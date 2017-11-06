Железногорск

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На лавочках не сидеть Печатать E-mail
Sunday, 05 November 2017

Сумки сегодня тоже очень подозрительны. Революция на носу!

На улицах городов России задержали более 400 человек. Они ничего не делали, но их подозревают в попытке свергнуть режим

5 ноября 2017 года сторонники политика Вячеслава Мальцева, по его замыслу, должны были выйти на улицы и не уходить с них, пока режим Владимира Путина не падет.

Членов неформального движения Мальцева «Артподготовка» начали задерживать в разных городах России с октября; некоторых из них обвиняют в терроризме, сама организация также признана экстремистской. 5 ноября в семи городах России полиция задерживала людей на улицах в центре города; в Москве правоохранители задержали более 250 человек на подходах к Манежной площади. «Медуза» рассказывает, что происходило 5 ноября и что предшествовало этим событиям.

О том, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революции, последние несколько лет заявлял политик и видеоблогер Вячеслав Мальцев. По его замыслу, в этот день сторонники неформального движения «Артподготовка» (таково название канала Мальцева на ютьюбе) должны были выйти на улицы городов, где они живут, — и не уходить до отставки Владимира Путина. Предполагалось, что активисты должны сопротивляться полиции, а также провести «народный референдум» простым поднятием рук. Сам Мальцев покинул Россию еще в июле 2017 года — вскоре после обысков, связанных с возбужденным против него уголовным делом о призывах к экстремизму.

В конце октября 2017 года Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. В те же дни в разных городах России — Ярославле, Казани, Чебоксарах, Красноярске, Волгограде и других — начали обыскивать и задерживать сторонников Мальцева. У одного из них — Сергея Рыжова, задержанного в Саратове, — нашли тротиловую шашку и бутылки с зажигательной смесью (сам Рыжов утверждает, что до обыска их в его квартире не было). Двух активистов «Артподготовки» в Москве обвиняют в подготовке теракта, они арестованы до 23 декабря. ФСБ также обвинила сторонников Мальцева в подготовке массовых беспорядков в Томске и нападений на полицию в Москве.

5 ноября 2017 года в семи городах России задержали более 400 человек. По информации «ОВД-Инфо», задержания проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. Больше всего их оказалось в столице — пресс-служба московской полиции сообщила «Интерфаксу» о 263 задержанных. В разговоре с «Медузой» сам Вячеслав Мальцев заявил, что по всей России было задержано «несколько тысяч человек», а на улицы Москвы вышли пять тысяч его сторонников.

По наблюдениям корреспондента «Медузы», около полудня 5 ноября (именно на это время Мальцев назначил революцию) у Манежной площади, которую оцепили сотрудники полиции, было обычное для выходных количество людей, а сторонники Мальцева никак себя не проявляли. При этом некоторых присутствовавших (в основном — молодых мужчин) задерживали полицейские. Они подходили к спокойно стоящим людям, досматривали их вещи, а после короткого разговора отправляли в автозак. То же самое происходило по всей Тверской улице.

Среди задержанных оказались не только сторонники Мальцева.«Медуза» поговорила с семью задержанными 5 ноября. Всех их задержали в разных точках Тверской улицы. Все они заявили, что никакого отношения к Мальцеву не имели — однако полиция интересовалась именно акцией «Артподготовки». «Нас было трое. Мы проходили памятник Пушкину, к нам подошел сотрудник в форме. Он попросил документы и, ничего не объяснив, проводил нас в автозак», — рассказал задержанный Андрей Соколов. Его и его друзей отвезли в отдел полиции, где начали спрашивать, знали ли они об акции Вячеслава Мальцева; они ответили, что на акцию идти не собирались, а просто гуляли.

Гражданина Латвии, который представился Генрихом, и его друга полицейские остановили прямо в метро — на станции «Тверская». Найдя в рюкзаке Генриха лыжную маску, полицейские отвели обоих в автозак.

Артем Мартицов рассказал «Медузе», что с четырьмя друзьями шел по Тверской, когда к ним подошли полицейские. «У людей, которые были со мной, были с собой сумки. Я услышал от сотрудников, что сегодня были задержаны люди, у которых в портфелях были ножи и пистолеты», — пояснил он. У компании Мартицова из подозрительного нашлись только бинты и два баллончика-аэрозоля. Этого оказалось достаточно для задержания. «Ничего криминального у нас не было. Все дело в контексте. В обычной жизни нас бы никогда не задержали за это, но сейчас в силу ситуации нас решили упаковать. Я [в этом] не вижу никаких проблем», — сказал Мартицов. Сейчас он и его товарищи находятся в ОВД «Хорошевское».

В том же отделе полиции оказался сотрудник новгородского штаба Навального и активист движения «Весна» Ярослав Путров. Он рассказал «Медузе», что приехал в Москву на конференцию «Чтения Адама Смита». Около 13.30 Путров с пятью другими активистами «Весны» шел по Тверской, чтобы поесть в KFC. В этот момент к ним подошли полицейские и задержали, заявив, что на них есть ориентировка. По данным «ОВД-инфо», всего после «Чтений» задержали больше 20 человек.

Вячеслав Мальцев подтвердил, что среди задержанных немало людей, не имеющих отношение к «Артподготовке». «Режим показал свою фашистскую суть. И полиция, и ФСБ превысили свои полномочия. Чуть ли не десятилетних детей задерживали», — сказал он. Сторонник Мальцева, сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» Иван Белецкий сообщил «Медузе», что полицейские старались задерживать всех, кто ходил по центру Москвы с большими сумками. «ОВД-Инфо» сообщал, что в районе часа дня на Пушкинской площади задержали несколько человек, игравших в Pokemon Go.

По состоянию на 18.00 5 ноября все задержанные продолжают находиться в отделах полиции. По информации «ОВД-Инфо», двум из них, находящимся в ОВД «Тверской», собираются предъявить обвинения по статье 318 УК — применение насилия в отношении представителя. Сразу в несколько ОВД не пускают адвокатов; в некоторые из них при этом уже прибыли сотрудники Следственного комитета. В ОВД «Мещанский» на задержанных составили протоколы о неповиновении сотрудникам полиции, их оставили в отделе на два дня — до суда, который состоится 7 ноября.

Вячеслав Мальцев заявляет, что его сторонники продолжат протестовать. В разговоре с «Медузой» он признал, что начало акции «прошло не идеально», хотя «огромное количество пассионариев вышло на улицы». «Люди продолжат свой протест и не уйдут, пока не добьются своих целей», — сообщил политик, добавив, что если бы другие оппозиционеры сегодня вывели на улицы своих сторонников, к вечеру они бы свергли Путина и «скинули фашизм». В какой именно форме будет продолжаться революция, Мальцев объяснить затруднился.

meduza.

***

22 августа 2016 года на телеканале «Россия-1» стартовали предвыборные дебаты. В первом же выпуске кандидат от партии «Парнас» Вячеслав Мальцев призвал к импичменту президента Владимира Путина. За два месяца до этого совершенно неизвестный московским оппозиционерам Мальцев поразил членов партии своей победой на праймериз и чуть не вызвал раскол в ней своими ксенофобскими высказываниями. В целом он является одним из самых ярких и неоднозначных кандидатов среди всех баллотирующихся в парламент. «Медуза» рассказывает о том, как Мальцев создавал «Единую Россию», был приятелем нынешнего куратора российской политики Вячеслава Володина и стал бескомпромиссным борцом с режимом.

Депутат

Вячеслав Мальцев родился в Саратове в 1964 году. После школы работал в райкоме ВЛКСМ, служил в погранвойсках и учился на вечернем отделении Саратовского юридического института. После окончания университета в 1987 году устроился участковым инспектором Заводского РОВД Саратова, но через два года ушел оттуда, потому что, по его словам, «Заводской отдел бросали разгонять демонстрантов (в феврале 1989 года в Саратове начались массовые митинги против КПСС — прим. „Медузы“)». В 1989 году Мальцев основал «Саратовское сыскное бюро „Аллегро“», которое занималось охранной деятельностью, где проработал генеральным директором до 1996 года.

С 1994 по 2007 год Мальцев был депутатом Саратовской областной думы — с первого по третий созыв. Каждый раз он избирался как одномандатник. Во время работы первого созыва у Мальцева, по его словам, сложились «очень хорошие отношения» с депутатами — соседями по кабинетам: Валерием Рашкиным (сейчас депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ) и Вячеславом Володиным (сейчас — первый заместитель руководителя администрации президента). Мальцев был председателем комитета облдумы по законности и борьбе с преступностью, впоследствии секретарем Думы и заместителем ее председателя. Поначалу совмещал работу в думе и бизнес: по его словам, «из принципа не хотел получать денег за депутатское звание».

«Если изберусь [в Госдуму], могу железно сказать, что зарплату буду отправлять в благотворительные фонды или просто раздавать, — заявил Мальцев „Медузе“. — Я и так живу на пожертвования от наших сторонников. Вот сейчас я с вами говорю из квартиры, которую мне бесплатно сторонник дал на время выборов — обычная маленькая квартирка рядом с [метро] „Войковской“. Я вообще считаю, что власть так и должна жить — за счет того, что дают этой власти люди. Если власть хорошая — ей и давать будут нормально».

