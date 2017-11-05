Вороны и сыр или Новая великорусская арифметика. Российский «пармезан»: все бы ничего, если бы не ценники Продуктовое эмбарго и девальвация рубля подарили российским бизнесменам уникальный шанс для производства качественного и доступного отечественного сыра . За три года, в отсутствие на рынке конкурентов из Италии, Франции, Литвы, по всей стране возникла масса новых мелких производств. О вкусовых свойствах фермерского или авторского сыра можно долго спорить. Кому-то очень нравится, кому-то – так себе. Пока ясно одно: недорогого отечественного «пармезана» от сыроделов новой волны потребитель так и не дождался. Запомним эти цифры Специалисты справедливо утверждают, что хороший сыр не может стоить дешево. И при этом правомерно ссылаются на дороговизну основного исходного продукта – качественного молока. Его для производства одного килограмма сыра требуется не меньше 10 литров. Иногда – существенно больше. С этим аргументом не поспоришь. Но должен ли твердый сыр непременно стоить так дорого, как стоит продукция российских сыроварен, выросших на санкционной волне? Цена на фермерские твердые сыры начинается с 1,5-2 тысяч рублей, а верхний предел теряется в головокружительной вышине. Возьмем для сопоставления производство пармезана в Италии. Его название российские сыроделы активно заимствуют для своих твердых сыров. И начнем с цен на сырое молоко, на которое падает львиная доля в себестоимости готового продукта. Как выясняется, цены исходного сырья на российском и итальянском рынках примерно одинаковые. Так, в России, по данным портала agroinvestor.ru, средняя цена закупки сырого молока в начале октября находилась на уровне 23 рублей 96 копеек за литр. В Италии, по состоянию опять же на начало октября, отпускная цена одного литра фермерского молока составляла в среднем 0,38 евро, говорится на сайте местной консультационной фирмы Clal. В переводе на рубли это, грубо говоря, 25 рублей 50 копеек. Как видим, в Италии молоко даже несколько дороже. Любая логистика однозначно дороже в Италии уже из-за разницы в цене бензина. По свидетельству сайта globalpetrolprices.com, который отслеживает ситуацию на рынке горючего по всему миру, цена автомобильного топлива в Италии почти в три раза выше, чем в России. Затраты на оплату персонала также неизбежно выше у итальянских сыроделов. Средняя зарплата в Италии, по последним данным Eurostat, равняется 2.534 евро, а в переводе на рубли – примерно 170 тысячам. Средняя российская зарплата, по данным Росстата, составляет около 36 тысяч рублей. Расходы на закваску и ферменты не играют большой роли. Их доля в себестоимости сыра очень незначительна. Из существенных затрат остается электроэнергия. Однако тут даже сравнивать смешно. Как показывает наиболее свежая статистика Eurostat, по дороговизне электричества для производственных целей Италия располагается на втором месте в Европе вслед за Лихтенштейном. А по цене киловатт-часа для населения – на 4 месте после Германии, Дании и Ирландии. При таких исходных позициях максимальная оптовая цена пармезана или, как его официально называют в Италии, Parmigiano Reggiano 12-месячной выдержки равняется 9,95 евро. То есть примерно 667 рублям. Это данные за 27 октября прямиком из Пармы, столицы прославленного сыра. В тот же самый день оптовая цена пармезана, который созревал полтора года, была на отметке 10,8 евро (около 724 рублей). А другой знаменитый твердый сыр Grana Padano 10-месячной выдержки и вовсе стоил на оптовом рынке 6,6 евро (примерно 445 рублей). Хорошенько запомним эти цифры. Они пригодятся для сравнения. Беспроцентный кредит сыроделу Для обещанного сравнения можно взять твердый сыр Истринской сыроварни «Русский пармезан». Ее название и фамилия ее владельца Олега Сироты постоянно мелькают не только в российских, но и в зарубежных СМИ. В них подмосковный бизнесмен предстает как один из героев эпохи импортозамещения. Уже по этой причине его сыры – крайне интересный объект для сравнения. На корпоративном сайте на первом месте идет продукт, названный по имени компании. Выдержка сыра «Русский пармезан» – 547 дней. Отпускная цена с предприятия – 2000 рублей за килограмм. Это в 2,7 раза больше, чем оптовая цена в Италии сыра Parmigiano Reggiano с аналогичным сроком выдержки. Причем указанные две тысячи действительны исключительно для покупки целой головки сыра весом 4,5 килограмма при условии предварительного заказа и 100-процентной предоплаты. Во всех иных случаях, как предупреждает потребителя сайт, цена окажется выше. Тут же объясняется нехитрый механизм сделки. Покупатель выбирает понравившийся сорт сыра и сразу вносит полную сумму. Только после этого фирма варит сыр и кладет на полку для последующего созревания. Напомним, для «Русского пармезана» процесс длится 547 суток или 