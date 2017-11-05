Официально Кремль хочет походить на Европу. Но и только. Ветви власти против Конституции 18-я статья одна из самых малозаметных, но она — ключевая. «Права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов и деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечиваются правосудием». В защиту этой статьи — как 31-й (о свободе собраний) или 14-й (о светском государстве), или 41-й (о бесплатной медицинской помощи), — не проводят митинги и пикеты. А жаль: стоило бы. Потому что именно эта статья — ключевая. В ней написано, что единственная задача всех трех «ветвей власти» — заботиться о конституционных правах граждан. Законодательная власть должна принимать законы, направленные на максимальное облегчение для граждан реализации этих прав. Исполнительная власть должна обеспечивать максимально удобное для граждан использование этих прав. Правосудие должно наказывать за нарушение этих прав. В российской практике — все наоборот. Законодательство направлено на усложнение реализации конституционных прав. Исполнительная власть создает максимум препятствий для использования этих прав. А правосудие наказывает не тех, кто нарушает эти права, а тех, кто пытается этим правами воспользоваться. Два самых наглядных примера — право на свободу мирных собраний и право избирать и быть избранным в органы власти. Давайте взглянем на первое из этих прав — и посмотрим на Петербург. Как федеральное, так и городское законодательство, вместо того, чтобы помочь гражданам реализовать право на свободу собраний, максимально усложняет его реализацию. Федеральный закон о митингах и собраниях превращает уведомительный порядок проведения публичных акций (предполагающий, что уведомление нужно лишь для того, чтобы власть успела подготовиться и обеспечить нормальное прохождение мероприятия) в разрешительный. А де-факто — в запретительный. По этому закону, исполнительная власть может предложить организаторам акции провести ее или в другом месте, или в другое время, и от этого предложения невозможно отказаться: в случае отказа акция объявляется «несогласованной», а, значит, незаконной. И чреватой разгоном и задержаниями. Что касается петербургского закона о митингах и собраниях, то он закручивает все возможные «гайки», какие может. Так, запретными для публичных акций объявлены самые популярные места — Дворцовая и Исаакиевская площади и Невский проспект. Для «гайд-парков» (где можно свободно собираться без согласований) установлена предельная численность митингующих всего в 200 человек для 5-миллионного города. А одиночные пикеты (не требующие согласований) можно ставить не ближе 50 метров друг от друга... Теперь — о деятельности исполнительной власти, которая проще всего срывает массовые акции, предлагая перенести их в заведомо непосещаемые места. Фантазия администрации при этом безгранична: неисчерпаем перечень «объяснений» того, почему митинг, шествие или пикет нельзя провести именно в том месте и в то время, где хотят организаторы. Например: хотите провести митинг у Мариинского дворца (где работает ЗАКС) с протестом против принимаемых там законов? Опасно: может рухнуть Синий мост через Мойку (самый широкий в городе, на котором ежедневно паркуются сотни машин). Хотите провести шествие по центральным улицам? Там ремонтируют фасады, идти никак нельзя. Хотите выйти на Марсово поле? А оно, — какая неудача, — занято под другое мероприятие. А теперь еще и исключено из перечня гайд-парков, а новую площадку в центре Петербурга Смольный предоставить отказывается. Что касается предложений о переносе акций в другие места, то они, как правило, издевательские. Ярчайший пример — «Марш против ненависти» памяти убитого неонацистами ученого Николая Гиренко, который всегда проходил в центре города, Смольный предлагал проводить то возле бензоколонки на реке Смоленке, то возле мусорной свалки в Новоселках. А общегородской «Марш в защиту Петербурга» предлагали проводить то в Полюстровском, то в Удельном парке (на окраинах города). Важное дополнение: все описанные трудности, конечно же, случаются лишь тогда, когда митинг, шествие или пикет хотят провести оппозиционные партии и движения, протестные группы, борющиеся с решениями Смольного, или заявители акций, которые неприятны для властей. Лояльные партии и активисты никаких проблем в согласованиях не испытывают. Наконец, о правосудии — точнее, о его отсутствии. Начиная с того, что участников «несогласованных» акций разгоняют и задерживают в достаточно жесткой форме, и заканчивая тем, что суды (как автор рассказывал в «Новой газете») почти всегда принимают решения о наказании задержанных, основываясь лишь на полицейских протоколах, и игнорируя любые аргументы и доказательства защиты. Шансов оправдаться при таком «обвинительном правосудии» почти нет — редкие исключения лишь подтверждают правило. Так все «ветви власти» единым фронтом выступают против Конституции. Все то же самое — с правом избирать и быть избранным: законы написаны так, чтобы предельно усложнить участие в выборах (начиная с выдвижения), исполнительная власть препятствует честным выборам, чтобы на нечестных выборах обеспечить себе желаемый результат, а суды защищают не нарушенные избирательные права граждан, а итоги сфальсифицированных выборов. Изменить это ненормальное положение