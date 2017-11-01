Кое-кто реально верит, похоже, что ПЖИВ хочет нам добра. ИЗ ЖИЗНИ БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ Очень вовремя затеяли мы присматриваться к «Ленинградскому бульвару» на прошлой неделе. О том, что бывшего железногорского депутата, а ныне зампреда краевого Законодательного Собрания Алексея Кулеша не берёт мир со старшими товарищами из «Единой России», минувшей весной не упоминал разве только совсем ленивый. С нескрываемым удовольствием констатируем, что батрахомиомахия продолжает бушевать и — это принципиально важно на сей раз — бушевать на заколючинской земле. Отличным поводом попинать ПЖИВ стала очередная «прогулочная дорожка» на Ленинградском под титлом «Комфортная городская среда». Читаем: «На этапе "надо проголосовать за офигительный проект" функционеры бегают по дворам, призывая всех прийти "в чатик", отдать голос. А вот на этапе приемки работ и вопросов по качеству и соответствию проекту и смете те же функционеры отвечают жителям округа (и депутату от округа Семену Ташеву) в стиле Паниковского: "А ты кто такой?". Чтоб вы понимали - секретарь политсовета Единой России в Железногорске Ирина Клаус свято верит в то, что это она облагодетельствовала холопов своим вниманием и деньгами. И холопы не имеют права задавать вопросы (эта дискуссия идет в фейсбуке). Объясните кто-нибудь ей, что 15 миллионов рублей, затраченных на эту аллею - это БЮДЖЕТНЫЕ деньги. То есть деньги тех самых налогоплательщиков, которые сейчас задают вопросы - почему проект выполнен с недочетами, почему подрядчик, выполняя проект, разрушил старые газоны и тротуары, почему ожидание от реальности отличается ровно как в китайском интернет—магазине. Семен Ташев: «Всегда думал, что став депутатом-одномандатником, избранным от своего округа стану включаться в решение проблем, буду тем недостающим звеном в диалоге «гражданин-власть». Но, видимо, многие именно в исполнительной власти города почему-то не заинтересованы в диалоге. Заканчиваются работы по благоустройству т.н. Ленинградского бульвара - главного пиар-проекта Администрации. Надо отдать должное - это действительно нужный и своевременный проект для Ленинградского, мы долго ждали преображения нашего района с плотной жилой застройкой. Спасибо выборам-2017. Но жители с радостью наблюдая за позитивными изменениями обращаются ко мне, как к избранному депутату местного парламента с многочисленными вопросами о повсеместных недоделках и отклонениях от первоначального проекта, за который все мы голосовали. Да, действительно, с проектом, презентованным людям перед голосованием и реальностью общее - только ровное асфальто-бетонное покрытие и окраска вышки у ЦД. И все. Написал депутатский запрос на имя Пешкова С.Е. с просьбой включить меня в состав комиссии по приемке выполненных работ - отказали. Просил предоставить ПСД для анализа - нельзя давать даже копии, бумаги говорят мало! А ведь именно ко мне идут люди с жалобами и обращениями на недоделки и откровенное вредительство - подрядчики прогоняя самосвалы с асфальтом через тротуар а не по предназначенные для этих целей транспортные проезды раздавили этот самый тротуар возле 100 школы, а делать его придётся в ближайшее же время за вполне бюджетные деньги! С какой целью это все делается? Зачем идет всяческое ограждение подрядчика от неудобных вопросов? Остается только строить конспирологические версии...» *** Эх, дети-дети. Сколько ещё открытий чудных ждёт вас в этой жизни.