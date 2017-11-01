Ура, товарищи. То есть, ой. Нам опять либо повезло, либо нет. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТИХОМ ОМУТЕ Вспоминать в этом году ещё раз о Мариинской гимназии «Уран-Батор» совершенно не планировал. Обстоятельства заставили. Исчерпывающий анализ текущего состояния дел мы дали буквально два месяца тому назад, когда муниципальная газета объявила, что в проекте краевого бюджета-2018 на сильно запаздывающий капитальный ремонт бывшей 176 школы (99-й тож) запланировано, якобы, выделить 102 млн рублей. Поскольку годом ранее региональные власти уже собрались проспонсировать реконструкцию пустующих уже пять лет помещений, но быстро передумали, вновь и вновь кричать «Гоп!» было просто глупо. И местная власть осторожненько с данным тезисом согласилась, фактически проигнорировав позитивную и выигрышную, казалось бы, новостюшку. Три года порожних обещалок хоть кого вразумят, сами понимаете. Всё это время постоянно занимался посильной реанимацией прожекта, пожалуй, только бывший соратник генерала Лебедя Игорь Захаров. С его подачи пластинка вновь заиграла в понедельник: «В Железногорске наконец-то появится женская гимназия. Об этом рассказал председатель Красноярской региональной общественной организации содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест» Игорь Захаров. По его словам, ещё 7 лет назад в Железногорске хотели отремонтировать одну из неработающих школ и разместить в этом здании гимназию как обязательную часть кадетской системы образования. Эту инициативу общественности поддержал мэр города Вадим Медведев и правительство края. В прошлом году на реконструкцию здания было заложено 96 млн рублей, но в связи со сложной экономической ситуацией новый объект не был открыт. В этом году дополнительные средства на развитие женского гимназического образования нашлись, и теперь из краевого бюджета направят 102 млн рублей на обустройство Мариинской женской гимназии в Железногорске. Учебное заведение откроется в 2019 году. Игорь Захаров отметил: «Сегодня и власть, и выпускники, и все те, кто разделяет ценности и задачи образования этого вида уверены: кадетскому движению в Красноярском крае быть и развиваться!» ( отсюда ). Выше моих сил было бы не поинтересоваться здесь, какую пользу проекту оказала «поддержка» г-на Чебурашкина и регионального «правительства», но поскольку с Виктора Толоконского спросу теперь никакого нет, а с «молодого и энергичного» номер два что-либо спрашивать и прежде было бессмысленно, то бог с ними. Поддержали и поддержали. Давайте лучше обратим внимание на два принципиальных момента. Первый традиционно касается денег, второй — сроков начала работы Мариинки в Нашгороде. «В этом году средства нашлись, - уверяют профессиональные трубадуры пошагового процветания. - Из краевого бюджета направят...». Это означает, что в дефицитной краевой казне невесть откуда взялась лишняя сотня «лимонов», во что поверить не так-то легко, если помнить, что всего две недели назад Законодательное Собрание согласовало превышение расходной части региональной казны над доходной до 14,7 миллиарда рублей. Но ладно, так и быть, спорить не станем. Не исключено, что в опустевших кабинетах губернатора Толоконского или его инновационной валькирии Натальи Рязанцевой при санитарной обработке неожиданно нашли ничейный мешок с бобосиками. Отлично, деньги на капремонт есть, и их вот-вот выделят Железногорску на благое дело. То есть, Заксобрание откорректировало краевой бюджет, и теперь перед Серым домом стоит адская задачка успеть за оставшиеся два месяца провести конкурс и определить подрядчика работ на Школьной. В рамках действующего законодательства сделать это не так-то просто, если вообще возможно, но тоже пускай. Предположим, что семилетней давности проектно-сметная документация правок не требует, конкурс не провалится из-за отсутствия желающих отхватить под Новый год сто миллионов, и весь следующий год строители будут возвращать жизнь в объект-призрак. Хотя... не слишком ли широко мы шагаем? Источником понедельничной информации о выделении средств для Нашгорода является пятничная заметка на сайте т.н. Гражданской ассамблеи *1 Красноярского края. По содержанию она почти полностью совпадает с процитированной выше, за несколькими мелкими исключениями. Так, г-н Захаров считает почему-то, что под Мариинку власти ЗАТО отдали «нефункционирующую школу», хотя, как мы помним, порядок действий был немного иным. Сперва Пешков с Медведевым грохнули 176-ую, и лишь потом с разочарованием обнаружили, что спешить с её удушением *2 не было ни малейшей нужды. «Ценой неимоверных усилий, - продолжает рассказ Захаров, - краевые парламентарии нас услышали и поддержали нашу инициативу». Это означает, граждане, что юридическую силу обрела либо корректировка текущего регионального бюджета, либо — будем политкорректны на всякий случай — финансирование реконструкции внесено в проект бюджета 2018 года. Соответствующий пресс-релиз из Красноярска очень бы нам помог правильно расставить акценты, но увы: такого релиза не существует в природе, и вообще временный коллектив исполняющих обязанности при Александре Уссе про гимназию