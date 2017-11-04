Порядка хочется всем. Но как-нибудь за счёт соседа. Сразу скажу: что это за районная администрация такая и откуда она взялась, я не знаю. Почему письмо счастья присобачено было только к одному авто, ночующему на газоне, непонятно. Угроза эвакуатором - чистой воды ерунда, в связи с этим. Да владелец отечественной машинки именно так её и расценил. Агрегат как стоял, так и стоит на прежнем месте. Но задумка интересная, согласитесь. Ждём развития сюжета.