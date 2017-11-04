Вы, небось, думаете, что депутаты наши ничего не делают? Зря! В ЛЮДЯХ Всякий публичный выход заколючинских властей в народ сразу приводит на ум популярный фрагмент из фильма «Даун-таун». Одни слуги народные успешно косят под дурачков, другие таковыми являются. Отличить первых от вторых зачастую не представляется возможным. Давеча «Вестнику ГХК» приспичило описать, например, визит депутата Лопатина в Шивера. Там, с одной стороны, всё плохо, но с другой — Лопатин непременно всё поправит. Он же в Нашгороде отлично известен как раз вдумчивым своим подходом к обещаниям. Мягко скажем. Заметка Татьяны Доставаловой, тем не менее, требует обширных пояснений. Начать следует с того, что ветеран-штангист отбывает в Совдепе не первый срок и должен, по идее, прекрасно представлять себе, как и чем живёт его электорат. Однако из текста в «Вестнике» этого совсем не следует. Наоборот. Похоже, что депутат впервые за два года посетил Шивера, в связи с чем лично я в самом конце репортажика дописал бы три слова: «До следующих выборов». Второй любопытный нюанс касается практически вычеркнутых из анналов ЗАТО обещаний «молодого и энергичного» номер два не то махнуть Шивера на Балчуг, не то просто отдать заколючинский анклав сопредельной территории. Бойкие совещания быстро сошли на нет, вместе с колбасными реляциями о «сельскохозяйственном кластере», зато отогнать прилипчивых жуликов от земель бывшего совхоза ГХК у Серого дома не получилось. Да он и не пытался, если честно. Третье. Если бы не свиная чума с карантином в Берёзовском районе и необходимость выезда на тот берег Енисея представителя ветеринарной службы и участкового уполномоченного полимилиции, вообще случилась бы у Лопатина данная поездка или нет? И сюда же четвёртый вопрос: как гости из цивилизованного мира добирались до Шиверов? Уточняю: через Красноярск они кругаля давали или использовали комбинатский тоннель? Из текста понять сложновато. А это немаловажно.... Паром! Дети!! Свет!!! Аптека!!!! Тем, кому даже за нитками приходится за сто километров по бездорожью ездить, африканская чума свиней такой ерундой кажется. Со своими избирателями встретился в пятницу, 13-го, депутат от первого избирательного округа Сергей Лопатин. Однако дело не в зловещей дате. Встреча была в Шиверах: там почти три сотни населения, если верить спискам, жители ЗАТО. А Шивера — в числе 275 населённых пунктов, попавших в угрожаемую зону по африканской чуме свиней (АЧС). С очагом АЧС сейчас борются в селе Зыково Берёзовского района. В Шиверах высадился целый десант: депутат, главный ветврач ЗАТО Железногорск и участковый. Местные были представлены двумя десятками человек, хотя объявление насчёт схода граждан требовало обязательной явки всех. Про африканскую чуму доложил ветеринар, начав с сообщения о состоявшемся уничтожении полутора тысяч свиней: «независимо, больная, здоровая— усыпляют и сжигают в яме прямо на подворье». И что в очаге АЧС снесут деревянные постройки, снимут слой земли и зальют всё хлоркой. Удивительно, но всю эту историю, стойко удерживающую лидерство в новостях не только региона, но и федерации, жители Шиверов восприняли индифферентно. Буферная зона? Поросят не покупать, не перевозить?! Да нет у нас вообще никаких свиней! На том с ветеринаром и расстались. Однако и участковый, и депутат напомнили: всё очень серьёзно, так что будьте бдительны. И начался разговор на темы, которые куда как больше волнуют селян. Во-первых, свет. Да, новые столбы со светильниками в Шиверах сменили старенький прожектор. В итоге стало вообще темно, потому что свет не горит. Депутат опешил: как не горит?! Да так, какие-то документы на подключение новой линии не подписаны. Что ж вы мне-то не позвонили? Тишина в ответ… Во-вторых, школьники. Их в 6:50 утра подбирает автобус, затем с час они колесят по разбитым грунтовкам, объезжая окрестные деревни, чтобы потом доставить всех детей в частоостровскую школу. Домой приезжают часа в четыре. 7 лет такого режима учёбы напрочь отбивают стремление к знаниям. Дорога, вопиющая о ремонте, частично принадлежит Сухобузимскому району, частично — Большемуртинскому. А сами Шивера, входящие в ЗАТО Железногорск, уже Емельяновский район. Ну и кому ту дорогу чинить? Но хотя бы остановку своим избирателям депутат пообещал: в следующем году, со сметой в миллион рублей, после корректировки бюджета. В-третьих, аптечный пункт, который этим летом прекратил свою работу: нет необходимого договора с КБ-51. «Решим!» — твёрдо сказал Сергей Лопатин. Ну и главное — паром! Тут зал прямо взорвался. Ладно, — таблетки, но ведь даже за нитками приходится мотаться за 100 км, хотя можно бы в Железногорск, до которого рукой подать. Да Енисей мешает. Лопатин рассказал, как они на пару с коллегой Гурием Двирным (у того — Додоново) забросали администрацию города запросами. Эффекта пока ноль, но капля камень точит. На прощанье Сергей Иванович продиктовал свой телефон и поблагодарил за встречу. На том и расстались. sibghk.ru . *** Чудесно, не правда ли? Депутат изумился, что избиратели ему не звонят и... дал свой номер телефона. Молодец. Может быть, кто-нибудь ему позвонит и расскажет, что автобусная остановка не спасёт от плохих дорог, и «хотя бы» здесь жутко неуместно. Слуга народный обещает людям аптечный пункт, но для начала следовало бы узнать у Александра Ломакина, по какой причине он его закрыл. Внутренний голос подсказывает, что