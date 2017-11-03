Сто лет - достаточный срок, чтобы забыть уроки истории. Элиты в полупараличе С какими настроениями российские регионы выходят к президентским выборам. Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина представил очередной индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах. В желтую зону риска за первое полугодие 2017 года попали 13 регионов: Москва, Дагестан, Чувашия, Республика Коми, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская, Челябинская области. Нынешний доклад о социальной напряженности представляет особый интерес, поскольку выходит на старте официальной президентской кампании. Экономические показатели тех регионов, которые раньше были в «зоне риска», улучшились. Стабилизация обеспечивается за счет роста объема кредитования, особенно среди бедных слоев населения. «Приоритеты политики регионов по поддержке экономики и развитию человеческого капитала стали более заметными, — утверждает эксперт КГИ Николай Петров. — Но позитивные тренды слабы и локализованы в конкурентоспособных районах. При этом идет постоянное нарастание протестной активности, причем не по политической, а по социально-экономической повестке. Протесты, в отличие от любых экономических показателей, это интегральное отношение того, насколько люди чувствуют себя комфортно. Увеличилась доля протестов по темам социального характера (ЖКХ, городская среда и транспорт). На втором месте — политические протестные акции (по теме коррупции и работе правоохранительных органов). Протестная активность в первой половине 2017 года заметно выросла по сравнению с концом 2016-го. В число регионов с повышенной протестной активностью попали: Москва, Ростовская, Самарская, Челябинская области, Алтайский край, Кемеровская и Омская области, а также Чувашия, Кировская и Курганская области. Регионы, в которых в лучшую сторону изменилась ситуация с административной устойчивостью, — это те, где сменились губернаторы. Административная устойчивость, по данным экспертов КГИ, улучшилась в Республике Алтай (некоторая стабилизация после кадрового хаоса в руководстве Горно-Алтайска в связи уголовным делом против мэра В. Облогина), Коми (относительная кадровая стабилизация после постоянных кадровых перестановок 2015–2016 годов), Северной Осетии (стабилизация после замен в руководстве региона), Чеченской Республике, Иркутской и Тверской областях. Ухудшение ситуации произошло в следующих регионах: Адыгее, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чувашии, Якутии, Краснодарском крае, Пермском крае, Астраханской, Калужской и Новгородской областях. — Приходит новый глава — начинается цепная реакция замен, — говорит Александр Кынев, эксперт КГИ. — С точки зрения имиджа власти это имеет долгосрочный позитивный эффект, потому что психологически люди воспринимают назначение новых чиновников как шанс, что что-то поменяется к лучшему. Смена глав регионов — это правильное решение с точки зрения снижения уровни напряженности, который вполне себе укладывается в президентские выборы. В докладе эксперты КГИ отметили, что Владимир Путин на Валдай-клубе оценил замены губернаторов как удачные и сказал о задаче «создать новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей, которые думают о будущем региона и всей России». Кынев утверждает, что этот эффект носит краткосрочный характер: «Дело в том, что когда происходит массовая замена чиновников, она ведет к тому, что степень согласованности принятия решений неизбежно снижается. Очевидно, что в этих регионах управление процессами ухудшается». Общая численность верхушки региональной элиты в стране — всего 800–900 человек. «Получается, что 2% из них сейчас попадают в жернова (под преследование со стороны правоохранительных органов. — Ред.) ежегодно — каждый 50-й, — утверждает Петров. — Случайный во многом характер выбора жертв репрессий усиливает их морально-психологическое воздействие на региональную элиту, доведенную до состояния полупаралича». — Самая высокая корреляция конфликтности элит и напряженности региона была как раз в тех самых регионах, в которых осенью сменялись губернаторы (11 регионов). Это Приморский край, Самарская и Нижегородская области. Сейчас возникает ситуация ожиданий, с кем губернатор дружить будет, с кем — нет. Это период дикого ожидания. Степень того, что конфликты в этих регионах воспроизведутся, очень высока. Проблема