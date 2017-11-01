И эти люди запрещают россиянам валять ваньку в Хеллоуин? Дай на дипиай В ноябре вступит в силу закон о запрете средств обхода блокировок запрещенных сайтов, то есть анонимайзеров, прокси-серверов и VPN-сервисов. Еще на этапе разработки документа эксперты предупреждали, что так, как хотелось бы законодателям, инициатива работать не будет, хотя бы потому, что на смену уже заблокированным анонимайзерам будет появляться неограниченное количество новых. Бороться с VPN еще сложнее. Для того чтобы его блокировать, необходимо специальное дорогостоящее оборудование для глубокого анализа пользовательского трафика. Без подобного инструментария, DPI-оборудования (deep packet inspection), полноценно реализовать принятый закон попросту невозможно. К аналогичному выводу пришел в конце сентября сам Роскомнадзор, потребовав от провайдеров его установки. Однако требования ведомства из-за высокой стоимости невыполнимы для многих некрупных провайдеров и приведут к их уходу с рынка, предупреждает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Свои аргументы эксперты подробно изложили в письме к главе Роскомнадзора Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову. «В условиях текущей стоимости оборудования для такого анализа следствием фактически безальтернативного подхода будет необходимость продажи малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи по низкой цене», — говорится в заключении РАЭК. По подсчетам Института исследования интернета (ИИИ), в целом на разработку и внедрение DPI потребуется около $5 млрд, а поддержка системы обойдется еще в $1 млрд в год. У небольших провайдеров попросту нет средств на закупку специальных технических средств. Таких операторов (до 3 тысяч абонентов) в России порядка 1000. По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, минимальная стоимость оборудования DPI — порядка 200 тысяч рублей. В случае отказа от установки провайдера ждут штрафы, отзыв лицензии и уход с рынка. «Кажется, 200 тысяч — это немного, но если посчитать экономику, то выяснится следующее: при среднемесячном платеже за услуги в 300 рублей годовая выручка такого оператора составит приблизительно 10,8 миллиона. А доходность такого бизнеса порядка 5%, то есть прибыль в год — 500 тысяч рублей, не считая процентов по банковским кредитам и прочего. Получается, что оператор будет вынужден отдать половину годовой прибыли на бесполезное для него оборудование, которое еще и ухудшает качество услуг», — объясняет Климарев. Как считает директор по стратегическим проектам ИИИ Ирина Левова, «при таких расценках маленьким операторам придется покупать услугу у вышестоящих операторов». Однако и за эти услуги придется заплатить немалую сумму, зачастую сопоставимую с внедрением собственного оборудования. В результате пострадают не только многие провайдеры, но и пользователи. Монополизация рынка крупными провайдерами, у которых есть возможность установки DPI, автоматически приведет к росту на услуги. Кроме того, пытаясь компенсировать свои расходы, небольшие операторы начнут повышать цены на обслуживание. «Даже если государство напрямую не играет на крупных игроков рынка, то сама его политика не оставляет в конечном счете места для мелких и средних игроков. Многие будут блокировать «по старому», пока штрафы за «неправильную» блокировку не станут настолько большими, что проще будет закрыться», — говорит исполнительный директор ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. С учетом того, что в подготовке отчета РАЭК, раскритиковавшего проект приказа Роскомнадзора, принимали участие представители крупных провайдеров, речь вряд ли идет об их желании монополизировать рынок. Ведомство попросту перекладывает ответственность за некачественное исполнение законодательства о блокировках на операторов, считает Ирина Левова. Роскомнадзор вынужден исполнять, а на самом деле лишь пытаться исполнять технически нереализуемые законы, принятые Госдумой. По сути, неисполнимые требования, выдвигаемые к операторам, послужат Роскомнадзору «алиби», когда неэффективность закона о блокировках станет очевидна и законодателям. Ответственность легко можно будет свалить на нехватку средств и сопротивление провайдеров. «Роскомнадзору для осуществления своих полномочий, которые регулятор постоянно пытается расширить, ничего не остается, кроме как заставить операторов устанавливать DPI, — подтверждает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян, — Но есть ощущение, что чиновники технически безграмотны и не совсем понимают суть своих требований». Высокая стоимость — не единственная проблема DPI-оборудования: его установка также приведет к резкому ухудшению качества связи. По словам экспертов, скорость доступа может упасть чуть ли не на 20%. «Представьте себе, что на пути следования трафика (IP-пакетов) поставили еще одно устройство, которое обрабатывает каждый пересылаемый пакет и принимает решение «пропустить/не пропустить». Для этого нужны соответствующие вычислительные мощности, а сама обработка по алгоритму снижает скорость передачи данных. Таким образом, DPI снизит такие важные показатели качества связи, как «задержки», «джиттер», а неизбежные ошибки обработки пакетов на DPI приводит к увеличению потерь пакетов. Это не голословные утверждения — это многолетние исследования на примере «большого китайского фаерволла», где все эти показатели хуже минимум в десять раз по сравнению с Гонконгом», — говорит Михаил Климарев. В октябре глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал современные методы блокировки незаконного контента в интернете неэффективными и нежизнеспособными. Он отметил, что «мы по-прежнему живем по старинке, и современные методы блокировки не дают ожидаемого результата». Эксперты РАЭК предупреждают: предложенные Роскомнадзором меры только увеличивают неэффективность существующих механизмов блокировок. novayagazeta. *** В связи с многочисленными обращениями операторов связи с просьбой оказать содействие в выборе эффективных решений ограничения доступа к запрещенным ресурсам в целях соблюдения требований законодательства, Роскомнадзор подготовил требования к способам ограничения доступа к информационным ресурсам, применяемым в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Требования направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов и позволяют операторам связи максимально эффективно и с наименьшими издержками исполнять нормы закона об ограничении запрещенной информации в интернете. Это продиктовано, в первую очередь, интересами пользователей. Ранее требования были озвучены в обновленных рекомендациях Роскомнадзора операторам связи. Согласно тексту проекта приказа, ограничение доступа осуществляется операторами связи с использованием ПО, позволяющих осуществлять анализ и фильтрацию трафика в сетях связи, а именно: - Готовыми аппаратно-программными комплексами DPI; - Путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи; - Свободно-распространяемыми программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика. Роскомнадзор проводит тестирование программных и программно-аппаратных систем фильтрации, представленных на российском рынке. На сегодняшний день протестированы решения трех разработчиков, в процессе проверки находится два, на очереди еще пять. Результаты тестирования показывают высокий уровень блокировки и рекомендованы операторам связи в качестве средства ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Заключения размещены на официальном сайте Роскомнадзора. Необходимо отметить, что некоторые разработчики выражают уверенность в работоспособности своих решений, и готовы брать на себя риск административных штрафов при заключении договоров с операторами связи. В настоящий момент более 35% действующих на территории России интернет-провайдеров получают «очищенный» трафик. Этому процессу способствует организационное решение Роскомнадзора о применении к провайдерам, заключившим с присоединяющими операторами связи договоры о фильтрации трафика преимущественно профилактических мер воздействия вместо взимания штрафов. iksmedia.ru . *** Общественное движение «Роскомсвобода» подготовило по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отчет о неправомерных блокировках сайтов. Из-за несовершенства российского законодательства вместе с запрещенными страницами блокируется и множество посторонних, размещенных на том же сетевом адресе. Процедура судебного обжалования таких решений предусмотрена, но не работает. «Роскомсвобода» неоднократно указывала на отсутствие в законодательстве четких критериев блокировок. При этом количество юридических оснований для них с каждым годом растет, а значит, ситуация будет становиться все хуже. Например, Госдума одобрила в первом чтении закон о праве Генпрокуратуры по своему решению блокировать сайты организаций, объявленных в России нежелательными. В «Роскомсвободе» отмечают, что уже с 2012 года, когда Роскомнадзором и был введен Единый реестр запрещенных сайтов, в него сразу стали попадать и «законопослушные» страницы. Их вина оказывалась лишь в том, что они размещены на одном сетевом адресе вместе с нарушителями. По данным «Роскомсвободы», таким образом за последние пять лет под блокировку «заодно» попало около 4 млн интернет-ресурсов. Еще около 3 млн