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Суета у атомной кассы Печатать E-mail
Monday, 30 October 2017

Бывший замминистра намерен подсидеть Федю Марьясова?

СУЕТА У АТОМНОЙ КАССЫ

Отставной замминистра краевого «правительства» вознамерился вытеснить Федю Марьясова с авансцены.

Прямо-таки интрига: сколько же НОРАО приплачивает своим гражданским помощникам? Откуда иначе произрастает неиссякающий ажиотаж вокруг бесплодных и бесконечных заседаний по теме железногорского могильника РАО? Свежее поступление от интернет-газеты «Бомба» называется «Про ДонКиХоТа или кто просирает возможность разобраться в экологической проблеме до конца?» Столь бойкий заголовок, сами понимаете, подразумевает крупную заявку на холивар, во-первых, и констатирует недостаток банальной грамоты и сильную дискретность сознания у автора заметки, во-вторых. Мы бы не обратили внимания на синтаксис и пунктуацию, если бы не один умилительный нюанс. Впрочем, обо всём по порядку:

«24 октября состоялся 2-ой Экспертный Совет по экологии при профильном комитете Законодательного Собрания края после летних каникул. Задался "отходный" день...)))) В повестке заслушивалось два вопроса:

1) О ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в крае

2) Обращение Ф.В.Марьясова и КрОЭО "Природа Сибири" на тему строительства под Железногорском пункта хранения ЯО

О политике в области утилизации бытовых отходов ещё не раз обозначу в своих постах - проблема комплексная, сложная и у всех "на виду"!!! Остановлюсь подробно на 2-ом вопросе: планах РосАтома построить в рамках существующего объекта ГХК новый тип хранилища ОЯТ... Тем более, что по этому поводу вышли посты заявителя вопроса Ф.Марьясова, обличающие буквально всех включая весь состав экспертов и депутатов с краевой властью в продажности, непатриотичности и некомпетентности....

Родясь и прожив половину своей жизни в Железногорске, имея там многочисленную родню, друзей, одноклассников и просто знакомых - безусловно этот вопрос волнует меня, и в первую очередь в разрезе безопасности Железногорцев, Красноярцев, да и жителей других прилегающих населённых пунктов.... Именно поэтому, когда Марьясов обратился ко мне после создания экспертного совета с вопросом каким образом можно обсудить этот важный вопрос в Законодательном Собрании, я порекомендовал ему перед профильным комитетом "разобрать" этот вопрос с Экспертами..., что он и сделал, обратившись в экспертный совет в конце июля...

В связи с летними отпусками большинства экспертов, вопрос поставили в октябрьскую повестку, пригласив заявителя на мероприятие При предоставлении слова заявителю, Федор Марьясов начал своё выступление не с изложения сути проблемы и представления аргументов и документов, а с претензии экспертам, почему не рассмотрели вопрос сразу, сославшись на ФЗ об обращении граждан... Хотя ему не важно, что совет не является органом власти и не подотчетен никому, поэтому не попадает под нормы данного законодательства.

На вопрос экспертов, почему кроме ссылок на видео, и статьи печатных и интернет СМИ экспертам не представлен с его стороны НИ один документ про экологию, ни одна экспертиза против строительства - заявитель развёл руками, сославшись на никому неизвестные конференции, но обещал представить конкретные документы...

В свою очередь, представителям РосАтома со стороны участников Экспертного Совета были предъявлены претензии об отсутствии уже несколько лет какой-либо внятной информации по этому проекту и обозначили свой достаточно широкий список из несколько десятков вопросов и запросов документов корпорации для детального разбора этого проекта и экологических последствий от него, обозначив намерение разбираться в этой проблеме досконально, рассматривая документальные подтверждения аргументов и выводов всех сторон.

Заявитель и РосАтом согласились с таким подходом, высказав желание активно поучаствовать в этом процессе! Теперь только не понятно, как он собирается это делать вместе с участниками краевого экспертного совета по экологии, "облив грязью и развешав ярлыки" на них в ФБ после мероприятия - на людей, которые только начали разбираться в этом вопросе???

Я понимаю активную позицию и обеспокоенность железногорского активиста, но в то же время осознаю сейчас, что Марьясову наплевать, что скажут эксперты, тем самым фактически отказавшись погружаться в эту проблему со специалистами в сфере ядерной безопасности, не работающими в РосАтоме и с другими представителями общественных экологических организаций края , сыграв свой очередной моноспектакль в стиле "все дураки и предатели, один я на белом коне - прав"!

...а тем временем ЭС запрашиваются проектные документы и другие материалы по данному проекту у РосАтома и контрольно-надзорных органов для детального разбирательства в этом вопросе, потому что им не безразлично будущее окружающей среды, которое достанется потомкам и ждет документы от Марьясов.

P.S. На всех заседаниях экспертного совета принята только протокольная съемка, что и было предложено Заявителю. С другой стороны, информация с заседаний открыта и все участники могут запросить аудиозапись заседания.

Сергей Шахматов».

***

Да-да, ребятишечки, Шахматов. Экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края, избиравшийся от Подгорного и сумевший трансформировать никчемный, в принципе, мандат в весомую должность в региональном «правительстве». Вот вам справка от newslab.ru, в которой поясняется, среди прочего, происхождение столь яркой эпистолярной доблести очередного Фединого конкурента.