дело тут в обычной экономике. Деревня вряд ли способна окупать содержание объекта на другом берегу Енисея, у чёрта на куличках практически. А раз так, то доплачивать *1 коллеге-депутату придётся Лопатину из своего кармана. Он, конечно, человек далеко не бедный, с точки зрения пейзан, но я сильно сомневаюсь в возможности подобной транзакции. Тем более, если речь заходит о паромной переправе и забросанной запросами администрации. При наличии даже куцых зачатков памяти в голове нетрудно установить, что уничтожили паром те самые депутаты, которые «эффекта пока ноль, но...» Давайте припомним, как дело было? «Паромная переправа оказалась в ведении муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» в мае 2003-го. Год спустя директор Васин объявил журналистам, что паром не окупается, и что на один только его ремонт КБУ пришлось раскошелиться на целый миллион рублей. «Цены подняли на 25%, а надо было в три раза», - жаловался бывший товаровед «Хозторга» работодателю. Безрезультатно, впрочем. Социальная напряжённость Катаргину была ни к чему. В ноябре 2007 года Нашгород посетил Александр Хлопонин. Ему, средь прочих чудес, показали туннель под Енисеем, из которого губернатор вынес на поверхность стойкое убеждение: подземную трассу и паромную переправу надо непременно ликвидировать. А взамен купить современные суда на воздушной подушке. Инновационно модернизированные, ага. Идея вызревала в недрах регионального «правительства» ещё два года. Только в декабре 2009-го заколючинскому Совдепу предложили передать несамоходный паром 1966 года постройки и толкач-буксир «Ангара» 1983 г.в. в собственность края. Федеральный закон №131, мол, однозначно трактует организацию обслуживания населения межмуниципальным водным транспортом, как полномочия субъекта. Что тут началось! Депутат Владимир Фомаиди (ныне замглавы администрации ЗАТО) выражал искреннее сомнение в том, что краевые власти сумеют сохранить переправу через Енисей в приличном состоянии. Депутат Сергей Свиридов (ныне замдиректора МП «Гортеплоэнерго» *2 ) требовал не разбазаривать народное добро. Короче, объединённая партия ГХК-«ЕР» вопрос с треском завалила. Чтобы вернуться к нему ещё через два года. Практически на то же самое место. Только теперь заявления КУМИ об отвратительном состоянии парома и накладности его содержания поддерживали глава ЗАТО Вадим Медведев (он же главный заколючинский «медведь») и глава администрации Сергей Пешков, сдавший депутатский мандат ради новой должности. Удивления достоин был тот факт, что сумма убытков КБУ сохранялась на уровне 2009 года, хотя о мини-скандальчике вокруг качества и стоимости капитального ремонта «Ангары» написала однажды летом даже муниципальная газета. Всё напрасно. Депутаты были настроены устрашающе благодушно. Серый дом предложил отдать паром бывшему совхозу «Енисей». Коров через реку катать. Взамен Медведев пообещал приобрести судно на воздушной подушке. Грузоподъёмность его не позволит, ясен пень, перевозить автотранспорт, но это не беда. Для экстренного проезда «скорой помощи» и пожарных по-прежнему имеется подземный тоннель. А для частного транспорта, пожалуйста, есть объездная дорога через Красноярск. Чай, не баре». Декабрь 2012 года: «У сельчан, входящих в округ Владимира Дубровского, всегда масса вопросов. Главная проблема, волнующая людей, - это нехватка рабочих мест. Помочь делу могла бы организация сельскохозяйственного бизнеса... Депутат уже направил это предложение в администрацию ЗАТО Железногорск. Контроль за тем, как городские власти будут решать этот вопрос, народный избранник пообещал взять на себя. Также депутат отметил необходимость решения транспортных проблем поселка. Регулярных автобусных рейсов нет, а паромная переправа в настоящее время не функционирует. Дубровский проинформировал жителей о том, что предварительно вопрос с паромом уже решен: переправу отдадут в собственность Красноярского края, в этом случае региональные власти смогут осуществлять финансирование паромной переправы». Март 2013 года: «После полувека эксплуатации в Сером доме спохватились, что не имеют полномочий по содержанию парома через Енисей. И сдали его в аренду краевому ОАО «ПассажирРечТранс». Правда, в прошлом году «Ангара» с баржей пассажиров перевозить не смогла. Да и в нынешнем-то… «Необходимо порядка 5-6 млн. рублей на восстановление теплохода и 1,5-2 млн. на восстановление баржи. Эти средства арендатор запросил у края, - публично бредят в Сером доме. - Есть вариант с привлечением частного предпринимателя. При этом стоимость переправы 1 тонны будет порядка 400-500 рублей, что неподъемно для многих жителей. Поэтому руководством города решено обратиться в Министерство транспорта Красноярского края о выделении субсидии». Потом много ещё всякого было, но финал получился строго закономерным: администрация предложила депутатам выделить полмиллиона рублей из бюджета за... утилизацию парома. Так что бессмертные слова профессора Преображенского про разруху нам бы следовало большими бетонными буквами написать на въезде в Шивера. Чтобы каждый визит господ слуг народных проходил там в правильном идеологическом обрамлении. А денежки на бетонную дуру можно взять из программы благоустройства моногородов. Если дорогу починить нельзя, то пускай хотя бы собственной архитектурный памятник появится в деревне. Пустячок, а приятно. . *1 Одна надежда у жителей Шиверов — что паромом займётся Пётр Гаврилов. Тряхнёт личной мошной, понимаете ли... *2 Начальник муниципального УКСа.