сейчас находится под угрозой занесения в этот реестр. В начале этого года ЕСПЧ коммуницировал пять жалоб на незаконную блокировку в одно дело – «Харитонов против России». Десятки исков на ту же тему еще ждут своей очереди на рассмотрение. ЕСПЧ потребовал от властей РФ дать ответ о применении законов по регулированию Рунета. Такой ответ был предоставлен, но его суть свелась к тому, что «оптовая» блокировка по IP-адресу является проблемой самих владельцев сайтов. То есть государство «создало эффективную и справедливую систему блокировки нелегального цифрового контента», а то, что она не очень хорошо работает, – это, мол, вина хостеров и операторов связи. «Роскомсвобода» выступает в этом разбирательстве третьей стороной, подготовившей для ЕСПЧ альтернативный комментарий о практике излишних блокировок. В нем говорится, что власти устранились от ответственности за действия отдельных юридических лиц, которые тем не менее вызваны именно размытыми формулировками «блокировочного» законодательства. «Власти спихивают проблемы, возникшие из-за несовершенства законодательства и пагубности политики блокировок, на хостеров и провайдеров – дескать, они поголовно и молниеносно обязаны реагировать на уведомления Роскомнадзора и ограничивать доступ к нелегальному контенту самостоятельно, не доводя дело до централизованной блокировки через Единый реестр», – говорится в комментарии. При этом у добросовестных сайтов нет эффективного способа защиты от несправедливой блокировки, поскольку суды не хотят вникать в эти проблемы. «Дело Харитонова продемонстрировало, что пункт 6 ст. 15.1 закона «Об информации», который закрепляет за владельцем сайта право обжаловать в суде решение о включении в реестр указателя страницы, домена, сетевого адреса, пока существует лишь для красоты», – отметили в «Роскомсвободе». В ее комментарии упомянуто и независимое исследование способов блокировки онлайн-контента, применяемых операторами связи, которое выявило, что с 2014 года более 11% российских операторов связи осуществляли именно широкую блокировку – по сетевому адресу. «Трудно прийти к выводу о том, что российская система блокировок понятна и предсказуема» – таким выводом завершается отчет для ЕСПЧ. В «Роскомсвободе» рассчитывают на то, что Страсбургский суд укажет России на фундаментальные изъяны законодательства. По словам блогера Олега Козырева, постановления прокуратуры бывают настолько непонятные и размытые, что провайдерам трудно понять, чего, собственно, от них хотят. При этом оборудование, которое позволяет блокировать точно один сайт, довольно дорогостоящее, и далеко не все провайдеры могут себе его позволить. Но главное, считает Козырев, его политическая подоплека: «Конечно, у наших властей есть четкая установка на расширение цензуры. Поэтому-то и законы размытые, трактовки чересчур широкие. Охота объявлена на сайты не только с неправомерной информацией, но и те, которые содержат критику власти. И никого уже не волнует, что под раздачу попадают ни в чем не повинные страницы». Таким образом, перед нами реинкарнация популярного в 30-х годах объяснения массовости репрессий: лес рубят, щепки летят. Эксперт считает, что и ныне власти действуют по тем же принципам. По словам Козырева, «прогнозы печальные», несмотря на то что ЕСПЧ, похоже, действительно заинтересовался проблемой, раз обратился за отзывом именно к «Роскомсвободе». Проблема, однако, в том, что российская власть вряд ли согласится устранить все пробелы в законе, поскольку возможность блокировки сайтов для нее принципиальна. После выхода статьи в печатном номере "НГ", редакция получила комментарий руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. «С 1 ноября вступают в силу новые поправки в «Закон об информации, информационных технологиях и защите информации», которые дают право Роскомнадзору определять способ блокировки запрещенной информации. До этого Роскомнадзор рекомендовал операторам связи блокировать запрещенную информацию по доменному имени (DNS) или адресу интернет-страницы, не затрагивая IP-адресов. Теперь для операторов связи это будет обязанностью. Роскомнадзор провел большую работу по анализу различных программных решений, которые позволяют даже небольшим операторам связи осуществлять DNS и URL блокировку без больших финансовых и технических издержек. Заключения по всем протестированным нашими специалистами программным продуктам выложены на сайте ведомства. И, наконец, последнее. Уверен, что не конфронтация, а объединение усилий и компетенций профессионалов отрасли и профессионалов Роскомнадзора позволит достичь оптимального результата не только в этом, но и во многих других вопросах", - говорится в комментарии. ng.