Образование:

— 1985–1995 г. г. — учеба в средней школе № 104, г. Железногорск, пос. Подгорный;

— 1995–2000 гг. учеба в Сибирской Аэрокосмической Академии по специальности «Технология машиностроения», «Инженер экономист» (диплом с отличием — Инженер-технолог-программист);

— 2000–2002 г. г. — учеба в аспирантуре Сибирской Аэрокосмической Академии, кафедра философии;

Трудовая деятельность:

С 1996 года по 1998 год — заместитель Генерального директора ООО «Мегаполис»: организация и построение торговых сетей по сбыту бытовой техники; руководство экспортными операциями в страны СНГ; разработка и осуществление бартерных сделок с энергетиками и ж/д.

С 1998 года по 2000 год — Генеральный директор ООО «МАРШ»: организация сбыта продукции Красноярского Шинного Завода; организация дилерства Красноярского завода «Медпрепаратов» в странах СНГ.

С 2000 года по май 2004 года — начальник Информационно-аналитического отдела в ГУ «Краевое Агентство Сезонной Занятости и Информационного Обеспечения Молодежи» (администрация Красноярского края): разработка концепции программы занятости подростков, закона о молодёжной политики в Красноярском крае; разработка и внедрение информационно-аналитической (компьютеризированной) системы в сфере молодёжной политики; разработка и проектирование информационного портала в сфере молодёжной политики; организация ряда краеведческих и археологических экспедиций на территории Красноярского края; Директор экологической экспедиции «Экосфера» в заповеднике «Столбы».

С июня 2004 г. по май 2007г. — работа в должности генерального директора ООО «Центр Стратегических Исследований АПРИОРИ».

С 2007 года депутат Законодательного Собрания Красноярского края первого созыва. Выдвинут партией «Союз Правых Сил».

С 2011 г. — директор КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края».

С 17 апреля 2013 года - заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Награды, звания:

Старший лейтенант запаса ракетных войск оперативно-тактического назначения, доцент кафедры «Связи с общественностью» гуманитарного факультета Сибирского государственного аэрокосмического университета им. ак. М. Ф. Решетнева».

***

Далее воспаримте над линией окопов и посмотрим, что варится в походном котелке нашего мистагога и космоэнерготерапевта. Непростительно долго мы туда не заглядывали.

Во-первых, я недоволен и где-то даже разгневан. Упомянутый выше «совет» проигнорировал аж две Фединых заметки в «СГ-26», направленных своевременно в адрес экологов в штатском. Это бардак, товарищи. А для кого он тогда их пишет, спрашивается?

Во-вторых, «членов совета ничуть не пугают столь серьёзные отрезки времени, в течение которых отборная радиоактивная отрава будет находиться под боком у красноярцев». Вас вот лично разве миллион лет не пугает???

Как следствие, «никакого чуда не произошло. В нашем обществе большая проблема с нормальными и порядочными людьми во власти. Твари пока рулят. Конъюнктурщики в погоне за печеньками топят нашу территорию и не взирают ни на какие доводы и аргументы. Кстати, следует особо отметить тот факт, что нам запретили вести видеосъёмку этого заседания. А общественных представителей, пришедших нас поддержать, на заседание не пропустили».

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Постоянным читателям «Уран-Батора» нет нужды специально представлять видного заколючинского специалиста по снятию венца безбрачия у великовозрастных лохушек, а также мастера политпрофанаций и экологического шантажа. Всех прочих позвольте переадресовать сюда и сюда для начала.

Стилистика «Мы наступаем!» или «Борьба продолжается!» для Феди вполне характерна, хотя и перемежается примерно каждый раз публичными же стенаниями о происках Корпорации Ада и преследованиях со стороны кровавой гэбни. Удивительно другое. На столь вонючей теме, как радиофобия, Русский Богатырь Марьясов так и не сумел за пять лет поднять хоть сколько-нибудь заметную информационную волну. Петиция его, адресованная лично Гаранту, собрала за эти годы около 84,5 тысячи автографов. Но, правда, имеются и прорывы:

«На видеоканале "ТВ народный журналист" вышла в эфир передача, посвящённая проблеме создания под Красноярском крупнейшего в мире федерального могильника для захоронения самых опасных радиоактивных отходов. Как видите, друзья, ваша поддержка приносит вполне конкретные результаты».

Ваш корреспондент не является ярым гуманистом, но смотреть 48-минутное Федино эссе я публике предлагать не стану всё же. Это чистый холокозд. Тем более, что размещена «передача» на ресурсе «Сулакшина в президенты!», а не у Анны Семенович, например. Если случится свободный часок в ближайшие выходные, «Уран-Батор» почикает это дацзыбао до пристойных объёмов, а пока -

Продолжение следует.
 
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История Железногорска
30.10.1949
начато строительство железной дороги от станции Базаиха Красноярской железной дороги до места строительства комбината

30.10.1957
принятия в эксплуатацию Дома культуры на 750 мест

30.10.2003
открылся первый в Железногорске отдел обслуживания абонентов компании «Енисей-телеком»

по материалам библиотеки им.Горького
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