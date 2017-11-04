|Письма Страны Олении
|Friday, 03 November 2017
|
Порядка хочется всем. Но как-нибудь за счёт соседа.
Сразу скажу: что это за районная администрация такая и откуда она взялась, я не знаю. Почему письмо счастья присобачено было только к одному авто, ночующему на газоне, непонятно. Угроза эвакуатором - чистой воды ерунда, в связи с этим. Да владелец отечественной машинки именно так её и расценил. Агрегат как стоял, так и стоит на прежнем месте. Но задумка интересная, согласитесь. Ждём развития сюжета.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами