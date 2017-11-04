Преемник Толоконского открыл глаза электорату. Александр Усс разнес наследие Толоконского

Неожиданно жесткой речью открыл съезд депутатов Красноярского края врио губернатора Александр Усс. В своем выступлении он обрисовал сложную экономическую и политическую ситуацию, в которой оказался край по итогам деятельности его предшественников. Свое выступление Усс начал с анализа состояния краевого бюджета. По его мнению, оно пока не вызывает опасений. «В этом году мы имеем относительно сбалансированный бюджет, дефицит которого к концу года может быть даже сокращен. Хотя в следующем году продолжить динамику его снижения будет гораздо сложнее и для этого есть объективные обстоятельства» – отметил Усс. При этом он выразил обеспокоенность высокой долей коммерческой составляющей в краевых заимствованиях. Кроме того, он заметил, что рост доходов краевого бюджета в предыдущие годы считать заслугой прежней команды нельзя. «Особых комментариев заслуживает резкий рост доходов краевого бюджета за последние два года. Он составил около 25% или более 40 млрд руб. Это неоднократно преподносилось как выдающийся результат работы краевого руководства. Я позволю себе в этом усомниться. Элементарный анализ структуры бюджетных поступлений говорит о том, что на аплодисменты в свой адрес по этому поводу власть едва ли может претендовать». За цифрами ситуативного роста бюджетных доходов скрываются «серьезные перекосы в экономике, недоработки в инвестиционной политике, а порой и весьма сомнительные управленческие решения». Иллюстрацией этого тезиса служат показатели промпроизводства за 2016 год. Фактически речь идет о падении уровня промпроизводства в Красноярском крае на 1,3%. Для сравнения — за тот же период Кемеровская область показала рост в 6,3%, Иркутская область - рост на 4%, а в целом по РФ рост составил 1,1%. Огромной проблемой Усс назвал зависимость от внешних рынков, на которые работают краевые экспортеры. «Подумайте, десяток крупнейших ФПГ в настоящее время обеспечивают более 50% доходов нашего бюджета. К ним относятся Норникель, «Полюс», Роснефть, СУЭК, РЖД, ЕвроСибЭнерго и сложноорганизо­ванные структуры РУСАЛа. Возможно, в будущем на территории края появятся новые крупные игроки, но, скорее всего, в тех же секторах экономики: природные ресурсы, металлургия, энергетика», – отметил в своем выступлении Александр Усс. По мнению врио губернатора, работающие в крае ФПГ получают от территорий края несравнимо больше, чем отдают. «Собственники производственных гигантов, работающих на территории края, получили эти активы не в результате инвестиций, а по итогам приватизации. Их позитивный вклад в жизнь региона пока не всегда адекватен размерам извлекаемых ресурсов, а также последствиям их деятельности для окружающей среды и здоровья нашего населения». Признаком расслабленности краевых властей, по мнению врио губернатора, выступает уход из региона таких знаковых структур, как Управление ЦБ РФ и региональное управление «Сбербанка» – обе организации переехали в Новосибирск. Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, то она сейчас, по мнению Усса, в крае ведется только «для отчетности, на бумаге». Отметил руководитель края в своем выступлении и провальную ситуацию на алкогольном рынке: «К минимуму сведены акцизопроизводящие мощности. Из оставшихся предприятий этого профиля заметный вклад вносит только «Красно­ярский водочный завод», который, кстати, управляется из Кемерово. И это на фоне громких заверений о, якобы, жестком контроле рынка алкоголя. Отмечу, что только ликвидация производства компании «Балтика–Пикра», а произошло это в 2015 году, означала для бюджета потерю налогов в 2 млрд рублей. Немало…» Ситуация в лесной отрасли тоже вызывает много вопросов. «В 2016 году в краевой бюджет было получено в виде платы за использование лесов 461 млн рублей, но для очистки только города Канска от результатов деятельности лесопереработчиков планируется выделить 300 млн рублей. Вот такие у нас получаются заработки в лесу...». В отношении госсобственности краевого подчинения все очень плохо. «В крае отсутствует понимание, что со всем этим хозяйством делать — признает в своем выступлении Усс. – Для представителей отраслевых органов участие в управлении этими предприятиями — тягостная повинность. Не ставят перед собой конкретных целей и не несут ответственности