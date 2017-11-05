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У нас матрица погнулась Печатать E-mail
Saturday, 04 November 2017

Ураганный ветер в России не только интернет обрывает.

Давеча понадобилось вашему корреспонденту одну штуку посмотреть на страничке муниципальной газеты во "ВКонтактике". А её - чик! - и нету на прежнем месте. Пропала с концами: 

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Поисковик пропажу мигом отыскал, разумеется, но  как-то она за это время в лице переменившись, кажется. А понять, что именно изменилось, не представляется возможным...

Image

... потому что с сайта "ГиГ" ссылка ведёт теперь на совершенно другой ресурс. Чудеса, да и только. И я бы даже сказал, бюджетные чудеса:

Image

 
 
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состоялся первый киносеанс в кинотеатре "Спартак" - первом здании по ул. Ленина

05.11.1952
открылась вторая в городе столовая, "Пельменная" по ул Свердлова, 55

05.11.1955
состоялся первый киносеанс в к/т «Родина»

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введено в эксплуатацию административное здание ГХК по ул.Ленина,56

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принят в эксплуатацию магазин «Книжный» по ул. Свердлова, 7

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