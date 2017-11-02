Фёдор Чистяков передает вам привет из Пиндосии. Убрать свидетелей Новый сингл Федора Чистякова, премьера. — Хочу посвятить эту песню датчанину Деннису Кристенсену, который сидит сейчас в российской тюрьме. Он десять лет жил в Орле, работал плотником, делал детские площадки, благоустраивал город. И он свидетель Иеговы, член запрещенной организации. Его взяли 25 мая во время чтения Библии, а недавно было сообщено, что арест продлили до конца ноября. Его судьба — сигнал для многих. Как поется в песне: «Займёмся скоро вами, а пока - убрать свидетелей!». Герои песни – мафиози, которые стремятся к мировому господству, но для начала нужно скрыть следы своих преступлений, избавиться от свидетелей. Песня войдет в мой новый альбом, который будет издан весной. Это простая музыка в духе раннего «Ноля»: тяжелый рок на баяне. Пришло время вернуться к корням, к истокам жанра. Уже несколько месяцев я нахожусь в Нью-Йорке, но сюжеты песен навеяны тем, что происходит в России. Можно назвать их политическими, можно протестными – как угодно. Был период, когда я делал версии добрых и нежных советских хитов: «Старый клен», «Темная ночь»… В Америке это идет на ура, эмигрантская публика на концертах очень хорошо реагирует. А в России когда поешь такие вещи, из зала кричат: «Федя, давай пожестче! Врежь как следует!» Вам не нравился успокоенный, умиротворенный Чистяков, Чистяков, поющий лирические песни? Получайте неуспокоенного, этот альбом для вас. Я никогда не планировал лезть в политику, но политика сама влезла в мою жизнь. И оставаться в стороне уже невозможно. novayagazeta.