В 1999 году, рассказывает Мальцев, Вячеслав Володин предложил ему выдвинуться в Госдуму от блока «Отечество — вся Россия», но пройти в федеральный парламент саратовскому депутату тогда не удалось. В отличие от Володина, избравшегося и покинувшего регион. В 2001 году Мальцев участвовал в создании саратовского отделения «Единой России» (она была создана путем слияния двух блоков — «Единство» и «Отечество — вся Россия»), в 2003 году разочаровался и вышел из нее, а в 2006-м написал «Манифест борьбы с партией „Единая Россия“»; там, кстати, применительно к членам партии уже тогда употреблялись слова «жулики» и «воруют».

Враг губернатора

«Различные партии я использовал как инструменты своей борьбы с беспределом, — говорит Мальцев в своем блоге. — Но никогда точки зрения не менял и был национал-демократом». Руководитель саратовского отделения «Яблока» Дмитрий Коннычев, который знает Мальцева больше 20 лет, говорил: «Каждый раз находилась платформа, готовая выдвинуть его на выборы, и каждый раз он в очередной партии не оставался. Мальцев не пропускает ни одного выборного цикла, хотя и говорит, что мандат ему не нужен».

В ноябре 2003 года Вячеслав Мальцев организовал общественное движение «Фонд борьбы с Аяцковым», поставив целью смещение с должности тогдашнего саратовского губернатора Дмитрия Аяцкова. «Фонд» собирал подписи за отставку главы области, устраивал голодовки под окнами облдумы, а в день рождения губернатора активисты вместе с Мальцевым пикетировали клуб, где Аяцков отмечал свой праздник. Один из антигубернаторских митингов прошел в Москве — напротив здания администрации президента РФ. Мальцев организовал эту акцию, привезя своих сторонников из Саратова на автобусах.

Экс депутат облдумы в разговоре с «Медузой» рассказал, что одна из его претензий к Аяцкову в том, что губернатор «задушил его фирму». Также Мальцев заявлял, что во время предвыборной гонки в Госдуму в 2003 году Аяцков «подбросил ему в машину пистолет, наркотики и девушку легкого поведения». За эти высказывания саратовский суд взыскал с Мальцева 100 тысяч рублей в пользу губернатора.

Сам Аяцков в разговоре с «Медузой» назвал другую причину конфликта: «Взыграли его самолюбие, политические амбиции, [желание] почувствовать силу, развив борьбу против меня. Это была просто клоунада. Но политических дивидендов ему это не дало». Версию про задушенный бизнес Аяцков назвал «не соответствующей действительности» и добавил, что хотя Мальцев — «талантливый парень», «политических побед у него не было». «Он попал в областную думу [в 2002 году] благодаря моему ресурсу, я ему помог получить мандат», — заключил Аяцков, отказавшись, правда, прояснить характер помощи.

В 2005 году Аяцков доработал свой второй губернаторский срок, а на новый назначен не был (в 2004–2012 годах глав субъектов РФ назначали законодательные органы субъектов по представлению президента — прим. «Медузы»). Мальцев уверен, что это его заслуга.

После 2005 года политик боролся против строительства завода по уничтожению химического оружия в поселке Горном Саратовской области («Системные нарушения [на заводе] были устранены только благодаря мне», — говорит он; сам завод был построен), против запуска производства цианида натрия на принадлежащем ЛУКОЙЛу заводе «Саратоворгсинтез» («Я задержал производство на год и семь месяцев, так что полмиллиарда долларов прибыли у них улетело», — хвастает Мальцев) и добивался установки в Саратове памятника путешественнику и филантропу Фритьофу Нансену, потому что он «спас полтора миллиона человек в Поволжье от голодной смерти — моих земляков, это уникальная личность, я преклоняюсь перед ним». Памятник, правда, так и не поставили.

Видеоблогер

В 2007 году Мальцев не смог переизбраться в областную думу (не получилось и в 2012 году, когда он шел от КПРФ), а в 2008 году начал осваивать интернет: завел твиттер, где комментировал в основном внешнеполитические события, позже у него появился канал «Артподготовка» на ютьюбе. В июне 2013 года Мальцев выложил первый полноценный выпуск своего видеоблога, до этого на канале существовали лишь несколько нарезок из выступлений политика на ТВ и ролики с его рассуждениями о власти.

