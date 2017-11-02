Оберегая прошлое Чем отличается "Уран-Батор" от "Яндекса"? Нам не всё равно. Густо в последние дни "интеллектуальный поисковик" погнал чудовищную лапшу про Нашгород. Hадо новую рубрику создавать. *** Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад]