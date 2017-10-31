 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Город за неделю arrow Криминал arrow Семь дней в Заколючинске  
Tuesday, 31 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Расщепление (на)личности
    администрация не способна эффективно хозяйствовать раз допустила воровство. Нужно передавать все эффективному собственни... >>>

  • Сухогруз-200
    ИГИЛ - террористическая организация, только не понятно какой террор она сотворила против России и зачем с ней надо воева... >>>

  • Расщепление (на)личности
    В конце сентября, когда действие контрактов закончилось, 38 сотрудникам, которые занимались ремонтом оборудования, догов... >>>

  • Расщепление (на)личности
    и еще. если даже безоговорочно встать на позицию plebs, то все равно не выходит ведь оправдать участников данного схемат... >>>

  • Гордость на любой вкус
    Вот-вот, я как раз про это! Спасибо! :-) >>>

  • Расщепление (на)личности
    вот их бойцы в комментариях и разминаются))) только пока не особо убедительно. рано они присвоили себе звание "глас нар... >>>

  • Расщепление (на)личности
    Про предИдущие уровни. Видимо, автор очень даже в теме. Но раз так, то почему вы не говорите про фирмы-прокладки и 40 л... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Семь дней в Заколючинске Печатать E-mail
Monday, 30 October 2017

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Целый киносюжет был 26 числа размещён на сайте горУВД: «В ночное время, в одном из гаражных кооперативов ЗАТО, сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии были задержаны двое местных жителей. У ранее судимых безработных мужчин при себе находился пакет с веществом растительного происхождения. Сотрудниками полиции вещество было изъято и направлено на химическое исследование. Экспертиза установила, что содержимое пакета является марихуаной общим весом свыше 100 граммов».

Дальше понятно: уголовное дело, перспектива присесть на десять лет, по максимуму... Но настоящих индейцев такая чепуха не пугает. Уже тридцатого в дежурную часть милиполиции позвонила женщина, в подъезде которой «находились двое подозрительных мужчин». Наряд ППС обнаружил у безработных полграмма синтетического наркотика, так что 32-летний ранее судимый гражданин взят под стражу и тоже думает теперь о десятилетних каникулах.

«ВЫСЫЛАЙ ДЕНЬГИ, ПОМОЖЕМ»

Уж четверть века минуло, как объявлен капитализм в Нашгороде, но аборигены по-прежнему принимают акулий его оскал за дружескую усмешку. И ладно бы пенсы! На каком-то популярном сайте мадам 35 лет отроду нашла объявку о продаже щенка шпица, созвонилась с хозяйкой и тут же внесла предоплату в размере — обратите внимание — пятнадцати тысяч рубликов. Каковые денежки ей немедленно улыбнулись, разумеется, а телефон ушёл из зоны доступа. В МУМВД размахивают в адрес мошенницы уголовным делом, но её сперва найти надо, сами понимаете.

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Выходные — время экстремалов. Пьяного 34-летнего орла верхом на «ВАЗ-2105» остановили ночью сотрудники ГИБДД. Вряд ли кто удивится, если я скажу, что месяц назад городской суд выписал безработному уголовнику точно за такое же правонарушение два года лишения прав плюс обязательные работы. Но зато можно ручаться: если его не посадят, то следующий заезд в синьке вполне может стоить жизни совершенно ни в чём не повинным людям.

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО

Два года восемь месяцев строгача выписала Фемида 30-летнему РСиНР аборигену, который забрался в окно первого этажа в некое административное здание и увёл кошелёк с кредитной картой и пин-кодом (а как же иначе?). Около 110 тысяч со счёта он успел снять, после чего был задержан уголовкой и раскручен ещё на три эпизода: кражу женской сумки через приоткрытое окно спальни детского сада, кражу коробки с деньгами из торгового павильона и кражу кредитных карт из незапертого авто. Добыча его суммировалась в сто сорок тысяч, причём осталось из них на руках у воришки всего пятьдесят килорублей. Итого: примерно по три штуки за месяц нынче идёт.

Ещё одна сумка засветилась в конфликте двух дамочек, причём хозяйка её — 34 года ей, к слову сказать — прибывшему наряду сообщила, что сумка не просто выпала из рук, но сумела куда-то деть кошелёк с 13.000 рублей. Свидетели помогли установить специалиста по перераспределению денежных знаков у скандалисток. Деньги у судимого 28-летнего туземца удалось изъять в обмен на обещание бесплатной кормёжки и крыши над головой на протяжении примерно пяти лет.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

Image

***

Image

***

Image

***

Image

***

***

Image

***

Image

***

Image

***

Image

ОБЛАВА ИМЕНИ ЗОЖ

Представительнейшая команда полимилиции, чиновников, врачей и т.н. волонтёров в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» проверила полсотни торговых точек — установлен один факт вовлечения 15-летней девицы в употребление алкоголя — и провела неназванное количество вразумляющих лекций в школах. Двое родителей, манкирующих своими обязанностями, и продавец, рискнувшая реализовать спиртное несовершеннолетнему привлечены к ответственности.

Всего за девять месяцев текущего года, говорят в УВД, выявить удалось девять случаев уличной педагогики с применением бухла.



 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
31.10.1971
состоялись первые городские соревнования по воздушным шарам

31.10.1981
запрещена продажа пива в полиэтиленовые пакеты

31.10.1990
вышел первый номер бюллетеня «Известия городского Совета»

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить