|У нас матрица погнулась
|Saturday, 04 November 2017
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Ураганный ветер в России не только интернет обрывает.
Давеча понадобилось вашему корреспонденту одну штуку посмотреть на страничке муниципальной газеты во "ВКонтактике". А её - чик! - и нету на прежнем месте. Пропала с концами:
Поисковик пропажу мигом отыскал, разумеется, но как-то она за это время в лице переменившись, кажется. А понять, что именно изменилось, не представляется возможным...
... потому что с сайта "ГиГ" ссылка ведёт теперь на совершенно другой ресурс. Чудеса, да и только. И я бы даже сказал, бюджетные чудеса:
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