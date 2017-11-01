Не надо завидовать зарубежным командировкам сотрудников ИСС. КОГДА ВРАГ НЕВЕДОМ Сто раз зарекался шутить на геополические темы. Но никак не получается. Не те времена на дворе. Тревожные. Этим летом немало интересного узнала публика из приказов Николая Тестоедова о ходе вынужденной реструктуризации на бывшем НПО ПМ. Опыт признан удачным, и потому сегодня гендиректор АО «ИСС» научит нас пролетарской бдительности. А то, чувствую, должные навыки у железных горцев частью утрачены по старческому маразму, а частью недополучены в детских садах и школах. Пора освежить(ся). 25 октября с.г. почётный гражданин ЗАТО Железногорск издал локальный нормативный акт за номером 2920 «Об утверждении форм отчётов работников Общества, выезжающих за пределы РФ в командировки и по частным делам». По частным делам, обратили внимание? По возвращению на Родину из вконец разложившейся Гейропы и прочих рассадников империалистической заразы штатный солдат ГК «Роскосмоса», осведомлённый в сведениях, составляющих государственную тайну, должен незамедлительно составить и передать руководству анкету, в которой указывается, помимо стандартных ФИО, места работы и должности, а также страны посещения и цели выезда, целый ряд оперативных данных. Как то: - Список участников командировки, - Как проходил таможенный досмотр на вражеской границе (указать особенности досмотра), - Место и условия проживания за рубежом (гостиница, отдельный дом, квартира — указать адрес и номер комнаты), - Кто из иностранцев посещал данный адрес (ФИО, иные данные) и зачем, - Имели ли место встречи с соотечественниками, прибывшими по частным или служебным делам (описать), - Маршруты следования в период нахождения за границей, - Подробные сведения обо всех иностранцах, с которыми имелись контакты в рабочее и нерабочее время, - Какие бумаги приходилось оформлять перед выездом на объект командирования, как проходило оформление, - Перечислить увиденные объекты, нарисовать, (ой, совсем забыл уточнить: документы цитируются не полностью, разумеется, и не в аутентичном виде и порядке Это всё-таки не шпионская инструкция а чисто развлекательный опус) - Осуществлялся ли контроль принимающей стороны на пути следования к месту работы, - Обращал ли кто-либо из иностранцев ваше внимание на расположение каких-либо объектов, - Проводились ли беседы официальными лицами страны пребывания, - Подробные сведения и характеристики на сопровождающих лиц, - Имелись ли факты посещения полицейских участков (не путать с офисами секретных служб вероятного противника), - Какие темы разговоров наиболее популярны в разговорах с иностранцами (напр. отношение к своему правительству, события в мире, жизнь в СССР и т.д.), - Составить список иностранных граждан, высказавших намерение посетить Россию с указанием контактных данных и причины поездки, - Проводились ли тестирование-анкетирование-опрос по трудовой деятельности и биографическим данным, - Переданная информация — какая именно, кому и в какой форме (письменно, устно) сообщалась, - Пытался ли кто-нибудь заинтересовать носителя гостайны своей осведомлённостью в секретных сведениях, связями в правительстве, научных либо военных кругах (кто и при каких обстоятельствах), - Имели ли место попытки склонения к злоупотреблению спиртным, санкционными продуктами, а также к посещению мест с сомнительной репутацией (кто и при каких обстоятельствах склонял, чем закончилось), - Поступали ли предложения завязать близкое личное знакомство с иностранными гражданами с посещением вечеринок и проч., - Происходил ли обмен сувенирами, подарками, адресами. Нарисовать цветными карандашами, указать цену, - Составить список сведений, полученных за границей, которые могут представлять интерес для руководства державы, - Указать иные сведения, которые должны быть непременно сообщены работникам режимно-секретного подразделения Общества (в т.ч. описания любых ситуаций, связанных с вопросами безопасности и имевших место за рубежом), и так далее, и тому подобное. Несколько легче должна проходить обратная адаптация к Красноярску-26 у сотрудников «звёздной фирмы», не имеющих тяжёлой формы секретного допуска (их Тестоедов вежливо называет неосведомлёнными в сведениях, составляющих гостайну). Если анкета первой группы командированных содержит тридцать шесть пунктов, то у второй их всего девятнадцать. Сущая чепуха. Дня за три-четыре запросто всё припомнить можно: и случайные разговоры с таксистами, и внешний вид горничных в отелях, и мелодии звонка в офисе принимающей стороны. А там — с чистой совестью можно к жене и детям... Зато целая рабочая неделя определена гендиректором Тестоедовым для ответов на двадцать шесть пунктов анкеты тем носителям ГТ, кто побывал на вражьей земле с частным визитом. Не удивляйтесь, такие ещё не перевелись, видимо, хотя мы над этим сейчас очень активно работаем. Вопросы, в принципе, имеют всё тот же специфически параноидальный характер, приводящий на память чёрно-белые совецкие боевики про шпионов шкафу: - Кто из иностранцев проявлял к вам повышенный интерес, какие вопросы задавали, - Пытались ли склонить к выезду на ПМЖ за границу и под каким предлогом, - Предлагалась ли материальная помощь (в какой валюте, кем и за что), - Имели ли место провокационные действия (напр. обвинение в совершении противоправных действий, ущемление гражданских прав), и так далее. Честно сказать, прочтение данного документа наводит на тревожные мысли. Спешу поделиться ими с земляками и компетентными органами. Уместны ли вообще зарубежные командировки советских людей в столь напряжённый внешнеполитический момент, как сегодня, а также вчера и завтра? Что вообще может делать наш производственник, партиец либо комсомолка, в буржуазной стране, а пуще того — в стране агрессивного блока НАТО? Стоит ли игра свеч? Не пора ли положить конец порочной практике массовых выездов за рубежи нашей и без того небогатой Родины при наличии в штате «решетнёвской фирмы» многажды проверенных и имеющих все необходимые формы допуска и прививок товарищей Тестоедова и Башковой? Со своей стороны, осознавши и вникнув в суть проблемы, ваш корреспондент готов дать представителям народных внутренних органов государственной безопасности подписку в том, что после любого случая злоупотребления спиртными напитками в компании работников Общества, и в особенности — в заведениях с сомнительной репутацией, подробный отчёт о содержании бесед и всех сопутствующих обстоятельствах, не исключая попытки вербовочных подходов со стороны женщин с пониженным уровнем социальной ответственности, немедленно будет направляться куда следует. Личный досмотр подозрительных лиц осуществлять обязуюсь в пределах должностных инструкций, времени суток и количества выпитого. Слава России (России слава). С уважением, dsjlvhallak alyhvcjvjl;kavdf'hpn'dfo.