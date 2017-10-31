Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Целый киносюжет был 26 числа размещён на сайте горУВД: «В ночное время, в одном из гаражных кооперативов ЗАТО, сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии были задержаны двое местных жителей. У ранее судимых безработных мужчин при себе находился пакет с веществом растительного происхождения. Сотрудниками полиции вещество было изъято и направлено на химическое исследование. Экспертиза установила, что содержимое пакета является марихуаной общим весом свыше 100 граммов». Дальше понятно: уголовное дело, перспектива присесть на десять лет, по максимуму... Но настоящих индейцев такая чепуха не пугает. Уже тридцатого в дежурную часть милиполиции позвонила женщина, в подъезде которой «находились двое подозрительных мужчин». Наряд ППС обнаружил у безработных полграмма синтетического наркотика, так что 32-летний ранее судимый гражданин взят под стражу и тоже думает теперь о десятилетних каникулах. «ВЫСЫЛАЙ ДЕНЬГИ, ПОМОЖЕМ» Уж четверть века минуло, как объявлен капитализм в Нашгороде, но аборигены по-прежнему принимают акулий его оскал за дружескую усмешку. И ладно бы пенсы! На каком-то популярном сайте мадам 35 лет отроду нашла объявку о продаже щенка шпица, созвонилась с хозяйкой и тут же внесла предоплату в размере — обратите внимание — пятнадцати тысяч рубликов. Каковые денежки ей немедленно улыбнулись, разумеется, а телефон ушёл из зоны доступа. В МУМВД размахивают в адрес мошенницы уголовным делом, но её сперва найти надо, сами понимаете. РУССКАЯ РУЛЕТКА Выходные — время экстремалов. Пьяного 34-летнего орла верхом на «ВАЗ-2105» остановили ночью сотрудники ГИБДД. Вряд ли кто удивится, если я скажу, что месяц назад городской суд выписал безработному уголовнику точно за такое же правонарушение два года лишения прав плюс обязательные работы. Но зато можно ручаться: если его не посадят, то следующий заезд в синьке вполне может стоить жизни совершенно ни в чём не повинным людям. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Два года восемь месяцев строгача выписала Фемида 30-летнему РСиНР аборигену, который забрался в окно первого этажа в некое административное здание и увёл кошелёк с кредитной картой и пин-кодом (а как же иначе?). Около 110 тысяч со счёта он успел снять, после чего был задержан уголовкой и раскручен ещё на три эпизода: кражу женской сумки через приоткрытое окно спальни детского сада, кражу коробки с деньгами из торгового павильона и кражу кредитных карт из незапертого авто. Добыча его суммировалась в сто сорок тысяч, причём осталось из них на руках у воришки всего пятьдесят килорублей. Итого: примерно по три штуки за месяц нынче идёт. Ещё одна сумка засветилась в конфликте двух дамочек, причём хозяйка её — 34 года ей, к слову сказать — прибывшему наряду сообщила, что сумка не просто выпала из рук, но сумела куда-то деть кошелёк с 13.000 рублей. Свидетели помогли установить специалиста по перераспределению денежных знаков у скандалисток. Деньги у судимого 28-летнего туземца удалось изъять в обмен на обещание бесплатной кормёжки и крыши над головой на протяжении примерно пяти лет. ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** *** *** *** *** *** ОБЛАВА ИМЕНИ ЗОЖ Представительнейшая команда полимилиции, чиновников, врачей и т.н. волонтёров в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» проверила полсотни торговых точек — установлен один факт вовлечения 15-летней девицы в употребление алкоголя — и провела неназванное количество вразумляющих лекций в школах. Двое родителей, манкирующих своими обязанностями, и продавец, рискнувшая реализовать спиртное несовершеннолетнему привлечены к ответственности. Всего за девять месяцев текущего года, говорят в УВД, выявить удалось девять случаев уличной педагогики с применением бухла.



