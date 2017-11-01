"Место врача-психиатра - в палате психиатрической больницы" (с). «Биологическое мракобесие» Доктор биологических наук Михаил Гельфанд — о высказывании Путина про «сбор биоматериала россиян». В понедельник на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что по всей стране собирается биологический материал россиян — в том числе и иностранцами. «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?» — подчеркнул Путин. Президент отметил, что такая деятельность ведется «целенаправленно и профессионально», но надо к этому относиться без страха. «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — заключил Путин. По-видимому, речь идет о тендере одного из подразделений ВВС США, в котором говорится о необходимости поставить биологические материалы, полученные от жителей России. Впрочем, если это он, то президент, как уже объяснили ученые, некорректно его интерпретирует. Тем не менее высказывание Путина широко обсуждается в интернете. Издание «Медиазона» напоминает, что страх перед биологическими исследованиями — давняя забава российской власти. «Новая» обратилась за комментарием к доктору биологических наук, профессору ВШЭ, МГУ и Сколтеха Михаилу Гельфанду. — Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в России. Но биоматериалы ведь собирают постоянно. Зачем это нужно ученым? — Если речь идет о том, что образцы ДНК собирают у представителей разных этносов, то, скорее всего, речь идет о каких-то популяционных исследованиях — это работа по изучению нашей истории. Собираются геномы разных этнических групп, собирается археологический материал — после чего предпринимается попытка реконструкции истории человечества и его расселения по планете. Существует несколько международных проектов в этом направлении, Россия в них тоже участвует — и это очень хорошо. Это позволяет держать некоторый научный уровень в стране. Другая сторона вопроса: вспомнили американский тендер на сбор образцов — уже не ДНК, а РНК. Вероятнее всего, речь в этом случае идет о какой-то медицинской генетике, об изучении предрасположенностей к заболеваниям суставов. Там, однако, речь ни о каких этносах не идет, речь идет только об образцах русских. Никакой речи о том, чтобы собирать эти образцы именно на территории России, тоже не шло — в Штатах русских хватает. По-видимому, в этих исследованиях речь идет о том, что у разных этнических групп могут быть разные частоты вариантов [генома]. Варианта, который был бы только у русских, не бывает, но частоты конкретных вариантов могут отличаться, и может статистически отличаться предрасположенность к тем или иным заболеваниям. По тендеру сложно реконструировать всю задачу, но, видимо, это медико-генетическое исследование, поскольку для него тоже существенно собирать биологические образцы от представителей разных этнических групп, чтобы как раз исключить исторический компонент: чтобы корреляции, которые мы наблюдаем, были связаны именно с медициной, а не с общей историей. — Почему этот тендер проходит по ведомству Минобороны, а не Минздрава, например? — Все проходит через Минобороны, потому что такова ведомственная принадлежность больницы, в которой проходят исследования. Тендер объявляет конкретное учреждение, а так как речь идет о госпитале Военно-воздушных сил, объявление о нем вывешивается в том числе и на сайте Минобороны. И, если уж заниматься конспирологией, это как раз признак открытости всей ситуации. Если бы американцам потребовалось втихую набрать образцы генетического материала представителей русского этноса или любого другого, то это не очень сложно сделать [безо всякого тендера]. — Почему Путин построил фразу таким образом? Ему так доложили, или он так думает на самом деле? Где произошел коммуникационный сбой? — А есть разница? Что-то мне подсказывает, что Владимир Владимирович не является специалистом в области биологии. От руководителя страны, конечно, хотелось бы большей компетентности, особенно в биологии, которая сейчас является наукой номер один, но с другой стороны — невозможно быть специалистом во всех областях. В этой ситуации то, что он думает, это и есть то, что ему сообщили. Это синонимы. Никакого другого источника для того, чтобы проанализировать сказанное, у Путина нет. Я не думаю, что президент читает на досуге книги Александра Маркова об эволюции. Ему натрепали полную ерунду — причем не безобидную. Российские участники международных научных консорциумов, о которых мы говорили, после этой фразы, наверное, сильно вздрогнули. Мы любим, чтобы к нам приезжали ученые, чтобы российские ученые возвращались и занимались исследованиями. Но кто решится это делать, если вдруг на тебя такое внезапно может выскочить? И самое плохое, что это не единичный «коммуникационный сбой», а вполне системная линия. В Сочи две недели назад тоже было заявлено о том, что при помощи генной инженерии можно создать суперсолдат, которые не будут бояться боли. Это тоже в духе этой «генетической линии». А еще, если опять заняться конспирологией, можно вспомнить закон о