в Железногорске не вспоминал довольно давно. Откуда ж тогда проистекает оптимизм Захарова? В понедельник же небольшая заметка о прорывных решениях по нашей тематике появилась в «Комсомольской правде»: «Инициативу на словах уже поддержал врио губернатора края Александр Усс, сейчас начинается этап оформления документов». Упс. Что за чудеса? «На словах поддержал» — это совсем не то же самое, что «открыто финансирование», поверьте мне на слово. Дистанция между двумя этими инстанциями может быть любой. То есть, вообще любой, от нескольких дней до нескольких десятилетий. На портале 24rus.ru тридцатого же октября мизансцена расшифрована следующим образом: «Сегодня на имя временно исполняющего обязанности губернатора будет направлено письмо с просьбой взять на контроль ситуацию с вводом в эксплуатацию Железногорской Мариинской женской гимназии в 2019-м году. «На словах принципиально договорились об этом, - говорит Игорь Захаров. - Теперь пора дать ход документам. Из краевого бюджета для Мариинской женской гимназии в Железногорске выделяется 102 миллиона рублей». Мнэээ, товарищи... Что-то я вообще перестаю понимать, что вокруг происходит. Если деньги уже выделены, то нас ожидает срочный конкурс, и никакого гауляйтерского контроля тут не требуется. Если решение принято, но финансирование ещё не открыто, - то же самое. И лишь в том раскладе, когда идею ещё только требуется пропихнуть через «правительство», поддержка Усса может оказаться совсем не лишней. Не-по-нят-но, согласитесь. Вдобавок местные власти, СМИ и даже железногорские депутаты Заксобрания на сей раз вообще никак не отреагировали на столь приятный поворот событий. Почему, спрашивается? То ли не могут поверить своему счастью, то ли знают что-то, нам неведомое? Это ни фига не конспирология, а всего лишь констатация факта. В конце сентября Игорь Захаров признавался, что выделение бабла на реконструкцию школьного здания в ЗАТО пока суть не более, чем рекомендация «правительства». К тому же «как и у любого высокозначимого проекта, у «мариинки» есть свои противники в городе, хотя их единицы, которые представляют интересы одной из школ и предлагают отремонтировать здание и передать его в городскую собственность для одной из школ. Захаров пояснил, что край никогда не пойдет на это. «Вопрос отказа от Мариинки – дело буквально одного дня. Если Железногорск не хочет, чтобы гимназию построили здесь, на очереди Лесосибирск, Канск, Минусинск, Зеленогорск». Интрига, блин! Мы примерно представляем, кому в старой части города позарез нужны дополнительные площади. Но чтобы директору школы удалось тормознуть проект на уровне губернатора??? Однако долой геополитику, давайте вернёмся к бюджету. Двенадцатого октября Захаров во «ВКонтактике» написал , что «строка о выделении 102 миллионов рублей» есть в проекте закона Красноярского края, но не указал, к сожалению, капиталовложения какого конкретно года имеются в виду. «Теперь очень важно успеть, - сообщалось там, - убедить до голосования по первому чтению исполнительную и Законодательную власть в том, что нельзя затягивать с реконструкцией второй очереди комплекса - здания бывшего сада, которое планируется под интернат. На него тоже надо приличную сумму денег». Что ж, тринадцатого октября действительно был опубликован проект бюджета-2018. Предварительное его обсуждение депутатами состоялось в этот вторник. Бегло пролиставши чёртову уйму документов, ваш корреспондент упоминаний Мариинской впадины имени Пешкова-Медведева не обнаружил в них. Предположим, однако, что она там есть, просто я её не нашёл. Но и тогда две тысячи восемнадцатый год всё равно немножечко не то, на что мы с вами успели разинуть рты. Две тысячи восемнадцатый означает, что в реальности бабки в ЗАТО поступят не раньше весны. Сиречь, насчёт конкурсов и спешного освоения этих средств мы переживали совершенно напрасно. Улита едет, и т.д. Тем временем новость храбро двинулась по просторам рунета. Что характерно, все перепосты базируются пока исключительно на частном мнении Игоря Захарова. Ни одного функционера протектората, ни одного слуги народного из Заксобрания, ни единой ссылки на нормативные документы. «Правительство согласилось выделить дополнительные средства из краевого бюджета на развитие женского гимназического образования, создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания учащихся, - уверяет, например, портал «госновости.рф». - Чиновники приняли решение провести капитальный ремонт учебного корпуса Железногорской Мариинской гимназии». Короче говоря, будем ждать дальше. Семь лет ждали — не померли. Главное помнить при этом, что верить на слово сегодня нельзя практически никому. «Мне можно» (с). . *1 «Ассамблеи — прообраз дворянского бала, празднование, введённое Петром Первым в декабре 1718 года. Идея была заимствована в Европе. В программу входили еда, напитки, танцы, игры и беседы» ( wikipedia ). Причём танцы — до упаду, а напитки до усрачки. Пётр всё-таки знал единственно верный подход к государственным мужам. *2 «Организация гимназии продолжает крепкие традиции городского образования, в том числе в раздельном образовании детей, и опирается на опыт работы в Железногорске Норильского кадетского корпуса», - считает Вадим Медведев».