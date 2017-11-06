Все фараоны смертны, и их империи тоже не очень долговечны.

Получится ли провести митинг в «цитадели Путина»? Отвечает Кемерово

Единая Россия здесь получает не меньше 77%. Путин столько же. Губернатор Тулеев — 94% на последних выборах. Политические традиции близки к Северному Кавказу...

Даже дружественно настроенные к нам люди говорили: сложновато-то будет провести митинг в Кемерово. Тут все за власть. А тех, кто не за власть, запрессовали так, что они голову боятся поднять. То есть прям «цитадель Путина», стабильно подбрасывающая ему изрядно голосов, компенсируя остальную капризную Сибирь, голосующую за власть плохо.

Плюс сегодня в городе много чего организовали. Плюс площадка очень далеко от центра, и власти отменили маршрутки в этот район. Плюс таксистам запретили вести туда людей. Плюс всем студентам и бюджетникам сказали прямым текстом: исключим и уволим.

Когда мы ехали от гостиницы к площадке, я подумал (и сейчас мне стыдно): ну тут точно никто не придёт. Ехать было 35 минут. Через какой-то лес и огороды. То есть вообще непонятно, как люди будут туда добираться. То есть тебе мало быть смелым человеком, чтобы прийти на митинг в Кемерово, надо быть ещё изобретательным, чтобы попасть сюда.

Смелые и изобретательные нашлись. Один из лучших наших митингов. Потрясающие люди, и сразу установился правильный эмоциональный контакт. Власть тут просто всех достала. Бедность. Ужасные дороги. Город в чудовищном состоянии. Это всё, что досталось людям от путинской эпохи высоких цен на нефть. Они не хотят больше терпеть.

Попробуйте найти в новой истории города Кемерово митинг большей численности. Вам сразу понятно станет, какая фикция эти 77-94%. Голая фальсификация и ничего больше. Сибирь совершенно точно с нами. Кемерово, спасибо большое всем, кто пришёл. Горжусь тем, что получил вашу поддержку.