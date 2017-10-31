Президентские выборы альтернативы Путину не предусматривают. *** Очередная порция ответов из администраций российских городов по согласованиям встреч «осеннего турне» убивает, казалось бы, всякую надежду: даже в городах с населением меньше 500 тысяч человек ни о каких согласованиях речи больше не идет. Мы начали 4 сентября подавать уведомления, и поначалу все было ок; но после первой же успешной поездки (Мурманск-Екатеринбург-Омск 15-17 сентября) прошла команда «отказывать под любым предлогом». На наши уведомления, поданные 18 сентября, мы уже получили отказы во всех крупных городах, а единственное согласование — в Нижнем Новгороде — было городской администрацией незаконно отозвано, что привело к задержанию и 20-суточному аресту Алексея Навального и к моему аресту (при этом 7 ноября у меня в Нижнем еще один суд, поскольку первоначальное постановление было отменено). Стало ясно: новая стратегия АП заключается в том, чтобы пускать нас только в небольшие города. Но прошедшие многотысячные и успешные встречи в Астрахани, Иваново, Курске, Тамбове показали — и этим нас не остановить. Навальный отнюдь не стесняется любых городов и любых встреч, а люди приходят и в снег, и в дождь, несмотря на любые бесплатные концерты и отмены маршрутов общественного транспорта, не боясь запугивания и лжи. Поэтому они решили просто всё запретить. Совсем всё. Единственное согласование — это Сыктывкар, в первой половине дня 4 ноября; три «переноса на плохую площадку» — это Улан-Удэ, так они нам уже успели вслед прислать бумагу о том, что площадка, которую они сами нам и предложили — занята фестивалем «Братские узы». Для полноты картины дам общую статистику за все время проекта, начиная с 4 сентября: 1267 уведомлений подано, из них 731 незаконный отказ в согласовании тупо по беспределу (без предоставления альтернативной площадки), 191 попытка придать незаконному отказу законный вид (перенос на другую дату — что не допускается законом, — перенос на 7 утра, перенос далеко за город и т.п.), 181 отсутствие ответа в установленные законом сроки (как, например, в Питере на 7 октября), что по закону трактуется как согласование, а на практике местные власти позже присылают отказ и запрещают проведение встречи, 103 предложения провести встречу на плохой площадке (пустыри, заброшенные стадионы, за городом, без транспортной доступности и т.п.), 57 предложения провести встречу на приемлемой площадке (не в центре и не там, где заявлялись, но не ужас-ужас-ужас), 4 согласования. Это, наверное, масштабнейший тест на умение российской власти соблюдать собственные, репрессивные и идиотские законы — тест, который она блистательно провалила на всех уровнях, от местных администраций до Кремля, от районных судов до региональных управлений МВД. За малейшим исключением никто из них не оказался в состоянии выполнять простейшие нормы закона. Многие-многие сотни совершенно охреневших отказов, очевидно противоречащих тому, что в законе написано черным по белому (и, кстати, все это в итоге станет решениями ЕСПЧ и крупными компенсациями) — лишь для того, чтобы не дать кандидату в президенты России Алексею Навальному отвечать на вопросы жителей российских городов. А теперь о хорошем. Встреча Алексея Навального с жителями Тамбова прошла безо всех этих дурацких «согласований», безо всех этих крючкотворств из 54-ФЗ, которые мы все эти месяцы тщательно выполняли, и об которые власть столь же тщательно вытирала ноги. Благодаря одному человеку — собственнику ТЦ «Башня» Александру Зайцеву. Он нас просто пустил на свою землю, на прилегающую к ТЦ территорию, на парковку. И всё. Митинг? Какой митинг? Встреча Алексея Навального с гражданами. На частной территории. Никаких согласований не требует. Давили на Александра? Да. Но он всех давильщиков просто послал. И встреча прошла отлично. Вот это и будет наша новая стратегия, наш асимметричный ход — в ответ на их беспредел. Хорошая новость: у нас уже есть площадка на 4 ноября, в Иркутске. leonidvolkov.ru .