Выпуски до сих пор выходят почти каждый день. Со временем они обрели формат (полуторачасовой прямой эфир), набор тем (общественно-политическая повестка дня и вопросы зрителей) и название («Плохие новости»), сам Мальцев отрастил бороду. В каждом новом выпуске «Артподготовки» он отсчитывает дни до «начала новой исторической эпохи», которая, по его прогнозу, должна наступить 5 ноября 2017 года. «К этому дню в России случится революция, я абсолютно в этом уверен, — поясняет Мальцев в разговоре с „Медузой“. — Какая она будет — с баррикадами, с танками или просто придут люди к Вове, скажут: „Давай, до свидания…“ Все будет зависеть [от того], сколько людей захотят вернуться в конституционное поле. Сейчас их большинство, я вижу. Да и кто будет кровавые дела какие-то делать? Большая часть народа просто хочет все изменить».

Первые выпуски на канале набирали 5–10 тысяч просмотров, сейчас — от 80 до 120 тысяч. Подписано на «Артподготовку» больше 100 тысяч человек. Эта аудитория и обеспечила Мальцеву сенсационную победу на прошедших в мае 2016-го федеральных праймериз партии «Парнас». Председатель незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный говорил, что остальные участники предварительных выборов просто не озаботились агитацией. «Для того и нужны праймериз — кто-то новый может прийти и разогнать уютный мирок партийной номенклатуры, привыкшей ничего не делать», — писал тогда Навальный.

25 августа 2016-го Навальный сам стал гостем программы «Плохие новости» и сказал, что «планирует содрать» формат передачи, потому что «это дешево, эффективно и можно вести из любого места». Мальцев в свою очередь идею одобрил.

Кандидат

Хотя праймериз «Парнаса» были признаны несостоявшимися из-за утечки персональных данных проголосовавших пользователей, Вячеслав Мальцев попал в федеральный список партии на выборы в Госдуму сразу на вторую строчку — после председателя Михаила Касьянова и перед доктором исторических наук Андреем Зубовым. В беседе с «Медузой» Мальцев утверждает, что с Касьяновым он общался, еще когда тот был премьер-министром, а после ухода с должности «барьер исчез» — и у политиков сложились «дружеские отношения». Сам Касьянов от комментариев «Медузе» отказался.

«Я все время пытался объяснить, что либералу нужно договориться с националистами, чтобы власть Путина не была вечной», — говорит Мальцев. 2 июля он выступил перед партийцами на внеочередном съезде «Парнаса» в Москве и некоторых из них поверг в смятение. «Примерно час мы слушали какой-то безумный поток сознания про „еврейскую мафию в медицине“, „заговор масонов“, „политических терпил“», — написал в тот же день в фейсбуке зампред «Парнаса» Илья Яшин. На съезде Яшина поддержали еще один зампред «Парнаса» Владимир Кара-Мурза и другие члены партии, обвинив Мальцева в том числе в популизме. Мальцев, кстати, не возражал и говорил, что это просто «метод работы».

Источник в «Парнасе» говорит «Медузе», что часть членов партии называют попадание Мальцева в федеральный список «предательством Немцова» (убитый в феврале 2015 года Борис Немцов был сопредседателем партии). «Это позор, это недопустимо и оскорбительно для членов партии, ее сторонников и избирателей, — говорит источник. — Это неправильно — сдавать либеральную партию радикальным националистам и ксенофобам». Сам Мальцев говорит, что был в хороших отношениях с Немцовым.

В Думу Мальцев идет с одной целью — добиться импичмента для президента Путина, об этом он без обиняков заявил на дебатах в эфире телеканала «Россия-1». И хотя дебаты формально были посвящены проблемам экономики России, говорил Мальцев в основном про Путина. «Клоунада, которую он продолжает в отношении президента Российской Федерации, закончится для него печально, — уверен экс-губернатор Аяцков. — Он вступил на тропу очень серьезного конфликта». «Нет никаких оснований полагать, что кто-то вообще кончит хорошо, — парирует Мальцев. — Но мне по барабану. Я люблю вспоминать слова Фридриха Великого к своим солдатам, которые бежали [с поля битвы при Колине]: „Канальи, вы что, хотите жить вечно?!“»

meduza.

 
 
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открылся первый детский сад по ул. Советская, 12

06.11.1957
сдан в эксплуатацию первый в городе детский сад N 1 на ул. Советской

06.11.1957
открыт Дворец культуры им.40-летия Октября

06.11.1961
вышел в свет первый сборник произведений городских поэтов и прозаиков «В тайге»

06.11.1974
впервые зажглись световые эмблемы на столбах уличного освещения

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открылся Дом быта в пос. Первомайском

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