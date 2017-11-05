Ураганный ветер в России не только интернет обрывает.

Давеча понадобилось вашему корреспонденту одну штуку посмотреть на страничке муниципальной газеты во "ВКонтактике". А её - чик! - и нету на прежнем месте. Пропала с концами:

Поисковик пропажу мигом отыскал, разумеется, но как-то она за это время в лице переменившись, кажется. А понять, что именно изменилось, не представляется возможным...

... потому что с сайта "ГиГ" ссылка ведёт теперь на совершенно другой ресурс. Чудеса, да и только. И я бы даже сказал, бюджетные чудеса: