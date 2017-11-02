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И суд с ними Печатать E-mail
Wednesday, 01 November 2017

История про 86 процентов придумана полностью?

Путин и суд с ним

Проведение встреч с избирателями в виде согласованных митингов более невозможно. То есть нам тупо не дают разрешений вообще. То есть полностью.

Сначала давали — Кремль думал, что никто не придёт. Пришли. Потом нам перестали давать согласования в крупнейших городах — мы успешно стали ездить по небольшим. Потом Кремль, видимо, надеялся на погоду. Чем холоднее, тем сложнее собирать народ на улице. Но у нас и в снег получилось, и в дождь. Поэтому сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу и всё. Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные.

Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. На первом этапе нам предлагали плохие площадки, но когда выяснилось, что и там народ собирается, то перестали предлагать. То есть администрации 40-50 крупнейших городов России еженедельно прямо и грубо нарушают закон. У нас (и у меня лично) нет ни малейших сомнений, что деятельность эта координируется из Москвы. Ну не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний.

Нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании. Никак он не хочет расстаться с комфортной для него мыслью о своих 86%. На самом деле нет у него никакой поддержки в регионах — есть только мыльный пузырь ТВ. Никогда митинги в его поддержку не будут похожи на наши. Никогда туда никто не придёт бесплатно и без принуждения. Ну, собственно говоря, «путинги» мы с вами много раз наблюдали — платная массовка и согнанные бюджетники. Большая часть политически активных людей — за нас. И это Путина пугает. Поэтому он и на выборы боится меня допустить.

Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать. Да-да, мы знаем всё про российские суды, но нам важно действовать строго по закону. И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаём.

navalny.com.

 
 
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