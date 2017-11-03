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Thursday, 02 November 2017
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Товарищи из "ФинКома" на меня ещё и в ментовку заяву накатали.
Пришла вчера тётенька в погонах
снимать показания брать пояснения по заявлению тов. Степанова, коего сейчас в городском суде пытаются посадить за отъём двух без малого десятков квартир у клиентов "ФинКома" и "Залогового дома". Тут-то я и вспомнил, что одна реплика осталась неопубликована в душевной дискуссии с персоналом мошенников. Нехорошо. Но лучше поздно, чем никогда, верно? И если запах я предъявить публике не могу))), то картинки никуда не делись.
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P.S. Работникам "ФинКома" нужно поэкономнее быть в принципе:
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