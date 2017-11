Клады Больших Кайманов Деньги вообще-то есть, но вы от своей плошки не отвлекайтесь. Oфшорной тайны больше нет Что вы узнаете из новой глобальной утечки документов, сравнимой с Panama Papers. Публикация «Панамского архива» произвела эффект «ящика Пандоры» для офшорных секретов мира. Прошло чуть более года после одной из самых масштабных утечек данных об офшорах, как в руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о владельцах фирм на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других экзотических островах. Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив» оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка. Во внутренних документах MF содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках. Благодаря «Панамскому архиву» мы узнали о секретных счетах на миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из ближайших друзей Владимира Путина; об офшорах высокопоставленных российских чиновников, депутатов и силовиков; о компании в Панаме президента Украины Петра Порошенко и других политических лидеров мира. «Файлы райских островов» Но пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов». Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира. Единственным участником проекта из России стала «Новая газета». На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта. Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница. Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II). Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов). И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить. Клиенты из России И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие. В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе. Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого. М онаршие особы и поп-звезды Но большинство клиентов Appleby были из западных стран. К примеру, герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре этого года надзорные органы признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. к лиентов. Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о последующих вложениях в BrightHouse. Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси. Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах. В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве. В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями». novayagazeta. *** С Малой Бронной на Большой Кайман Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом. Декларация госслужащего Сечина за 2008–2010 годы показывает, что у его супруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году она получила 9 млн рублей. Доходы самого Игоря Сечина в то время были еще меньше: по 4 млн рублей в 2009–2010 годах и 3 млн — в 2011 году. Бывшие супруги, по словам знакомых, сохранили хорошие отношения. Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти». Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов. А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором. В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в столице островов — Джорджтауне: Большой Кайман, 75 Форт Стрит, всего в двухстах метрах от моря и причалов для небольших лодок. В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной. В этом здании на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 133 кв. м., которая, по данным Росреестра, действительно принадлежит человеку, чье имя полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством бывшей супруги Игоря Сечина. Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи. Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина. Как говорилось в презентации девелоперского проекта Майнла, ему нужны были «отборные инвесторы», способные выложить десятки миллионов евро. Но если Майнл — наследник богатого австрийского рода, то Сечина в то время являлась бывшей женой российского вице-премьера, который все предыдущие годы провел на госслужбе. Откуда у нее могли взяться деньги для инвестиций? Финансовый крах Юлиус Майнл не первый раз занимался российской недвижимостью. Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве. Были также другие торговые центры в Польше, Турции и Чехии. В начале 2000-х Майнл вывел этот холдинг на австрийскую биржу и собрал с инвесторов больше 4 млрд евро. Но в кризисный 2007 год его акции стремительно обрушились в цене. Недовольные вкладчики подняли скандал, и в 2008 году холдинг пришлось продать. А спустя год, в 2009-м, Майнла арестовали. Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро. Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину. Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости. Майнл хотел на этом сыграть и придумал гораздо более изощренный способ для инвестиций в Россию и Восточную Европу. В архиве Appleby есть схема Майнла, а также презентация 2011 года для инвесторов. Идея была такой: на Британских Виргинских островах была создана фирма Gray Jackal Limited («Серый шакал»), принадлежавшая Майнлу. Поначалу она полностью владела мальтийской компанией Fulcrum Ltd, «платформой для инвестиций на развивающихся рынках» и, в частности, в российскую недвижимость. Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала. А тем временем, как говорилось в презентации, «отборные инвесторы» должны были получить предложение вложить деньги в Fulcrum. Фирму Сечиной регистрировали на Кайманах как раз для того, чтобы она стала таким «отборным инвестором». В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Сечина. Но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро. Чем богат мальтийский Fulcrum В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом молле в Московской области (общей площадью 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье (площадью 33.800 кв. м.) на 63 млн евро, а также о ретейл-парках за пределами России — в Венгрии, Румынии и Болгарии — общей стоимостью 4 млн евро. А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius Meinl) сказано, что среди их проектов — торговый центр «Аркада» в Уфе (площадью (23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы, "проданная с прибылью" в 2015 году; и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40.000 кв. м.), который находится в стадии разработки. «Политически значимое лицо» В Appleby знали о том, кто такая Марина Сечина. Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом». К таким лицам относятся бывшие и действующие чиновники, руководящие работники госкомпаний, политики и люди, близкие к власти. Родственники и даже друзья госслужащих тоже относятся к «политически значимым лицам». Бывшие супруги тоже входят в этот список. Бизнес людей из этого списка должен проверяться особо тщательно. Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов. В документах Appleby Сечину отметили как «политически значимое лицо», выяснив, что она была связана со вторым по влиятельности человеком в России. Однако, судя по документам, вопросом о происхождении ее средств никто не задавался. После того, как выяснилось, что Сечина — «политически значимое лицо», которое нужно особо тщательно проверять, ее фирму в проекте Майнла заменили на еще более непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Судя по документам Appleby, Майнл был лично осведомлен о происходящем и сам принимал участие в решение этого вопроса. Во время замены фирмы Сечиной на траст он распорядился подождать с подписанием окончательных документов, пока он сам не скажет об этом. Summit Trustees (Cayman) Limited расположен на Большом Каймане на Вест Бей роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом центре «Букингемская площадь» между салоном красоты и ликеро-водочным магазином «Большой папа». Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц. Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн фунтов. Сечина не ответила на вопросы о том, вкладывала ли она деньги в проект Майнла и откуда у нее средства для таких инвестиций. Джулиус Майнл, а также представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees ситуацию также не прокомментировали. Бизнес с нуля Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом — телекоммуникациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой. Некоторые бизнесы Сечиной пересекались с интересными людьми. Так, «дочка» подконтрольной Сечиной фирмы «Фобос» владела несколькими предприятиями по разведению птицы в Вологодской области. Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите. Имя Лобанова прозвучало вместе с именем бывшего главного таможенника страны Андрея Бельянинова, когда в их домах провели обыски в 2016 году. В собственности Сечиной больше половины «Регионагросоюза», торгующего пищевыми маслами и жирами. Как выяснила «Новая», партнер Сечиной в этом бизнесе — «дочка» компании «Регионснаб», которая поставляет бурильные и обсадные трубы, химическую продукцию, буровые установки и оборудование. На сайте «Регионснаба» сказано, что среди клиентов компании — «Роснефть» и ее предприятия. Сечина также владеет фирмой «Арена». Как выяснила «Новая», «дочке» последней в 2013 году принадлежала половина «Р-Синдиката», который занимается ресторанным бизнесом. У него интересная история. Раньше им владел «Ресторанный синдикат» Кирилла Гусева (известный своими ресторанами «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. novayagazeta. *** Роман Абрамович, бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси» На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. В августе 2008-го Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн долларов. «Мистер Абрамович — единственный бенефициар Zephros Trust, владеющего всеми акциями компании Minden Worldwide Limited, которая и покупает 31.17 % акций [RFP]», — объяснялось в запросе, отправленном Appleby в Управление денежного обращения Бермудских островов. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?» Абрамович ответил «нет», несмотря на то, что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой. Эта ошибка доставила массу хлопот сотрудникам Appleby, следует из их переписки: «Сделка была заблокирована в самый последний момент, монетарные власти Бермудских островов решили, что не дадут согласия на приобретение Романом Абрамовичем бенефициарного владения. <…> К сожалению, он неверно ответил на один из важных вопросов. <…>Это привело к тому, что они потребовали от нас провести дополнительный дью-дилидженс или отозвать заявку. Мы выбрали второе. <…> В БВО (Британских Виргинских островах — Д. В.) такие проблемы вряд ли возникнут». В Appleby нашли отличное решение: если на Бермудах регулятор проявляет принципиальность, то можно выбрать другую юрисдикцию, где власти посговорчивее. При этом, судя по переписке, на Виргинские острова отправилась та же самая «Персональная декларация» Романа Абрамовича с тем же ответом на вопрос о проблемах с законом. Но юристы Appleby оказались правы: вскоре на Британских Виргинских островах появилась компания Russian Forest Products (BVI). Владимир Блоцкий, депутат Государственной Думы от «КПРФ» В архиве есть несколько документов о счетах уругвайской компании Blackfil S.A. Владимир Блоцкий указан как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц. Отчеты датируются 2006 годом, более актуальных документов в архиве нет. Одноименная компания — Blackfil SA Ltd — действует и в Чехии. С 2006 года она принадлежала Блоцкому, однако в прошлом году, менее чем за неделю до думских выборов, была переписана на отца депутата — Николая Блоцкого. В своей предвыборной декларации Владимир Блоцкий указал 329 млн рублей годового дохода от участия в нескольких предприятиях, однако зарубежные компании там не упоминаются. Николай Егоров, адвокат, основатель юридической фирмы «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина, — один из самых влиятельных российских адвокатов. В 2015-м Егоров приобрел 20% Антипинского НПЗ (АНПЗ) — крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России. Об этой сделке ранее писал РБК, а файлы Appleby помогают дополнить картину. Поскольку все 100 % акций АНПЗ находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов, сделке требовалось одобрение банка. Представитель Николая Егорова попросил Appleby помочь с формулировками: «Задачи следующие: (1) описать механизм передачи акций с необходимыми для спокойствия банка деталями и (2) сделать это достаточно общо, так, чтобы мы могли этого придерживаться», — говорилось в его письме. Пакет в 20% акций переходил от Vikay Industrial Limited Дмитрия Мазурова (основаетеля АНПЗ) к сейшельской MainProjects Corporation. Специальный пункт в документе обязывал MainProjects самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров. Дмитрий Мазуров подтверждал РБК, что влиятельный юрист из Санкт-Петербурга — совладелец АНПЗ. Алексей Езубов, с 2007 года депутат Государственной думы от «Единой России» До прихода в Госдуму Алексей Езубов был предпринимателем, имел активы в аграрном и гостиничном бизнесах, которые после избрания отошли его сыну. Согласно декларации о доходах Езубов небогат: за 2016 год он заработал чуть больше 5 млн рублей. Езубова называют дядей (братом матери) алюминиевого магната Олега Дерипаски. Согласно документам Appleby Езубов, по крайней мере до 2013 года, был директором в компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Это холдинговая компания, на которую записан частный самолет. Конечный собственник Air Cloud Services Limited — мать Олега Дерипаски Валентина. В 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн для того, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу на «благоприятных» в плане НДС условиях, то есть не заплатив налог. По российскому законодательству депутатам прямо запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, входить в руководящие органы компаний, участвовать в заседаниях совета директоров, принимать управленческие решения и подписывать резолюции. За нарушение закона предусмотрено лишение полномочий. Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства России с 2008 года Жена Игоря Шувалова Ольга указана в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Именно в этом бизнес-джете, согласно расследованию ФБК Алексея Навального, супруга Шувалова возила знаменитых собак породы корги на выставки по всему миру. Из документов Appleby следует, что изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и Нариман Гаджиев. Про Swiru неоднократно писалось, что холдинг связан с Сулейманом Керимовым, а Гаджиева даже называли родственником сенатора. В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя Евгения Шувалова, сына вице-премьера. На каких условиях компания и частный самолет могли перейти от людей Керимова к родственникам Шувалова, в файлах Appleby не говорится. Алишер Усманов, бизнесмен, владелец металлургических и горнорудных предприятий, «Мегафона» и ИД «Ъ» Документы Appleby показывают, что когда Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов, которая, как оказалось, поучаствовала в покупке акций социальной сети Facebook. Kanton Services вложила деньги в инвестфонд предпринимателя Юрия Мильнера для покупки акций Facebook до того, как социальная сеть взлетела в цене, публично разместив свои акции в 2012 году. Если до публичного размещения Facebook оценивали в $6,5 млрд, то после — уже в $105 млрд. Было известно, что Усманов и Мильнер приобрели до 10% акций Facebook в 2009 году и продали на размещении их часть, выручив около $1,6 млрд, окупив все затраты и получив больше 500 млн чистой прибыли, как сообщал Forbes. Но о том, что в Facebook пошли деньги офшорной фирмы газпромовской «дочки», которую в то время возглавлял Усманов, известно не было. Кто на этом заработал? Согласно документам Appleby, буквально за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене, эта офшорная фирма продала свою долю участия, которая оценивалась больше, чем в $1 млрд, компании Усманова. В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ), что предоставляли займы офшорной фирме Kanton Services «для общекорпоративных целей». Мильнер подтвердил консорциуму, что эта фирма вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Но заверил, что перед тем, как допустить Kanton в число инвесторов, фирма подверглась тщательной проверке. Мильнер подчеркнул, что про инвестицию в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования. Представитель Усманова ответил консорциуму, что в его инвестициях в Facebook не использовались деньги подконтрольных государству компаний. novayagazeta. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад] Реклама











Ваша реклама на сайте