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Железногорск
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Комментарии
  • Вовремя соскочить
    Предлагаю всех чинов, виновных в "мазутном деле" накормить мазутом. Дать им съесть по большой чашке мазута (без хлеба). >>>

  • И суд с ними
    Судье. Осознанное соблюдение правил, наверное, можно отнести к культуре. Соблюдение правил это ещё не всё. Японская заба... >>>

  • Электорат интересуется
    Так-то бред полный >>>

  • И суд с ними
    Юра, при чём тут культура? Должны быть правила, которые нужно соблюдать. Как в боксе: там же никто о культуре не говорит... >>>

  • Православие, самодержавие, нар...
    Бердяев, конечно, устраивает современных истеблишменов, но он был мыслителем, а не практиком. Александр II, Витте, Столы... >>>

  • Электорат интересуется
    Они предоставляют услуги отправления всяких обрядов, связанных с невежеством публики, которой не хватает таинственных зр... >>>

  • Вовремя соскочить
    Отсутствие гражданского общества,какой-либо работы по защите интересов населения органов прокуратуры и полиции,СМИ похож... >>>

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Friday, 03 November 2017

Мазутные посиделки продолжает журналистка Елена Пензина.
 
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открыт кинотеатр "Спартак" (первый фильм - "Анна Каренина")

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