методы управления, - любезно сообщил Дмитрий Свиридов на т.н. съезде краевых депутатов в ответ на крик души «молодого и энергичного» номер два насчёт срочного обновления вектора развития. - Власть ставит масштабные задачи, а конкретные решения в территориях должны принимать органы местного самоуправления. Тем более что позитивные примеры есть. Это «удостоверение горожанина» в Железногорске...» Коль скоро задача поставлена, предлагаю срочно отправить значки с грамотами Путину, Трампу, патриарху Кириллу и Борису Моисееву. Пока конкуренты не набежали. ЕЩЁ БОЛЬШЕ КОНСТРУКТИВА «Делегация Общественного совета Росатома посетила ГХК с рабочим визитом». В программе техтура были представлены новые производства, говорится в специальном релизе . «Впечатление очень хорошее, - отметил директор МЦЭБ, главный научный сотрудник АО «НИКИЭТ» им.Доллежаля Альберт Васильев. - Чувствуется очень высокая культура производства. Здесь очень грамотные специалисты, которые легко отвечают на самые сложные вопросы». А что подумали враги народа и агенты иностранных разведок тт Александр Никитин и Андрей Талевлин, мы узнаем позже из телевизера. БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО Сотрудникам АО «ИСС» присуждены премии правительства России. Но - тссс! Поскольку шпионы крутятся буквально рядом, осторожно предположим, что награды достались железным горцам за создание аппарата «Луч-5» и наземного комплекса управления. Намекнём также, что их пятеро, и они возглавляют «направления работы» на предприятии. Когда-нибудь, после войны, пионеры на митингах звонко назовут их имена под лязг фанфар. ПО СВОДКАМ «СОВИНЬОНБЮРО» «Если тебе инноватор имидж, имидж крепи чинами своими ж!» (с). Директор школы №97 Евгений Карташов занял третье место во всероссийском конкурсе «Директор школы — 2017», сообщает бюджетная пресса со ссылкой на паблик «Времени местного», который цитирует, в свою очередь, информашку портала «Навигатор образования». «Тема конкурса этого года ‒ "Российская школа: векторы успеха", тема конкурсного эссе: " Школа без отстающих: мои управленческие стратегии". Конкурс проводится старейшим журналом "Директор школы" ( отсюда ). НАПЛОДИЛИ ДАРМОЕДОВ, ПОНИМАЕШЬ Межрегиональное управление ФМБА России №51 рапортует. Выездная проверка МБДОУ №72 «Дельфиненок» задокументировал превышение допустимого количества детей в группах компенсирующей направленности, а также отсутствие контроля за составлением технологических карт блюд, приготавливаемых на пищеблоке учреждения. Заведующую, весьма вероятно, накажут по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ. РЕЛАКС ФОНТАНЫЧА Так приятно вырваться из суматошной Москвы на тихую Комсомольскую. Рука об руку с рабочим визитом посетил на днях Нашгород бывший мэр Красноярска. Говорят, что Пётр Пимашков якобы встречался с руководством города, наведался на какие-то предприятия, а также провёл приём страждущих с немедленным излечением от золотухи и поноса . Но точно пока известно одно: в редакции газеты «Город и горожане» депутат повидался с редактором Глазуновой (речь у них, вероятно, шла о раздвоении странички «ГиГ» в социальных сетях). Ну, и вообще новости надо же где-то узнавать? БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ — ЭТО НОРМАЛЬНО На ГХК завершён ПСР-проект «Оптимизация выдачи несекретных архивных дел». В группе фондов НТД в подгорной части комбината документы хранятся, естественно, в бумажном виде. Как старый бюрократ скажу: это крайне неудобно. Посему оцифровке с марта по октябрь с.г. подвергнуты были свыше 10.000 листов, и все они теперь выложены на внутреннем сервере предприятия. «Раньше на поиск архивных дел уходило до 510 минут и семь шагов, то теперь требуется максимум 68 минут и четыре шага», - отмечает руководитель ГФ НТД Людмила Якимова». КАКОЙ КРИЗИС? КАКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ? «Решетнёвская фирма» выступает генпартнёром конференции «SATCOMRUS». «В пленарном заседании 1 ноября в Москве, - читаем на сайте предприятия, - примет участие генеральный директор компании «ИСС» Николай Тестоедов. Участники заседания обсудят изменения, происходящие в отрасли спутниковой связи в условиях острой конкуренции на рынке, а также возникающие кризисные явления и пути выхода из них». Ни-че-го не понимаю. ПОЛКУ УПРАВЛЕНЦЕВ ПРИБЫЛО Слава богу, кризис лютует тайно или явно далеко не везде. Новым директором Центральной городской библиотеки имени Горького назначена Татьяна Белоусова, до недавнего времени занимавшая пост заместителя руководителя. Прежний директор, Людмила Малухина, пошла на повышение, кажется - в управление культуры. Если только не делопроизводителем, разумеется. ПАРТИЙНЫЕ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ Если бы не заботники из ПЖИВ, культурка в ЗАТО вообще сошла бы на нет. Юбилейный, шестидесятый сезон театр оперетты открыл премьерой мюзикла «Алые паруса». «Это незабываемое театральное событие, - полагает муниципальная пресса, - стало возможным благодаря участию в партийном проекте «Единой России». Вероятно, кто-то скажет - совпадение или так сошлись звезды, но мы верим, что спектакль станет отправной точкой очередного нового этапа в истории городской оперетты». И правда: какие, на хрен, звёзды могут сиять там, где есть товарищи Путин и Медведев? ПОЛНОЕ ВЗАИМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ Серый дом рекомендует новую редакцию договора управления МКД всем-всем. Обсуждали её в т.н. общественном совете по ЖКХ при тов. Чебурашкине, но дискуссия была недолгой, слава богу. Как заявил на радостях он сам, МП «ГЖКУ» г отово «работать в рамках, предлагаемых новой редакцией договора, что сделает работу крупнейшей управляющей организации Железногорска более прозрачной и понятной для населения». Хотя полная прозрачность - это полная невидимость, вообще-то. ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ Первая очередь корпуса №21 «звёздной фирмы» готовится к сдаче строителями. Процесс этот тоже не быстрый. Пока ведутся пусконаладочные работы на вентиляционных системах и пожарной сигнализации, а также технологическом оборудовании. Монтаж т.н. чистых зон тоже не завершён ещё. Но в любом случае приятно слышать, что бывшему ГУССТ-9 столичные реформаторы до сих пор не свернули шейку. ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО Молодые работники ГХК вернулись с фестиваля в Сочи в полном восторге. «Нам было интересно заглянуть в будущее и даже повлиять на него, - делятся они впечатлениями. - Удалось побывать на встречах со многими выдающимися людьми нашего времени – политиками, учёными, спортсменами, писателями. Среди них президент России Владимир Путин, Елена Исинбаева, Ник Вуйчич. Побывали на лекции генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Возможность услышать таких людей дорогого стоит!». ФЕМИДА НОН-СТОП Не подскажете, что за разборки идут в суде у железных горцев с УСЗН? Судебных исков к управлению — создаётся такое ощущение — меньше не становится, а наоборот становится больше. На их фоне теряются уже трудовые споры двух работниц ООО «ПРЭХ ГХК» с начальством фирмы, а также жалобы на ОАО «ЗПК», ООО «КапСтрой» и ООО «ЧОО «+БАРС». Гражданин Курячий предъявляет претензии ООО «СК «ЭкономЖилСтрой», гр. Чернушевич недоволен действиями военного комиссариата, а Клиническая больница №51 чего-то хочет от гр. Нагаева. ПРОЦЕСС ПОШЁЛ Арбитражный суд Красноярского края принял 600-миллионный иск к ГУВС-9. Поторопился я с выводом о хороших новостях. ООО «Портал» всё-таки попытается вытащить из кассы ФГПУ «Главное военно-строительное управление №9» хорошенькой суммы убытков в размере 582,9 млн рублей. Это дело довольно старое, подписывающий договор субподряда начальник уже сидит, но перетягивание финансового каната всё никак не кончится. Предварительное заседание назначено на девятое ноября. Встречный ход сделать пока строителям не удалось. *** За предыдущую неделю в ЗАТО Железногорск родилось шестнадцать и умерло двадцать четыре человека.