вещей можно лишь одним путем. Сменить власть, выступающую против Конституции, пока она сама не сменила Конституцию. novayagazeta. *** Министерство юстиции России опубликовало доклад о результатах мониторинга правоприменения в России в 2016 году. Документ издается ежегодно. Очередной доклад, написанный более чем на шестистах страницах, представляет собой анализ законодательства в разных сферах жизнедеятельности. Он уже рассмотрен и одобрен президентом. Подробности – в материале «ФедералПресс». Основа мониторинга Авторы доклада при проведении анализа использовали информацию федеральных и региональных органов власти, данные статистики, в том числе по обращениям граждан, вступившие в силу судебные решения и разъяснения Верховного суда РФ по вопросам судебной практики, а также сведения от научных, общественных и образовательных организаций. Мониторинг показал, что в 2016 году Конституционный суд России принял 21 постановление, а за восемь месяцев этого года – 11 постановлений по фактам несоответствия отдельных положений федеральных законов Конституции. Всего же, начиная с 1992 года, КС было принято 215 таких постановлений, а исполнено из них 184, в том числе 18 – в 2016 году и 14 – в этом году. По оставшимся неисполненными постановлениям ведется работа: в докладе отмечается, что по 19 из них правительство России уже подготовило законопроекты и внесло их на рассмотрение Госдумы. Соответствие европейским стандартам Мониторинг правоприменения осуществляется также в части исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): вносятся изменения или признаются утратившими силу отдельные законодательные и иные нормативные правовые акты. Речь идет о ряде постановлений по жалобам частных лиц против РФ. Минюсту России, МВД России и ФСИН России совместно с Генпрокуратурой и Верховным судом предложено пересмотреть отечественные стандарты (соответственно, и служебные инструкции) по конвоированию заключенных, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам и практике Европейского суда. Необходимо также создание «эффективного национального компенсаторного средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий перевозки» (такая рекомендация появилась в рамках реализации более 30 постановлений ЕСПЧ, объединенных в группу дел). В резюме авторов доклада также отражена информация о необходимости изменения подходов к решению вопроса об основании и порядке «возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) суда (судьи)». Предстоит также изменить Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс в части совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. Требуются также поправки, которые конкретизируют основания и порядок судебного рассмотрения разрешения на проведение оперативно-разыскных мероприятий (речь идет о случаях, когда лицу стало известно об этом еще до возбуждения уголовного дела в отношении него). Необходимо конкретизировать основания и порядок судебного рассмотрения таких материалов и уточнить понятие «мотивированости» постановлений тех, кто принимает решение о проведении «оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан». Авторы доклада отмечают, что в 2012-2017 годах в России было принято свыше 2,1 тысячи нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, государственного управления. При этом законодательство по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг развивалось наиболее динамично. Пробелы в здравоохранении Анализ законодательства в сфере здравоохранения показал, что не реализованы около 40 положений федеральных законов. Актуальной остается проблема «обеспечения эффективного контроля лекарственных препаратов». И это несмотря на то, что количество фальсификата на рынке сократилось за последние пять лет вдвое: из обращения было изъято около 1% недоброкачественных препаратов. «Для обеспечения поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов путем защиты легального оборота от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, а также лекарственных средств, не отвечающих установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности, планируется внедрить на территории РФ федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до пациента, покупателя (конечного потребителя) с использованием контрольных (идентификационных) знаков для целей идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения», - указывается в докладе. Территории опережающего развития Сегодня в России существует 17 территорий опережающего социально-экономического развития в пределах регионов Дальневосточного федерального округа и 17 – в моногородах по всей России (это 5,3% от общего количества моногородов). На федеральном уровне создаются условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на таких территориях. В частности, речь идет о «режиме пониженных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и предоставления налоговых льгот для резидентов». Принятие соответствующих документов «позволит устанавливать преференции исключительно в отношении создаваемых или модернизируемых рабочих мест или модернизируемых мощностей». Реформа ЖКХ продолжается Раздел доклада, посвященный доступному жилью и оказанию жилищно-коммунальных услуг оказался одним из самых больших. При анализе правоприменительной практики в жилищной сфере эксперты выявили, что в совершенствовании нуждается правовое регулирование