за результаты своей деятельности. Показательный пример — ситуация, сложившаяся на «Красцветмете». Важнейшее системообразующее предприятие края превратилось в кассу взаимопомощи. За последние 1,5 года на разные цели, начиная от поддержки лесопажарного центра, заканчивая финансированием КВН, из него выведено более 880 млн руб. Что-то из этого надо было финансировать, но не ценой остановки программы развития предприятия. Более того, сегодня «Красцветмету» предъявлены налоговые претензии на миллиарды рублей. Край рискует потерять контроль над этим предприятием. Показательным было намерение избавиться от «Красноярскнефте­продукта», а также продать два краевых дорожных предприятия. Уверенно замахнулись, а когда тема начала обсуждаться публично, как-то отработали назад.» Выправить сложившуюся ситуацию в более-менее обозримой перспективе могла бы грамотная инвестиционная политика властей региона, но и тут все не очень хорошо. Усс напомнил, что раньше край был площадкой для осуществления прорыв­ных проектов, важных для всей страны, и даже в сложное «перестроечное» время разрабатывались такие проекты, как комплексное освоение Нижнего Приангарья. В последние годы ситуация начала разворачиваться в другую сторону. « С высоких трибун говорилось об инновациях, многомиллиардных инвестициях в экономику края, но при этом умалчивалось, что речь идет о вложениях в основной капитал и обычном техническом перево­оружении давно действующих производств. Кстати, в 2016 году даже эти показатели у нас оказались ниже, чем в среднем по России. На Красноярский экономический форум весной этого года не приехал ни один, я подчеркиваю — ни один, из главных собственников крупных ФПГ, действующих на территории края. А это говорит о многом», – сказал Усс. Врио губернатора признал, что привлекать инвесторов в край на сегодня нечем. «Инфраструктура развития инвестиционной активности по примеру той же Калуги и Татарстана у нас существуют скорее для отчета, на бумаге. По рейтингу инвестиционного потенциала Агентства стратегических инициатив наш с вами могучий Красноярский край уже не входит даже в первую двадцатку». Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление врио губернатора, отметил, что на поднятые главой края проблемы на протяжении последних лет неоднократно указывали представители оппозиции. Однако до смены власти в сером доме члены краевого правительства предпочитали этих проблем не замечать, и рукоплескали прежнему руководству – точно так же, как сейчас рукоплещут и Уссу. «Все то, о чем сегодня говорил врио губернатора, все те сложные моменты, на которых он останавливался – все это соответствует действительности, и об этом мы – представители оппозиции – говорили на протяжении многих лет, но нас никто не слышал. В правительстве внимали прежнему руководству, наплевательски относясь к развитию края. Чиновники смотрели сквозь пальцы на ситуацию в городе, которая усугублялась на протяжении многих лет, на проблемы с подготовкой к Универсиаде, на проблемы во многих муниципальных образованиях, главы которых стали маленькими князьями, вольно трактуют законодательство и на обращения граждан не обращают никакого внимания. В правительстве серьезная кадровая проблема, и надо ее срочно решать», – сказал Натаров. dela.ru . *** В четверг, 2 ноября, Владимир Путин встретился с десятью экс-губернаторами, которые досрочно покинули свои должности этой осенью. Президент заявил, что отставники не останутся без работы, а также будут представлены к государственным наградам. Как пишет "Коммерсантъ", причины отставок были разными: кто-то "уже давно просил сменить его на этом посту", кто-то "достаточно долго работал". Тем не менее, уволенные губернаторы остаются "членами команды" и каждому из них найдется место, пообещал Путин: "Мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал". По словам президента, "каждый сделал на своем посту максимум возможного". Успехи региональных лидеров не останутся незамеченными: бывших губернаторов наградят за "конкретную работу в регионах". Президент также попросил отставников оказать поддержку своим сменщикам, которые "как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве". Осенью Путин сменил глав одиннадцати регионов, в том числе и в Красноярском крае. Преемником Владимира Толоконского был назначен спикер регионального заксобрания Александр Усс. Экс-губернатор и его врио уже обменялись публичной критикой в адрес друг друга. pravo.ru .