Новая волна санкций сделает россиян ещё счастливее. «Вторичные» санкции Вашингтон предупредил американские и иностранные компании о том, что за сотрудничество с российскими фирмами из списка с конца января будущего года американское правительство будет наказывать их вводом санкций. Список из 39 российских фирм и организаций включает в себя ФСБ, ГРУ и Службу внешней разведки РФ, производителей автоматов («Калашников»), подводных лодок, зенитного оружия, гражданских и военных самолетов («Туполев» и «Сухой»), торговцев военной техникой («Рособоронэкспорт»). Речь идет не только о продукции оборонки и контактах с разведкой. В черный список вошел и Специальный технологический центр из Санкт-Петербурга, который попал под санкции еще в указе президента Обамы в декабре прошлого года — за хакерство и вмешательство в выборы в США. Большинство фигурантов списка уже находится под американскими и европейскими санкциями. Однако среди них есть и те, кто в санкционных списках министерства финансов США до сих пор не значился. Например, «Адмиралтейские верфи», которые производят, в частности, подводные лодки и патрульные корабли, производитель различных ракетных и артиллерийских систем «Титан-Баррикады», производитель крылатых ракет «ОКБ Новатор». Если это не новые санкции, то что это? Во-первых, это оценка американским правительством организаций или лиц, «которые являются частью или действуют от имени или под защитой оборонного сектора или разведки правительства Российской Федерации». И во-вторых — это предупреждение для американских компаний, их зарубежных филиалов, для граждан США и лиц, постоянно проживающих на американской территории, а также для иностранных компаний и граждан о том, что к 29 января они подпадут под действие санкций американского правительства, если продолжат «существенное сотрудничество» с российскими фирмами из черного списка. Все текущие сделки к этой дате должны быть завершены. Это — не новые санкции, это пока только угроза. Возникает законный вопрос к Госдепу и Белому дому: как определить, какой контракт с тем же концерном «Калашников» является «существенным» и ставит покупателя АКМ под угрозу санкций, а какой таковым не является и не подпадает под санкции? Как разъяснили на брифинге анонимные представители Госдепартамента (анонимность была условием предоставления информации журналистам), решения будут приниматься в каждом конкретном случае. Как отмечали представители прессы, некоторые союзники США — Турция или Катар — недавно подписали соглашения о закупке российской военной техники. Другие страны — Индия, Афганистан, государства НАТО из Восточной Европы исторически имеют на вооружении российскую (советскую) технику, им нужны запчасти и блоки — их всем скопом американцы тоже намереваются занести в санкционный список 29 января будущего года? Нет, так далеко Белый дом не пойдет. «Очевидно, что мы будем рассматривать совокупность обстоятельств в каждом отдельном случае при принятии решения, но я думаю, что мелкомасштабные вещи не приведут к принятию решения (о санкциях. — А. П.), особенно в тех случаях, когда речь идет о союзнике, с которым мы хотим иметь сильный военный потенциал для продолжения сотрудничества», — отметил на брифинге представитель Госдепа. С основными союзниками США — в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе на уровне ЕС прошли консультации, они будут продолжены. Американские чиновники встречались и с представителями частного бизнеса, которым нужны разъяснения по поводу контактов с 39 российскими компаниями из списка 27 октября. Каждый раз будут рассматриваться размер и масштаб сделки, ее влияние на национальную безопасность США, а также ее значение для российского военного сектора и разведки. Список может быть дополнен и расширен, отметил на брифинге один из дипломатов. Напомним, что список Госдепа не является каким-то новым шагом, приуроченным к конкретным действиям Кремля. Это всего лишь исполнение закона от 2 августа, принятого почти единогласно Конгрессом с целью «наказать Москву за действия на Украине и вмешательство в президентские выборы 2016 года». Трамп не хотел этого закона и подписал его только потому, что Конгресс смог бы легко преодолеть его президентское вето. Кроме того, над президентом дамокловым мечом висят расследования связей его администрации с Кремлем. Над этим одновременно работают три комиссии Конгресса и команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Помимо санкций против российского оборонного сектора и разведки, закон от 2 августа предусматривает возможность введения санкций против энергетического, добывающего, железнодорожного и судоходного секторов. В нем также содержатся положения, которые дают право вводить санкции против лиц и предприятий, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека. Пока список 26 августа не имеет юридической силы, он должен быть утвержден Конгрессом. Но зная настроения американских законодателей, нет сомнений в том, что он будет принят. В совместном заявлении сенаторы Маккейн и Кардин призвали Госдепартамент привлечь максимум ресурсов и людей для реализации закона, пообещали внимательно проверить то, «как администрация определяет понятие крупной сделки». «В случае необходимости» законодатели угрожают обратиться к пункту закона, который дает Конгрессу право пересмотреть и отменить решения Трампа по санкциям в том случае, если они «не будут соответствовать ожиданиям Конгресса и народа». Так что Трамп в вопросе отношений с Россией находится под двойным колпаком: Мюллера и Конгресса. novayagazeta. *** Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что за три года российская экономика адаптировалась к внешним шокам и имеет достаточный запас прочности к новым потенциальным санкциям, передает РИА Новости. «Та макроэкономическая политика, которая последовательно выстраивается последние три года, те структурные реформы, которые были проведены, обладают довольно большим запасом прочности», — пояснил он. По его словам, «искусство экономической политики — это понимание того, что ты будешь делать, в том числе понимание внешних угроз». Министр отметил, что бюджетное правило базируется на цене 40 долларов за баррель нефти, хотя ее фактическая стоимость сейчас выше. Также есть механизм покупок валюты, который запущен с февраля. Еще он упомянул политику ЦБ по инфляционному таргетированию, которая позволяет стабилизировать инфляцию и обеспечивать стабильные процентные ставки. Орешкин подчеркнул, что все эти реформы создали значительный запас прочности к внешним шокам, в частности к снижению цен на нефть. «По тому же валютному контролю я вполне четко высказался — это абсолютно неправильная идея, и мы будем выступать против. Потому что, если при гораздо более слабых институтах макроэкономической политики в 2014-2015 годах и экстремально сильных шоках нам это не потребовалось, то сейчас нужно продолжать двигаться по пути усиления институтов, для того чтобы безопасность усиливать не за счет дирижистских решений, а за счет как раз структуры экономической политики и тех институтов, которые в ней есть», — заключил глава Минэкономразвития. bfm.ru . *** Сотрудники Россельхознадзора и таможни проверили овощные базы в Самаре. На одной из них ревизоры обнаружили 249 килограммов шампиньонов, которые попали под действие продуктового эмбарго. Запрещенную к ввозу продукцию изъяли и доставили на Дубово-Уметский ветсанутильзавод. Всю партию сожгли. Напомним, что в конце сентября из розничного магазина, расположенного рядом с Губернским рынком, таможенники изъяли испанские хамоны в количестве шести штук общим весом почти 40 килограммов, а также 11,3 кг испанских сыров. Ревизоры отмечают, что здесь подобные нарушения выявляли и ранее. Затем всю партию уничтожили. 63.ru . *** Раковые больные в России могут столкнуться с дефицитом обезболивающих средств из-за того, что несколько иностранных компаний, поставлявших в страну компоненты и оборудование, отказались от сотрудничества. Ситуацию представил зампреду правительства Ольге Голодец Московский эндокринный завод. Причиной прекращения поставок компонентов на предприятии назвали политику применения санкций в отношении России после присоединения Крыма. Так, к примеру, по решению американской компании «Джонсон Матти» в Россию перестали поставлять гидрохлорид морфина, который необходим для производства обезболивающего лекарства для онкобольных. Кроме этого, компания «Эл-Джи-Си стендарте» из Польши с подачи США перестала поставлять в Россию оборудование для проведения контроля качества лекарств. Отметим, что уже сейчас многие онкобольные не получают необходимые лекарства. Из-за этого еще в 2015 году отмечен всплеск самоубийств среди раковых больных. В предсмертных записках люди писали, что не в силах терпеть боль, а лекарств у них нет. По мнению правозащитников, до конца проблема не решена. Только за прошлый год в Минздрав поступило более 2,5 тысяч жалоб от пациентов с онкологией на недоступность лекарственных препаратов. ura.news . *** После того, как самый главный оптимист РФ министр экономического развития Алексей Улюкаев был арестован и уволен, могло показаться, что больше некому будет постоянно заниматься поисками дна российской экономики. Однако, свято место пусто не бывает. Может быть, не с такой частотой, как у нашего "водолаза", но это самое дно теперь будет искать сам президент. На 23 дна министра он "нашёл" всего 15 своих. Но теперь конкурент убран с дороги, и не будет больше мешаться под ногами. Своё первое дно президент нашёл 16 апреля 2015 года в ходе "Прямой линии", когда заявил: "Мы прошли пик проблем". Второе дно было найдено 27 апреля 2015 года в ходе выступления на совете законодателей в Петербурге. Тогда президент заявил: "Никакого коллапса не произошло. Российская экономика легко преодолела эти искусственные барьеры [связанные с санкциями]". И дальше: "Если кто-то рассчитывал вызвать какой-то коллапс – ничего из этого не получилось". Третье дно было найдено 28 апреля 2015 года в ходе общения с участниками медиа-форума ОНФ в Петербурге. Тогда президент заявил: "Никакого коллапса российской экономики нет, хотя определённые последствия внешних санкций и колебаний цен на нефть могут ощущаться в течение текущего года". Там же: "Это совершенно очевидно для специалистов, что мы вот этот основной пик нагрузки прошли… Но, в целом, уже понятно, что никакого коллапса нет и не будет". Там же: "Я не стал бы называть сложности в экономике кризисом". Там же: "Для всех очевидно, что фундаментальные основы российской экономики укрепились, и стабильность не может быть разрушена абсолютно". Все три "дна" были "найдены" в апреле. То есть в первом месяце второго квартала 2015 года. Президент тогда ещё не мог знать, что на самом деле, падение российской экономики во втором квартале ускорится до 4,5% по сравнению с первым кварталом, когда она упала всего на 2,4%. Так что все три дна совсем не были дном. Президент ошибся сам, и ввёл в заблуждение всех жителей РФ. Четвёртое дно было найдено 13 октября 2015 года во время инвестиционного форума "Россия зовёт!". Тогда президент заявил: "Конечно, мы столкнулись с кризисными явлениями. Тем не менее, некоторые специалисты считают, и я с ними согласен, что пик кризиса в целом уже достигнут, и