18 месяцев. За несколько дней до истечения этого срока покупателю направят письмо с информацией о готовности сыра. Либо позвонят по телефону. Дескать, можете забирать. По сути дела, речь идет о мелком опте. А покупатель выдает «Русскому пармезану» беспроцентный кредит на долгий срок. Другой фирменный сыр носит название «Истринский твердый». Выдержка – от 3 до 18 месяцев. Отпускная цена соответственно от 1100 до 1900 рублей за килограмм. Условия покупки – те же. Почем «Русский пармезан» в розничной торговле? Это можно узнать в одной из точек продаж, которые перечислены на сайте сыроварни. В основном там указаны адреса московских и подмосковных рынков. На столичном Даниловском рынке у «Русского пармезана» свой прилавок. Одноименного сыра в продаже не было. Зато продавался «Истринский твердый» минимальной выдержки. На сыроварне его отпускная цена – 1100 рублей, в собственной торговой точке на рынке он стоит 1600. В витринах соседей много сыров по схожим ценам. Часто мелькает слово «пармезан». Бывает и вовсе ценовой экстрим. В интернет-магазине lavkalavka.com, который именует себя «фермерским кооперативом», предлагаются, в частности, продукты из хозяйства Максима Селиванова, преуспевающего фермера из Тверской губернии. 250 граммов сыра с итальянским названием «Проволоне» 2-месячной выдержки стоят 750 рублей. Но и это еще не предел. 300 граммов твердого сыра «Маковка» (из козьего и коровьего молока, выдержка 45 дней) из сыроварни Андрея Акесоло – 1350 рублей. Это что же получается? Четыре с половиной тысячи за килограмм? В итальянской розничной торговле двухлетний Parmigiano Reggiano, который, к слову сказать, также производится на мелких семейных предприятиях, может стоить от 14 евро. То есть примерно от 940 рублей в переводе на российскую валюту. Тоже не даром, мягко говоря. Но тут самое время снова вспомнить о разнице в средних зарплатах у нас и в Италии. На портале ABCbiznes.ru, предлагающем бизнес-планы для малого бизнеса, приведена раскладка себестоимости одного килограмма твердого сыра на мини-сыроварне. Итоговая сумма – 274 рубля. Розничная цена с учетом торговой наценки 30% – 356 рублей, говорится на сайте. Можно легко допустить, что картина сильно приукрашена, и надо увеличить последнюю сумму в два или даже в три раза. Все равно никак не получатся тысячи. Потребитель смотрит на цены Отечественного гурмана со средним достатком на фоне приведенных выше цен не может не радовать, что на твердых сырах фермерского производства свет клином не сошелся. На счастье, какой-то выбор остался. Вопреки всем санкционным барьерам, на российский рынок продолжают проникать даже итальянские сыры. Ими, не таясь, торгуют на московских рынках и на продуктовых сайтах. Цены на «санкционку» начинаются от тысячи с небольшим рублей в рыночных киосках и доходят до нескольких тысяч в интернет-коммерции. Все это, конечно, незаконно, и в ряде случаев цены тоже заоблачны. Поэтому законопослушному гражданину остаются твердые сыры из стран, не попавших под санкции, и продукция традиционных российских предприятий. «Пармезан», а также твердый сыр «Гранд» выпускает мордовский «Сармич». Один килограмм его «Пармезана» 12-месячной выдержки (в упаковках по 300 граммов) в дорогом саранском супермаркете «Ботевград» стоит 1134 рубля. Ичалковская «Грана» продается там же за 935 рублей. В «Магните» цены на эти сыры немного ниже. В московском «Утконосе» килограмм мордовской «Граны» стоит 1140 рублей. В крупных торговых сетях отдельно представлены сыры алтайских сыроделов – «Советский», «Алтайский», «Швейцарский». Их причисляют к твердым выдержанным сырам, но до Parmigiano Reggiano им, конечно, далеко. Ценовой диапазон – в пределах 800-900 рублей. В «Перекрестке» один килограмм «Швейцарского» сыра от алтайской фирмы «Киприно» продается за 892 рубля. «Алтайский» сыр той же марки (выдержка от 4 до 6 месяцев) – за 799 рублей. В целом, по отзывам специалистов, сыры с Алтая – очень достойный натуральный продукт, один из лучших от крупных отечественных производителей. И, главное, стоит умеренно. О том, что до санкционных войн по таким же ценам продавался настоящий пармезан, нам лучше всего забыть навсегда. По соседству с алтайской продукцией в «Ашане» выложены «элитные сыры» из самой Швейцарии. Она не входит в Евросоюз и не попала под российское эмбарго. Цены приближаются к двум тысячам рублей и даже превышают их. Безусловно, очень дорого. Но как-никак это Швейцария, а не Подмосковье. Примечательно, что ни в «Ашане», ни в «Перекрестке» витрины не ломятся от твердых фермерских сыров. И дело не только в том, что новоявленные сыроделы не в состоянии пока обеспечить промышленные объемы производства. Хотя и это важно. Многие сыры, указанные в каталоге фермерского интернет-магазина lavkalavka.com, в продаже временно отсутствуют. Рядом с их названиями надпись: «Ожидается поставка». Однако главная причина отсутствия в розничных сетях все-таки в другом. «Пармезанам» фермерского производства не по силам ценовая конкуренция с уцелевшим легальным импортом, не говоря уже о продукции известных российских предприятий. По-человечески очень даже понятно желание мелкотоварных производителей быстрее оправдать инвестиции, рассчитаться с кредитами и заработать много и сразу. Понятны также все их многочисленные трудности. Но массовому потребителю нет до этого дела. Потребитель смотрит на цены. провэд.