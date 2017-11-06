Как повысить капитализацию вашего дома? Это несложно. Вам не нравится, что прямо под окнами паркуются чужие авто? Не растраивайтесь. Вашему горю пособить можно. Если предохранительные бетонные вазоны с цветами (без цветов) нехорошие люди регулярно куда-то укатывают, на их место предлагается воткнуть полосатенький железный заборчик. Или два. Или двадцать погонных метров заборчика. Главное - отказаться от услуг муниципальной управляющей компании, и желанная свобода даст вам, наконец, в руки все необходимые рычаги персонального благоустроительства. Разрешения спрашивать больше не у кого, согласовывать проекты больше не с кем. Можно в газоны стальные бороны вкопать зубьями вверх, от четырёхколёсных оленей, - а можно те же газоны полностью забетонировать, уже для оленей. Можно установить минные поля и высадить поверх саженцы ливанского кедра, чтоб территория не выглядела Гарлемом, - а можно побуксовать в грязи полчаса, вырыть колёсами котлован, перекрыть его поверх брёвнами в три наката, и назвать это сооружение подземными гаражами. Потому что и в Гарлемах люди ведь живут. Лиха беда начало! Главное - любое дополнительное инженерно-техническое сооружение во дворе повышает рыночную стоимость участка земли, на котором стоит дом, и, следовательно, каждой квартиры в нём. Ну, или снижает. Это уж как посмотреть. Сильно на любителя выходит благоустройство, то есть. Хотя платный шлагбаум на въезде, на мой взгляд, суть оооочень продуктивная идея всё-таки. Поставить, что ли, и стричь себе купоны?