экономика в целом приспособилась, или уверенно приспосабливается к изменяющимся условиям экономической жизни". Пятое дно было найдено 20 мая 2016 года на пленарном заседании саммита Россия-АСЕАН. Тогда президент заявил, сославшись на неназванных экспертов: "Дно кризиса в 2015 году можно считать пройденным". Шестое дно было найдено 16 июня 2016 года на встрече с членами международного экспертного совета "Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. Тогда президент весьма оптимистично заявил: "Мы практически преодолели спад, созданы базовые условия для выхода на траекторию роста". Далее он продолжил: "Экономика адаптировалась к новым условиям. Более того, она получила конкурентные преимущества в результате введения гибкого курса национальной валюты". Седьмое дно было найдено 4 сентября 2016 года. На первом заседании саммита "группы двадцати" китайском городе Ханчжоу президент заявил: "Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз. Снижена инфляция в два раза. Дефицит бюджета – 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне – 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне – всего двенадцать, с небольшим, процентов". Также он отметил, что сейчас РФ фиксирует небольшой, но рост промышленного производства и других показателей. Восьмое дно было найдено 12 октября 2016 года. На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин заявил: "За последние годы мы добились устойчивой макроэкономической стабилизации". Девятое дно было найдено 11 ноября 2016 года. На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил: "Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о её кардинальном улучшении пока рано". Десятое дно было найдено 18 января 2017 года. На совещании с членами правительства и президентского аппарата по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы знаем и о положительных тенденциях, которые были отмечены в конце прошлого, 2016 года. Но вместе с тем нужно признать, что это пока неустойчивые тенденции, и нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике. И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно; приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы; обеспечить меры реагирования на возможные риски". Одиннадцатое дно было найдено в тот же день, 18 января 2017 года. На церемонии ввода в эксплуатацию нефтепроводов "Заполярье-Пурпе" и "Куюмба-Тайшет" и газопровода "Бованенково-Ухта-2" президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках, но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти. В том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные". В "Международном энергетическом агентстве" считают, что в ближайшие 5 лет мировой экономике предстоит пережить бум возобновляемой энергетики, к 2020 году 60% всей новой электрогенерации на планете будет осуществляться за счёт возобновляемых источников. Во "Всемирном энергетическом совете" считают, что в ближайшие 15 лет спрос на нефть начнёт падать, а к 2030 году автомобили на углеводородном топливе будут скорее исключением, чем правилом. Обе тенденции неминуемо скажутся на потреблении нефти. В негативную сторону, естественно. Рассчитывать не то, что на рост, а даже на сохранении доли РФ на рынке нефти и газа, в условиях падающего рынка, тоже не приходится. Партнёр RusEnergy Михаил Крутихин, весьма осведомлённый человек в делах российской нефтяной отрасли, недавно опубликовал следующую информацию: "Специалисты из государственной комиссии по запасам полезных ископаемых на условиях анонимности утверждают, что провозглашённые правительством планы поддержания нефтедобычи на уровне более 525 млн тонн в год вплоть до 2035 года не основаны на реальном положении дел в отрасли. По их мнению, после 2020 года добыча российской нефти начнёт снижаться быстрыми темпами – до 10% ежегодно". Двенадцатое дно было найдено 17 февраля 2017 года. На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил: "Итоги прошлого года – сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году – оказались лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1%. Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких темпов инфляции – 5,4%. Это лучше, чем мы прогнозировали. Мы думали, что она будет самой низкой: 6,0-6,1%, – оказалось, 5,4%". И дальше: "Восстанавливается и деловая активность, растёт так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы". И ещё: "Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной". Тринадцатое дно было найдено 11 сентября 2017 года. На совещании Владимира Путина с членами правительства с основным докладом выступил Максим Орешкин. После его выступления Путин заявил: "Всё, что вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать всё для того, чтобы эту динамику сохранить… И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике". Четырнадцатое дно было найдено 23 сентября 2017 года. На встрече с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым Владимир Путин отметил, что российская экономика вышла на траекторию "достаточно устойчивого роста". И продолжил: "Самое главное, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых". Пятнадцатое дно было найдено 24 октября 2017 года. На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" президент России Владимир Путин заявил: "Россия открывает такие возможности для сотрудничества особенно сейчас, когда наша экономика вышла из стагнации, а её оживление приобрело устойчивый характер". Он снова говорил о том, что российская экономика вышла из застоя и показывает положительные результаты, что сейчас активно увеличивается внутренний спрос, а также потребление и инвестиции. finnews.ru .