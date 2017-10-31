ГУВС-9 тонет с грохотом. Депутат-инноватор предпочитает тишину. АРБИТРЭШ ОКТЯБРЯ: РЕВОЛЮЦИИ ОБОЖДУТ Кое-какие забавные новости подкопились в судебных архивах, пора перетряхнуть вещи, пока моль не почикала. КРИЗИС НА МАРШЕ Во-первых, граждане, никак не закончится странное дело, по которому сел минувшим летом на три года бывший начальник ГУССТ-9 Виктор Бойко. Это довольно странно. Если бывший и.о. заколючинского строительного «главка» действительно помогал коммерсантам разворовывать деньги, то почему он отправлен на нары в одиночку? Почему подрядчики возведения военного объекта под Новосибирском не гремят кандалами по сибирскому тракту, а напротив — гоняют государевых людей по судам? «ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» в Железногорске подало ответный иск к компаниям «ГеоСтар» и «Портал», - сообщил сегодня портал sibnovosti.ru , считающий почему-то, что перелицованное ГУССТ-9 принадлежит на паях краевому «правительству» и некоему ООО «Спецстрой». Так они писали в сентябре, и так продолжают писать сейчас. - Управление требует признать договор цессии на 582,9 млн рублей недействительным. Судебные тяжбы начались еще 18 октября. Тогда в арбитражный суд поступило заявление от компании «Портал» к красноярскому отделению Спецстроя (теперь «Главное военно-строительное управление № 9»). В материалах дела говорилось , что ответчик и субподрядная организация «ГеоСтар» заключили контракт на строительство объектов военного городка в поселке Шилово Новосибирской области. «ООО «ГеоСтар» обеспечило компанию строительными материалами на сумму 691,9 млн рублей, из которых использовано материалов на сумму 107,5 млн рублей», — говорится в сообщении. Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком, а руководство руководство «ГеоСтар» понесло серьезные убытки. «Право требования возмещения убытков автоматически перешло от «ГеоСтар» к ООО «Портал», так как между фирмами был заключен договор цессии (уступки требования)», — говорится в сообщении». Чуть позже почти аналогичный текстик разместил «Коммерсант»: «В ноябре красноярский арбитраж рассмотрит заявление ООО «Портал» к ФГПУ «Главное военно-строительное управление №9» о взыскании 582,9 млн руб. убытков. «Портал» получил это право требования по договору цессии с ООО «Геостар», с которым ГВСУ №9 заключал договор субподряда. «Геостар» был привлечен для выполнения строительно-монтажных работ на объектах военного городка в Шилово (Новосибирская область). Как следует из данных суда, компания обеспечила строительство материалами на сумму 691,9 млн руб., из которых было использовано на 107,5 млн руб. «Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком, что повлекло за собой убытки для компании»,— сообщается в материалах суда. В тоже время ГВСУ №9 пытается оспорить договор уступки прав требований, заключенный между «Геостаром» и «Порталом». Исковое заявление к производству пока не принято. ГВСУ №9 — градообразующее предприятие Железногорска, входило в структуру ликвидированного Спецстроя России». Хм. Насчёт градообразующей функции нынешнего правопреемника ОСПАО «Сибхимстрой» лично я бы очень сильно посомневался, конечно, но это не повод для дискуссий. Вместо ненужных споров давайте лучше прочтём оригинал арбитражного пресс-релиза . Благо, он тоже невелик: «Определением от 18.10.2017 Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление ООО «Портал» к ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» о взыскании 582,9 млн руб. убытков, причиненных утратой имущества. Предварительное судебное заседание назначено на 09.11.2017 в 09 час. 00 мин. (дело № А33-22917/2017). Напомним, исковое заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края 12.09.2017. Как следует из искового заявления, между ФГПУ «Главное управление специального строительства на территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (в дальнейшем переименованное на ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9») и ООО «ГеоСтар» заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах военного городка по адресу: Новосибирская область, поселок Шилово. ООО «ГеоСтар» обеспечило строительство материалами на сумму 691,9 млн руб., из которых использовано материалов на сумму 107,5 млн. Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком, что повлекло за собой убытки для общества. Право требования возмещения убытков, причиненных утратой удержанного имущества перешло от ООО «ГеоСтар» к ООО «Портал» в соответствии с договором цессии. Вместе с тем, 26.10.2017 в Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» к ООО «ГеоСтар» и ООО «Портал» о признании данного договора уступки требования (цессии) недействительным. В соответствии со ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение 5 рабочих дней (дело № А33-27646/2017)». Следить за ходом разбирательств можно здесь . Мне представляется, что оба дела должны быть объединены, как говорили в сериале «Ликвидация», по подозреваемым рылам, но это время покажет. Со своей стороны, «Уран-Батор» должен заметить, что только в октябре бывшее ГУССТ-9 задействовано было в шестнадцати арбитражных процессах, в том числе — по долгам за коммуналку. Возможно, мы дуем на воду, но создаётся впечатление, что юридическая трансформация никак не повлияла на экономическое состояние предприятия. Поживём — увидим? БЕДНЫЕ АКЦИИ, ЦВЕТЫ ИННОВАЦИИ Следующую историю мне следовало был рассказать вам в декабре, когда краевой арбитраж должен провести заседание по процедуре банкротства физического лица. Но я боюсь, что сперва некогда заниматься этой трагикомедией некогда будет мне — день рожденья, все дела — а потом навалится Новый год, и социальный пафос мероприятия уйдёт в песок под праздничной ёлочкой. Ну, то есть, в снег, конечно же. А этого допустить никак нельзя. Рассказываю, почему. Одиннадцатого июля с.г. ПАО «Сбербанк России» обратилось в суд с предложением включить « в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженность в размере 5 661 782,74 рублей: - основной долг - 697 612,24 рублей; - проценты за кредит - 945 367,03 рублей; - неустойка - 18 803,47 рублей; как обеспеченные залог имущества должника: - здание (жилой дом), 2-х этажный, общей площадью 266,6 кв.м., находящегося по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Енисейская, 90. Залоговая стоимость установлена в размере 90% от стоимости в соответствии с отчетом об оценке стоимости объекта; - залог права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Енисейская, 90. Общая площадь 1271 кв.м.» ( отсюда ). Банкротство физических лиц для Нашгорода пока не является привычным явлением, но это только цветочки. Ягодку — сочную такую вишенку на верхушке торта — олицетворяет собою личность должника. Это депутат-единоросс и один из столпов рыночного заколючинского инноваторства Двирный Гурий Валерьевич. Но об этом чуть ниже, а пока закончим с судебной фактурой. Три месяца неторопливый арбитраж запрашивал от участников процесса дополнительные материалы. Два раза, например, заседания переносились оттого, что Сбербанк не сумел предложить суду кандидатуру финансового управляющего для должника. По этой самой причине не состоялись , например, слушания на прошлой неделе, 23 октября, и судья сразу перекинула их аж на 20 декабря. Если там всё срастётся, и если не всплывут ещё какие-то проблемы, то аккурат к Новому году железные горцы могут получить вполне законченный сценарий первого инновационного блокбастера. Позвольте напомнить, о чём речь. Наш космический инженер-общественник перед выборами задекларировал годовой доход в размере 773.219 рублей, плюс недвижимость в составе того самого жилого дома (266,6 кв.м.), квартиры (56,3 кв.м.), четырёх гаражей (72 + 72 + 180 + 180) и дух автомобилей, «ВАЗ 2121 «Нива» (1989) и «MITCUBISHI MONTERO» (2001). На четырёх банковских счетах Двирного хранилось всего 2.599 рубликов, но зато он являлся владельцем 10-процентной доли ООО «БС-Крас» и 29-процентной – в ООО «Строительная Артель Сибири». О первой фирме интернет не знал ничего, а вторая была резидентом краевого бизнес-инкубатора с инновационным проектом купольных домов навроде того, что торчит возле Магазина-На-Болоте. Всезнающий интернет уверяет , что в 2015 году предприятие имело 1,15 млн рублей оборотных активов, 533 тысячи собственного капитала и всего девять тысяч — чистой прибыли. Поэтому давайте лучше посмотрим, как позиционировало оно себя в высокотехнологичном пространстве ядерно-космического кластера ЗАТО Железногорск. Бизнес-планы у нас всегда заметно лучше удаются, ведь правда же? Три с половиной года назад инженер по наладке и испытаниям АО «ИСС» с командой «начал заниматься самостоятельным инновационным бизнес-проектом, связанным со сферическими конструкциями. Коллеги ездили в Америку, увидели там купольные дома, и решили адаптировать их к сибирским условиям». - В квадратном здании углы застойные, воздух движется по периметру, а в куполе стекается через центр по сторонам. Такие дома экономичные: купол вместо обычной крыши позволяет экономить на стройматериалах до 30%; он ветроустойчивый, эргономичный, да и на вид близок к природе. На такую форму натолкнуло и то, что я восемь лет езжу на работу, мне привычно видеть на самом большом здании ИСС купольное сооружение - радиопрозрачное укрытие для антенны, - говорил Двирный. «Проект был признан самым энергоэффективным на «Инновационном прорыве» им. академика Киренского. В 2014 году Гурий с командой стал резидентом КРИТБИ. «Пока мы занимаемся единичными заказами, - говорил кандидат в депутаты. - Один дом поставили в поселке Додоново, другой у Школы космонавтики. На острове Татышев стоял наш белый тент – к Универсиаде. В Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону уже приобрели 5-7 наших куполов, строят дома, офисы». «Планов у Гурия — громадьё, - восхищались два года назад интернет-СМИ, - и создание в Железногорске молодежного инновационного поселка на несколько десятков или даже сотен домов, и беседки с купольными крышами в Атомграде поставить. Вопрос только в средствах. Впрочем, в свои 29 лет Гурий не только инноватор, но еще и преподаватель, спортсмен и общественник». А также первый в местном Совдепе кандидат в банкроты, позвольте добавить. «Жызнь жыстока» (с).