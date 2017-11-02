|Оберегая прошлое
|Wednesday, 01 November 2017
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Чем отличается "Уран-Батор" от "Яндекса"? Нам не всё равно.
Густо в последние дни "интеллектуальный поисковик" погнал чудовищную лапшу про Нашгород. Hадо новую рубрику создавать.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами