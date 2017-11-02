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Железногорск
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Thursday, 02 November 2017
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Комментарии
  • Чёрная кошка в тихом омуте
    печалька у пацана - если о захарове долго никто не вспоминает, то он сам напомнит о себе)) Похоже, дела у парня с мариин... >>>

  • Когда барин задерживается
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  • А поцеловать?
    освоение бюджетного бабла не терпит полумер >>>

  • А поцеловать?
    Зачем?ЗАЧЕМ снесли старые клумбы у входа в " балтийский"?Можно было их обшить панелями,например,с принтом моря или ещё ч... >>>

  • Чёрная кошка в тихом омуте
    Среди радужных пузырей вокруг "кадетизации" и "мариинизации" надо не терять и осознавать одну вещь: эти учебные заведени... >>>

  • Триумф зомбоящика
    Фриновский. Так надо хотя бы с них бабла срубить! У меня уже давненько сомнения появились: за что американы построили на... >>>

  • Когда барин задерживается
    "Катавате" Уточняем справедливо по теме высказывания,что "Ксюша или т..рь или .... выбирайте сами" к "нашим элитам": "Ни... >>>

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Оберегая прошлое Печатать E-mail
Wednesday, 01 November 2017

Чем отличается "Уран-Батор" от "Яндекса"? Нам не всё равно.

Густо в последние дни "интеллектуальный поисковик" погнал чудовищную лапшу про Нашгород. Hадо новую рубрику создавать.

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История Железногорска
02.11.2007
в отделе компьютерных изданий ЦГБ им. Горького начала работу Интернет-школа для пенсионеров (прошло первое занятие)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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