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Вклады в будущее Печатать E-mail
Sunday, 05 November 2017

Как повысить капитализацию вашего дома? Это несложно.

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Вам не нравится, что прямо под окнами паркуются чужие авто? Не растраивайтесь. Вашему горю пособить можно. Если предохранительные бетонные вазоны с цветами (без цветов) нехорошие люди регулярно куда-то укатывают, на их место предлагается воткнуть полосатенький железный заборчик. Или два. Или двадцать погонных метров заборчика. Главное - отказаться от услуг муниципальной управляющей компании, и желанная свобода даст вам, наконец, в руки все необходимые рычаги персонального благоустроительства.

Разрешения спрашивать больше не у кого, согласовывать проекты больше не с кем. Можно в газоны стальные бороны вкопать зубьями вверх, от четырёхколёсных оленей, - а можно те же газоны полностью забетонировать, уже для оленей. Можно установить минные поля и высадить поверх саженцы ливанского кедра, чтоб территория не выглядела Гарлемом, - а можно побуксовать в грязи полчаса, вырыть колёсами котлован, перекрыть его поверх брёвнами в три наката, и назвать это сооружение подземными гаражами. Потому что и в Гарлемах люди ведь живут. Лиха беда начало!

Главное - любое дополнительное инженерно-техническое сооружение во дворе повышает рыночную стоимость участка земли, на котором стоит дом, и, следовательно, каждой квартиры в нём. Ну, или снижает. Это уж как посмотреть. Сильно на любителя выходит благоустройство, то есть. Хотя платный шлагбаум на въезде, на мой взгляд, суть оооочень продуктивная идея всё-таки. Поставить, что ли, и стричь себе купоны?
 
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История Железногорска
06.11.1952
открылся первый детский сад по ул. Советская, 12

06.11.1957
сдан в эксплуатацию первый в городе детский сад N 1 на ул. Советской

06.11.1957
открыт Дворец культуры им.40-летия Октября

06.11.1961
вышел в свет первый сборник произведений городских поэтов и прозаиков «В тайге»

06.11.1974
впервые зажглись световые эмблемы на столбах уличного освещения

06.11.1985
открылся Дом быта в пос. Первомайском

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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