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Sunday, 05 November 2017

Жечь Донбасс, копать БАМ или проклинать "Матильду" не обязательно.

Парень из Железногорска стал победителем шоу «Удивительные люди»

За него проголосовали максимальное количество зрителей.

Роману Страхову из Железногорска 23 года, он работает программистом. К этому возрасту он уже рекордсмен Европы и мира по скоростной сборке кубика Рубика. Собирает он его с закрытыми глазами. А за умение выполнять одновременно сразу несколько дел, требующих высокой концентрации внимания, его называют сверхчеловеком, суперменом и мультименом. А началось все с того, что однажды, проходя мимо магазина, Роман увидел знакомую вещь – кубик Рубика. И ему захотелось его собрать. "Обычно все начинают собирать кубик Рубика с открытыми глазами, совершенствуются в этом, меня же сразу заинтересовала сборка вслепую, – рассказал Роман. – Первая моя сборка с закрытыми глазами заняла около 30 минут. Я, конечно, не рассчитывал, что сделаю это быстро, но был очень рад, что у меня получилось".

Сегодня в эфире передачи Роман получил миллион рублей, звание лучшего и кубок проекта в шоу "Удивительные люди 2017".

zapad24.ru.

***

Роман Страхов объяснил корреспонденту «Вокруг ТВ» буквально на пальцах, в чем же заключается его уникальный навык: «Я собираю головоломки с закрытыми глазами по памяти. Сначала запоминаю конфигурацию, а затем уже не глядя восстанавливаю изображение у себя в голове и таким образом привожу предмет в первоначальный вид».

Корреспондент не мог не спросить у Романа, почему он решил принять участие в шоу. «На самом деле меня очень долго звали, — со смехом признался Страхов. — В какой-то момент я подумал, что это может стать отличным опытом. Кроме того, не каждому предлагают принять участие в таком шоу. И я решил, что пару дней съемок потерпеть будет можно (смеется.). А если серьезно, то моя цель — показать людям, что даже таким невероятным вещам, как сборка головоломок с закрытыми глазами, может научиться любой. Для этого не обязательны годы и десятилетия тренировок или особые таланты и врожденные способности. Я сам в них не верю. В данном случае самое главное — желание и самосовершенствование. Все эти методы есть в открытом доступе в интернете, и кто угодно их может найти и научиться тому же самому, что и я».

Помимо гордого звания победителя второго сезона шоу «Удивительные люди», Страхов стал обладателем денежного приза в 1 000 000 рублей. Куда потратит выигрыш, Роман еще не решил. «Точно не буду тратить эти деньги на путешествия, так как, благодаря спидкубингу, у меня появилась возможность бывать в разных странах. Я езжу на соревнования, и меня знает много людей по всему миру благодаря моим рекордам», — поделился своими планами Страхов.

vokrug.tv.

 
 
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История Железногорска
06.11.1952
открылся первый детский сад по ул. Советская, 12

06.11.1957
сдан в эксплуатацию первый в городе детский сад N 1 на ул. Советской

06.11.1957
открыт Дворец культуры им.40-летия Октября

06.11.1961
вышел в свет первый сборник произведений городских поэтов и прозаиков «В тайге»

06.11.1974
впервые зажглись световые эмблемы на столбах уличного освещения

06.11.1985
открылся Дом быта в пос. Первомайском

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