деятельности единого института развития, что позволит в дальнейшем обеспечить развитие жилищного строительства. В частности, предлагается проводить электронные аукционы на право заключения договоров аренды земельного участка под строительство, что, по мнению аналитиков, позволит обеспечить доступность и прозрачность этого процесса (сейчас аукционы не являются нормой). Стимулировать деятельность жилищно-строительных кооперативов, считают авторы доклада, позволит изменение сроков получения земельных участков в собственность: норму до ввода объекта в эксплуатацию предлагается исключить. Также эксперты считают возможным отказывать в пролонгации договора безвозмездного пользования земельным участком в случаях, если ЖСК в течение трех лет не получил разрешение на строительство. «Однозначного правового регулирования» требует вопрос залога паев жилищно-строительных кооперативов. Предлагается изменить форму проведения торгов по отбору управляющих компаний для работы на многоквартирных домах – вместо конкурсов проводить электронные аукционы. Жилищный кодекс России, возможно, будет дополнен еще одним основанием для проведения внеплановой проверки управляющих организаций – по указанию главного государственного жилищного инспектора, которому дано поручение правительством России. Требует решения и проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах – долг перед поставщиками превысил 1 трлн рублей и продолжает расти. В связи с этим эксперты предлагают предусмотреть заключение прямых договоров между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями, но по типовой форме, утвержденной кабинетом министров. Банкам придадут ускорение Мониторинг правопримения в банковской сфере выявил необходимость «ускорения и упрощения процедуры открытия счетов и снижения бумажного документооборота между кредитными организациями, налоговыми органами и их клиентами». Эта работа на законодательном уровне уже проводится – принят ряд документов. Не исполняется в полной мере требование федерального законодательства в части указания в титульной части кредитной истории СНИЛСа заемщика. Это требование стало обязательным с 1 января 2017 года, однако оно не охватывает самозанятых граждан, а также военнослужащих, судей и других работников, находящихся на ведомственном пенсионном обеспечении, которые вправе не иметь СНИЛС. Этот пробел был ликвидирован, и теперь СНИЛС должен записываться при условии его указания заемщиком. Информационные технологии в деле Всего в прошлом году судами общей юрисдикции было окончено производство по более чем 4,1 млн административных дел, рассмотрено и разрешено около 1,4 тысячи коллективных административных и исковых заявлений. Установлено, что «развитие информационных технологий, активное использование их в повседневной жизни людей объективно приводят к возникновению новых видов правонарушений». «Вместе с тем в настоящее время не предусмотрены эффективные механизмы, позволяющие оперативно и действенно реагировать на подобные нарушения, предотвращая существенный вред, который они могут причинить», - отмечается в докладе. Речь идет о делах о «признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, запрещенной к распространению, а также о делах о признании информационных материалов экстремистскими». Эксперты предлагают дополнить Кодекс об административном судопроизводстве РФ главами, «регулирующими порядок рассмотрения названных выше категорий дел». fedpress.ru . Р.S. В Тамбове координатор штаба Навального Диана Рудакова в четверг вечером объявила голодовку в изоляторе временного содержания, сообщают представители штаба. Ранее суд назначил Рудаковой семь суток административного ареста за нарушение законодательства об организации массовых мероприятий по ст.20.2 КоАП. "Судья Морозов пришел на заседание с уже готовым решением - семь суток ареста", - сказала она журналистам. В среду Рудакова сообщила о своем задержании по обвинению в организации незаконного массового мероприятия 7 октября. При этом активистка заявила, что не организовывала никаких массовых мероприятий 7 октября, были лишь одиночные пикеты оппозиционеров. В четверг суд назначил ее помощнику Игорю Сливину 20 суток административного ареста по статье 20.2 часть 8 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения общественных мероприятий). "На самом деле Сливин проводил агитацию "от двери к двери" в августе. Его повезли в спецприемник, но потом вернули в суд и признали еще виновным в "незаконной" раздаче газет в начале октября. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей", - сообщают в штабе. В четверг суд также назначил помощнику координатора штаба Навального Леониду Ярыгину 25 суток административного ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП) за митинг-встречу с Навальным 29 октября. Оппозиционер Алексей Навальный написал по этому поводу в твиттере: "В Тамбове просто беспредел какой-то". В среду волонтер штаба Маргарита Зайцева была так же арестована по решению суда на пять суток. "Интерфакс" пока не располагает комментариями по этому поводу со стороны представителей правоохранительных органов. По мнению оппозиционных активистов, задержание Рудаковой и ее помощников может быть реакцией на поездку А.Навального в Тамбов 29 октября. Оппозиционер провел встречу с тамбовчанами на частной территории, принадлежащей одному из предпринимателей. interfax.