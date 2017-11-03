Полмиллиона человек реабилитировано по данным краевого ГУВД. «Страшное прошлое нельзя оправдать никакими высшими так называемыми благами народа» Владимир Путин открыл «Стену скорби». «Страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. Тем более невозможно ничем оправдать: никакими высшими так называемыми благами народа, — заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия памятника «Стена скорби», посвященного жертвам политических репрессий в СССР. — Когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, то достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может». Открытие памятника — тридцатиметрового двустороннего бронзового барельефа работы скульптора Георгия Франгуляна — прошло в День памяти жертв политических репрессий. Кроме политиков, правозащитников, историков, деятелей культуры и священнослужителей на открытие памятника пришли сами жертвы незаконных репрессий и их дети — всего несколько очень пожилых человек. В своем выступлении Путин заявил, что последствия репрессий ощущаются до сих пор, им подверглись целые сословия и народы, рабочие, крестьяне, инженеры, военачальники, священники, государственные служащие, учёные и деятели культуры. «Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей. Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения», — заявил он и добавил, что сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий «служит мощным предостережением к их повторению». В конце выступления Путин процитировал слова также пришедшей на открытие Натальи Солженицыной: «Знать, помнить, осудить и только потом простить». После чего президент заявил, что нельзя призывать к сведению счетов и «снова подталкивать общество к опасной черте противостояния». Имя Сталина президент в своем выступлении не произнес — также как и кого-либо из виновников политических репрессий. В свою очередь патриарх Московской и всея Руси Кирилл заявил на открытии, что «памятники нужны для исцеления человека». «Приходя сюда, вспоминая трагические события нашей истории, люди не должны чувствовать уныние и отчаяние, они должны думать о своих потомках и о том, какую страну и какую историю они оставят в наследство», — сказал патриарх. Последним на открытии выступил член Совета Федерации, председатель Фонда памяти жертв политических репрессий Владимир Лукин: — Человек слаб… И в эти минуты я не могу не думать о судьбе своей семьи. Особенно двух женщин. Обе — мои бабушки. У одной из них, кроме моей мамы, было еще три сына. Старший был зверски убит в одной из стычек гражданской войны. Жизнь второго оборвалась здесь недалеко, в Коммунарке. Он попал в один из расстрельных списков 1937 года, подписанных пятью тогдашними членами ПБ Компартии, во главе лично со Сталиным. Третий, несмотря на бронь, которая выдавалась крупным ученым, вступил в ряды ополченцев и погиб, защищая Москву осенью 1941 года. Три сына — три смерти. Младшая дочь — моя мать — была арестована в том же 1937 году, сразу после моего рождения. Ее пытали, как и моего отца. Но им повезло: в 1938 году, после падения Ежова, их освободили, и они оба успели принять участие в обороне Москвы. Отец был комиссаром 7-ой Бауманской ополченческой дивизии, памятник бойцам которой, как многие из вас знают, стоит на 242-м км Минского шоссе. А его младший брат вынужден был после ареста моего отца отречься от него, чтобы спасти себя и остатки семьи. Представьте себе чувства моей второй бабушки, сыновья которой не пожали друг другу руки никогда, даже на ее могиле. И семей с такой или близкой судьбой было в нашей стране тысячи, сотни тысяч, если не миллионы. Сосчитать уже невозможно. Это они, их искалеченные судьбы взывают к нашей памяти, нашей совести с мемориальной стены. ХХ век для нашей страны — век великих побед, но и великих трагедий. О самой главной великой победе наше общество, молодое поколение знает достаточно хорошо, хотя и здесь есть свои пробелы. О главной великой трагедии — массовых репрессиях, страшном терроре, связанном с революцией, гражданской войной, сталинской тоталитарной диктатурой, молодое поколение знает мало. А это плохо. Невежество — это не аргумент, говорил Спиноза. Из невежества мудрых уроков извлечь нельзя. Некоторые наши граждане считают, что ворошить кровавое прошлое — непатриотично. Убежден, что такое мнение ошибочно. Родина и Истина — это понятия равновеликие. Нельзя любить Родину, не любя Истину. Не отличая добро от зла, правду от неправды, изуверство от человечности. Суверенное право на жизнь, безопасность, свободу и личное счастье человека не менее важны, чем любой суверенитет. Замечательно, что наша нынешняя Конституция начинается именно с этого нормативного положения. «Все прогрессы реакционны, если рушится человек», — сказал поэт. Только свободный человек может быть подлинным патриотом! Нынешние и будущие поколения наших граждан должны, во-первых, знать об этой страшной драме. Нежелание знать — это интеллектуальная трусость, тяжкий моральный грех. И большая опасность. Ведь сокрытие истины — верный путь