рф. *** Военно-промышленные газы Башкирский технологический инжиниринговый холдинг «Петон», который во многом можно было бы назвать сбытовой структурой знаменитого германского концерна «Линде», который вот-вот станет частью американской корпорации Праксайр. Получается, что Россия может сделать ставку на американскую фирму, работающую по военным программам, выдавая все происходящее за… импортозамещение. Ситуация грозит развернуться по сценарию, аналогичному скандальной поставке турбин Сименс в Крым с дальнейшим разрывом отношений. Только последствия могут оказаться куда серьезнее. Так нужен ли нам новый, уже «американский Сименс», и почему уроки истории ничему не учат? История внезапного перевоплощения маленького проектного института «Петон» в крупнейшего подрядчика «Газпрома» стала объектом повышенного внимания. В основном на предмет изучения возможных коррупционных связей. Но у этой истории есть и куда более темная и неясная часть. Дело в том, что «Петон» позиционирует себя как одного из лидеров импортозамещения. Правда, сама процедура этого замещения выглядит несколько странно: она подается как синергия технологий и оборудования «Петон» с лицензионной технологией «Линде АГ». И это называется «почти полным импортозамещением». «Петон» из анекдота На самом деле это больше похоже на современную иллюстрацию старого анекдота про «договорные отношения» банка и торговца семечками. Которую при желании также можно назвать синергией. Роль продавца семечек в этой истории безусловно отходит к «Петону». А вот у «Линде АГ» - фирме, которая собственно и научила мир всем известным технологическим операциям с газами, роль может оказаться куда более сложной и непредсказуемой. «Линде» агрессивно осваивает российский рынок, ее дочернее подразделение владеет набором ключевых активов и фактически контролирует часть национального производства промышленных, пищевых, медицинских и специальных газов. И теперь, похоже, приступает к системному захвату рынка операций с природным газом. Для этого «Линде» выбрала привычную для себя «технологическую стратегию» - установку современного и, конечно же, лицензированного оборудования, которое также требует обязательного использования лицензированных патентованных специалистов. Помимо «Петона», которому по всей видимости и доверена роль продавца этой технологии, в схему включена корпорация «Силовые машины», с которой «Линде» весной этого года договорилась о создании СП по производству оборудования для поставки его по контрактам с Газпромом и Новатеком. Контракт с российской стороны подписывал генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов, но уже через пару месяцев его пришлось спешно увольнять после скандала с поставками генераторов на крымские электростанции, которые производились по лицензии Siemens - также германской фирмы с ключевыми компетенциями в этой области. К этому времени сам Siemens уже даже не являлся акционером «Силовых машин» - он аккуратно вышел оттуда еще в 2011 году. Возможно даже что его попросили оттуда, отдавая себе отчет во всех рисках. Но при таком раскладе крымская история оказалась серьезным испытанием, и почему-то не стала уроком для газовой индустрии, хотя ситуация здесь куда более серьезная. На пути к распаду «Linde AG» — лидер на мировом рынке промышленных газов, это предприятие с большой историей и очень серьезным геополитическим прошлым. Компания была создана в 1879 году в Германии и стала форпостом химической индустрии страны и мира. Во времена Второй мировой войны именно на заводах этой группы было освоено производство важнейших элементов топливной системы ракет семейства ФАУ (1 и 2), ставшей основой ракетных программ и США и СССР. Тем временем на другом заводе группы происходил процесс изготовления оружейного урана. Этот завод размещался на другом конце света - в штате Нью-Йорк, а уран он изготавливал для американских ядерных бомб. К этому времени американское предприятие не имело никакого юридического отношения к германской штаб-квартире. Имущество Linde AA Products - американского подразделения германской корпорации - было реквизировано американскими властями еще в 1917 году. Созданная в 1907 году, за десять лет компания успела построить десяток фабрик, которые обеспечивали поставки промышленных газов в развитые промышленные регионы США. Все эти предприятия в форме автономного дивизиона стали частью созданной в 1917 году американской корпорации Union Carbide & Carbon (UCC). Именно Linde Air Products построила в 1959 году завод по производству жидкого водорода в Калифорнии, который позволил реализовать полномасштабную ракетную программу США. Чудовищная катастрофа на заводе пестицидов в Индии, вызванная скорее всего диверсией сотрудника UCC, привела к распаду концерна, в результате чего Linde Air Products смогла вырваться из структуры Union Carbide & Carbon и стала самостоятельным глобальным игроком под названием Praxair. Американский контроль Какое отношение вся эта игра имеет к российской истории? Дело в том, что в прошлом году началась битва гигантов – слияние химического концерна Праксайр (Praxair) с некогда породившей ее Linde AG. В случае успеха лидерские позиции Linde на мировом рынке превратятся в доминирующие. А с учетом того, что у германского концерна есть важнейшие компетенции и патенты на водородное топливо (возможно основной источник для автомобильной тяги) – и, вероятно, в монопольные. Тем более объединение позволит совместить инженерную мощь германской корпорации с агрессивной системой управления, принятой в американской компании. На протяжении прошлого года было предпринято несколько «походов» - стороны сначала объявляли о том, что соглашение уже достигнуто, но потом следовало неизменное опровержение. Этим летом, кажется, соглашение все-таки было достигнуто и теперь дело за регуляторами, которые должны санкционировать сделку. В нынешнем варианте слияние выглядит больше как поглощение американцами германских коллег. На практике это будет означать переход компании под американский контроль, который в нынешних условиях может привести к радикальной смене стратегии «Линде» на российском рынке. Прежде всего потому, что основное направление бизнеса компании, развивающееся в России не без участия марки «Петон», связано с газом - важнейшим направлением для американцев, как в смысле конкретных бизнес-интересов, так и большой геостратегии. Тем более в США принято и действует так много разных санкций, что найти нужные для прекращения сотрудничества с Газпромом аргументы будет очень просто. Даже в куда более мирные времена американские владельцы легко смогли заблокировать российскую попытку купить Opel - далеко не самого передового западного автопроизводителя, только потому, чтобы избежать трансфера технологий. Недавняя история с турбинами Сименса еще более показательна, так как под запретом оказалась продукция, произведенная на совместном предприятии. То есть именно по такому сценарию может развиваться ситуация с продукцией, произведенной на пока еще только планируемом совместном предприятии с Linde. Но только в этом случае под удар попадет не отдельная территория, а критически важное направление российской экономики. Пока же остается констатировать, что российская переработка газа неумолимо движется к технологическому контролю формирующейся мировой монополии с центром управления в США и богатыми связями с военно-промышленным комплексом со всеми вытекающими последствиями. А владельцам холдинга «Петон» Игорю Мнушкину, Олегу Полякову и Владимиру Зайцеву стоит понять, что продажа немецких патентованных технологий «Линде» - это не совсем то, что можно назвать импортозамещением, даже с оговоркой «почти». Если завтра владелец патента наложит запрет на продажи, то будет очень плохо. С «Сименс» обошлось малой кровью, однако тут придется иметь дело с американцами, которые наш бизнес, как известно, недолюбливают. Могут и санкции наложить, и имущество арестовать, да и мало ли какие закладки поставить в оборудование на всякий случай. versia. *** В октябре 2017 года электровоз 2ЭВ120, собираемый на Энгельсском локомотивном заводе, получил сертификат соответствия. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области со ссылкой на генерального директора АО «ЭЛЗ» Ивана Панкова. Уже в ноябре первый готовый электровоз будет передан в аренду частному оператору. К маю следующего года вторую машину передадут ОАО «РЖД». Главный конструктор собственника завода - ООО «Первая локомотивная компания» - Юрий Михеев отметил, что на данный момент объем локализации составляет 23%. «Планируется, что за ближайшие три года в рамках четырех этапов по импортозамещению этот показатель достигнет 80%», - заявил он. Напомним, еще в 2015 году генеральный директор ООО «Первая локомотивная компания» Александр Стрелюхин заявлял, что на старте производство комплектующих для электровоза было локализовано в России на 35%, а за год планируется выйти на показатель локализации в 75%. В начале 2017 года губернатор Валерий Радаев отчитался премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о производстве локомотивов в Саратовской области, хотя «ЭЛЗ» выпустил лишь одну – опытную – модель. Наладить серийное производство электровозов 2ЭВ120 планировалось в Энгельсе в этом году. fn-volga.ru .