запрете генетически-модифицированных организмов, который тоже кто-то пролоббировал. Все это — биологическое мракобесие. novayagazeta. *** Информацию о сборе биоматериала россиян иностранцами Владимир Путин получает от специальных служб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такую деятельность ведут, в том числе, представители неправительственных организаций. "Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется", - уточнил Песков. rg. *** Тревога президента, очевидно, связана с конспирологическими сюжетами, выходившими на российских телеканалах, где говорилось, что против наших граждан Запад готовится применить биологическое оружие. В действительности же речь идет о контракте, опубликованном ВВС США на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity. Согласно тексту документа, американские военно-воздушные силы планируют купить 12 образцов рибонуклеиновой кислоты (одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов) и 27 образцов синовиальной оболочки (вырабатывает жидкость, необходимую для работы суставов). При этом образцы должны обязательно принадлежать донорам из России, причем европеоидной расы. В контракте указан ряд требований для поставщика. Например, о каждом доноре нужно собрать и указать информацию: пол, возраст, национальность, рост и вес, диагнозы и операции, наличие опыта курения и т.д. У донора не должны быть обнаружены гепатит B, гепатит С, ВИЧ и сифилис. Очевидно, российские конспирологи — и вместе с ними Владимир Путин — решили, что американские летчики готовятся сбросить на Россию бомбу, которая будет убивать только европеоидов. Почему американских империалистов не устраивает обычное биологическое оружие, которое убивает всех, конспирологи пока не объяснили (хотя можно не сомневаться в их способности это сделать). Примечательно, что ранее реальную причину сбора биоматериалов объяснил не кто-нибудь, а телеканал Russia Today, который, по понятным причинам заинтересовавшийся этой темой, обратился к ученым, и те расставили все по местам. Ученые утверждают, что образцы РНК используются в медицине для разработки лекарств против специфических заболеваний. «Чем больше вы знаете о генетическом разнообразии людей, тем больше у вас возможностей, в частности, для того, чтобы лечить и диагностировать заболевания. Все люди отличаются друг от друга. То есть генетическая подоплека и причины того, насколько различия в генах отвечают за какие-то другие различия в людях, до сих пор не понятны и являются предметом активного изучения»», — говорит профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США Константин Северинов. Кроме того, как отметил главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев, РНК не является эффективным материалом для создания биологического оружия: «Если бы это было в интересах армии, это были бы очень специфические интересы». Даже образцы РНК, извлеченные из мышцы, будут отличаться от извлеченных из крови. Таким образом, оружие, разработанное на его основе имело бы крайне узкое действие. Сергей Киселев считает, что такого количества образцов достаточно для научных исследований. «Если РНК выделена из одного и того же типа клеток, то полтора десятка генетических образцов — это нормальная статистика, чтобы сделать заключение, что этот набор РНК специфичен для этого типа клеток. Также это достаточно, чтобы найти в некоторых случаях большие отклонения. Но чем больше образцов, тем больше достоверность. РНК определяет, как клетка функционирует и специализируется. Если вы выделите РНК из клеток крови — это один набор молекул РНК, если из мышцы — другой набор. Если это интересует армию, то должны быть какие-то определенные, нужные для армии моменты», — заявил эксперт в разговоре с RT. Генетик и глава компании Genotek Валерий Ильинский подтвердил RT мнение Сергея Киселева, что образцы, скорее всего, необходимы для фундаментальных исследований. «Методов анализа РНК огромное количество: есть очень дешевые и очень дорогие. Существует огромное множество вариаций таких исследований, конкретно сказать сложно», — пояснил он. Но телеканал Russia Today не был бы телеканалом Russia Today, если бы в конце своего материала не вставил комментарий некоего Игоря Никулина, которого представили ни много ни мало как «члена комиссии по биологическому оружию ООН». Этот «член комиссии» пояснил RT: «Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы. США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда». Стоит ли говорить, что ни к каким комиссиям при ООН Игорь Никулин отношения не имеет, в реальности он старший преподаватель в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (попал в список неэффективных вузов Минобра). На своем сайте Никулин определяет себя так: «единственный Рюрикович, рожденный в СССР, который занимается политикой в России последние 20 лет», «председатель монархической партии «Справедливость»», «Советник Генерального секретаря ООН Коффи Анана, за которым охотился американский спецназ по всему Ираку». Также Никулин гордится тем, что еще в 2003 году предсказал обвал доллара (пока еще так и не состоявшийся). theins.