к рецидивам трагедии. Во-вторых, важно помнить о том, что случилось со страной в ХХ столетии. Помнить о жертвах массового государственного террора — лучший способ избавиться от иллюзий о том, что все сложные проблемы страны можно решить быстро и резко — как любили говорить в то время — лихой «кавалеристской атакой». В-третьих, надо ясно, решительно и необратимо осудить деяния тех, кто раскрутил «красное колесо» массового террора. Им нет и не может быть оправданий. Даже с учетом того, что в этом кровавом карнавале во след своим жертвам исчезали и их палачи. И, наконец, в-четвертых, — и это самое трудное — нам нужно постараться простить участников этой страшной исторической драмы. Конечно, простить не их ужасные деяния, а приведшие к ним их трагические ошибки, их самообманы, их утопические фантазии. По-моему, простить — означает, прежде всего, постараться изгнать из собственных душ атмосферу ненависти и нетерпимости ко всему иному, ко всему «не своему», ко всему «непонятному». Избавиться от сладкой, но ядовитой иллюзии собственной уникальной правоты и непогрешимости. Мы не можем изменить прошлое. Не можем сделать вид, что его вовсе не было. Но мы можем, помня о прошлом, постараться подавить вирусы озлобления и ненависти в самом себе. И тем самым перекрыть доступ в настоящее и будущее кровавым страстям прошлого. Память о страшной трагедии, которая произошла на нашей земле в ХХ столетии, должна стать частью нашей исторической памяти. Мы, наследники жертв массовых репрессий, благодарны всем тем, кто внес вклад в создание Монумента памяти. В заключение мне хотелось бы поделиться с вами одной своей мечтой. Хотя я и понимаю, что она, скорее всего, утопична. Я мечтаю, чтобы будущие президенты — гаранты Конституции РФ — и будущие омбудсмены нашей страны приносили свою присягу народу именно здесь, у этой стены перед этими трагическими ликами. novayagazeta. *** С 1929 по 1960 годы на территории Красноярского края находилось в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении около 600 тысяч человек. В 1991 году, когда был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», в деятельности органов внутренних дел появилось новое направление работы, на базе отдела спецфондов было создано подразделение по реабилитации жертв политических репрессий. За время реализации этого закона в ОВД края поступило более 200 тысяч обращений от граждан, по которым сотрудниками подразделения реабилитировано и признано пострадавшими от политических репрессий более полумиллиона человек. На личном приеме граждан по вопросам социально-правового характера принято 333 человек. Свыше 150 тысяч архивных дел на репрессированных по политическим мотивам представляют научно-историческую ценность. Они служат основой для принятия решений по реабилитации репрессированных лиц и восстановления их в гражданских правах. Работа по реабилитации людей продолжается и в настоящее время. Ежедневно в отдел спецфондов Информационного центра ГУ МВД России по краю обращаются десятки людей, чьи близкие пострадали от репрессий. Сотрудники полиции помогают им получить справку о реабилитации, которая позволяет воспользоваться льготами, определенными региональным законодательством для данной категории граждан. 24.мвд.рф. *** В Тамбове суд признал координатора избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального виновной в организации несанкционированного митинга 7 октября. В итоге Диана Рудакова была приговорена к семи суткам административного ареста по ч.2 статье 20.2 КоАП РФ. Как сообщается в группе "Команда Навального | Тамбов" в соцсети "ВКонтакте", днем 1 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Рудакову в помещении штаба. "Никакого митинга, конечно, не было: Диана просто вышла на одиночный пикет. Скорее всего, ее задержали за успешно проведенную встречу Алексея с избирателями", - сообщили сторонники оппозиционера. По их словам, еще до суда рядом с Рудаковой стояли двое полицейских и обсуждали, как довезти ее в спецприемник. На предложение главы избирательного штаба Навального дождаться решения суда ей ответили: "Диана Борисовна, вы же умная женщина, все сами понимаете". По информации "ОВД-Инфо", в избирательном штабе также был задержан заместитель Рудаковой Леонид Ярыгин, на которого также был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2, но уже за акцию - встречу с Навальным 29 октября. Ярыгина отвезли в отдел полиции по Советскому району Тамбова и оставили там на ночь. Суд над ним будет в четверг, 2 ноября. 29 октября в Тамбове прошла встреча местных жителей с Навальным. Оппозиционер сообщил, что митинг провели на частной территории - площадку предложил местный бизнесмен, которого Навальный назвал "смелым честным человеком из местного бизнеса". При этом акция была не согласована с местными властями, напоминает телеканал "Дождь". 7 октября, в день рождения президента РФ Владимира Путина, во многих городах России прошли акции в поддержку Навального. В Тамбове мероприятие не было согласовано властями. Всего, по подсчетам "ОВД-Инфо", в тот день на акциях по всей России были задержаны 290 человек. newsru.com .