конфликтов элит решена, можно сказать, до президентских выборов. Дальше предсказать ничего нельзя, — заключает Кынев. novayagazeta. *** Путин заявил, что бюджеты регионов дополнительно получат 60 млрд руб. на погашение коммерческой задолженности. Как сказал министр финансов Антон Силуанов на встрече членов правительства с президентом Владимиром Путиным. такой объем средств позволит регионам не увеличивать коммерческую задолженность выше 50% от собственных доходов. Средства планируется распределить в виде бюджетных кредитов, они выдаются под 0,1% годовых. Как сообщает РБК, общий государственный долг российских регионов на 1 октября составлял 2,212 трлн руб., при этом объем их задолженности перед банками превышает 541 млрд руб. Сумма 60 млрд руб. из федерального бюджета не изменит ситуацию с долгами, но поможет снять напряженность в отдельных регионах. Основной фактор роста долга у большинства регионов — это выполнение майских указов в 2012–2015 годах, Бюджеты остаются дефицитными, и поэтому большинство регионов не могут снизить уровень долга. Если нет поддержки из федерального бюджета, регион вынужден брать заем в коммерческом банке, но и там ставка может быть очень высокой в зависимости от рисков дефолта. По итогам 2016 года восемь российских регионов имели долг свыше 100% к собственным доходам (то есть доходам без учета межбюджетных трансфертов). В Мордовии госдолг составлял 176% доходов региона, в Хакасии — 145%, в Костромской области — 143%, в Астраханской — 135%, в Карелии — 115%, в Смоленской области — 113%. По состоянию на 1 октября текущего года число регионов с госдолгом, превышающим собственные доходы (прогноз поступлений за 2017 год), сократилось до шести. У Костромской области государственный долг составляет 172% собственных доходов, у Мордовии — 148,9%, у Хакасии — 138%, у Астраханской области — 114,8%, у Карелии — 103,4%, у Смоленской области — 100,6%. Два из шести наиболее закредитованных регионов уже обратились за поддержкой к федеральным властям, следующими могут стать остальные регионы из списка — Мордовия, Костромская, Архангельская и Смоленская области. Из федерального бюджета регионам выделяются трансферты, среди них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на частичную компенсацию расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по майским указам, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотации на сбалансированность бюджетов отдельных регионов. Также с 1 января запускается и программа реструктуризации бюджетных кредитов регионам, рассчитанная на семь лет. Как говорил Путин, в первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Это позволит им за два года вызволить 438 млрд руб. newizv. *** Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сформулировал условие, при котором государство может быть сильным, и определил «высшую миссию власти» в жизни общества. «Высшая миссия власти — стремиться к консенсусу по главным вопросам и искать общественные компромиссы по спорным темам, их решения, не допуская перерастания в серьезные проблемы», — сказал он в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора (ВРНС). По его словам, «только при взаимном уважении и согласии в обществе государство может быть сильным, может успешно развиваться». Этот вывод, как считает Володин, особо важен для такой уникальной страны, как Россия: ее устройство и особенности сформировались в результате тысячелетней истории совместного проживания сотен народов с разными культурами и религиями. Поэтому, по его словам, для России крайне важным является устойчивое и эволюционное развитие, основанное на диалоге и взаимопонимании с опорой, одновременно, на национальные традиции и современные институты демократии. «Без уважения к традициям мы забудем свою историю и культуру, а без демократии — не сможем успешно выполнять задачи развития и укрепления страны», — заявил Володин. Он привел пример Российской империи конца XIX — начала XX века, в которой власти оказалась не готовыми выполнить свою миссию. «В философском понимании Бердяева, тьма — это процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего духовного центра жизни, которые ведут к революциям, общество поражено разрушающей болезнью, а „народ, попавший во власть революционной стихии, теряет духовную свободу, он подчиняется роковому закону, он переживает болезнь, имеющую своё неотвратимое течение“», — сказал он, цитируя русского мыслителя Николая Бердяева. znak.com .