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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Записки фенолога: ноябрь  
Sunday, 05 November 2017
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  • Кормушка
    И только в России терпила должен еще непрерывно радоваться... >>>

  • Кормушка
    Пешков с точки зрения закона сказал все правильно >>>

  • Электорат интересуется
    Маугли так то прав. Только кто эти леса загадил? Поп? Или дистрофическая власть? Мне видится что как раз сам Маугли со с... >>>

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  • Инноваций не было
    Ле руа а мор, вив ле руа! - Вот уж точная стабильность нашей системы! >>>

  • Инноваций не было
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Записки фенолога: ноябрь Печатать E-mail
Saturday, 04 November 2017

Переход к зиме очень хорош для неторопливого ремонта кровли.

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05.11.1952
состоялся первый киносеанс в кинотеатре "Спартак" - первом здании по ул. Ленина

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