05.11.1952 состоялся первый киносеанс в кинотеатре "Спартак" - первом здании по ул. Ленина

05.11.1952 открылась вторая в городе столовая, "Пельменная" по ул Свердлова, 55

05.11.1955 состоялся первый киносеанс в к/т «Родина»

05.11.1963 введено в эксплуатацию административное здание ГХК по ул.Ленина,56

05.11.1965 принят в эксплуатацию магазин «Книжный» по ул. Свердлова, 7

по материалам библиотеки им.Горького