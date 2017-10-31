Расходы на оборонку растут и совершенно не контролируются. Пушечные деньги Почему вливание триллионов рублей в оборонку не приводит к росту экономики. В России принято считать, что увеличение военных расходов полезно для экономики: чем больше, мол, государство потратит на оборону, тем больше денег будет закачено в отечественную индустрию и технологии. Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассказал «Новой» о том, как это работает на самом деле. По Зацепину получается, что соответствующая повестка проталкивается лоббистами-оборонщиками: нынешние затраты на оборону существенно превышают приемлемый для российского ВВП уровень, причем отслеживать их становится все труднее — из-за «секретных статей» в бюджете. — Часто говорят о том, что траты государства на оборону полезны для экономики, поскольку помогают создавать рабочие места и стимулируют развитие технологий. Возможно ли оценить реальный вклад военных расходов в экономический рост? — Оценка влияния военных расходов на экономику — это деликатный момент. Каких-то классических стандартов тут нет. ВВП разработан в период Второй мировой войны, и для нашего времени это достаточно устаревший показатель. Это такая общая куча, в которой считается все подряд. Ряд создателей этого показателя выступали против включения военных расходов в национальный доход, потому что они не увеличивают благосостояние людей. Если говорить про экономический эффект, нужно помнить и про такую позицию. Чиновники заявляют, что удельный вес оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в российской экономике чуть ли не 15%. Однако расчеты показывают, что это на порядок завышенная оценка. Реальные цифры очень скромные: порядка 1,5%. Тезис о большом вкладе военных расходов в экономический рост продвигается в СМИ для поддержания высокого уровня финансирования. Это один из дешевых, но хорошо работающих демагогических приемов, вроде знаменитой цитаты, приписываемой Наполеону: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». — Но оборонные расходы ведь действительно создают рабочие места? — Рабочие места, конечно, создаются, и зарплаты на них выплачиваются. Другое дело, что статистические данные о численности занятых в ОПК закрыты. Оценки разных заместителей главы Минпромторга расходятся между собой на 700 тысяч человек, а это вызывает сомнения относительно реального положения вещей. Но кроме проблем со статистикой есть и другой момент: по идее, новые производства должны быть более автоматизированными, на них должно работать меньше людей с более высокой квалификацией. И они должны замещать старые и менее эффективные производства. Так что с социальной точки зрения, с точки зрения числа рабочих мест эффект тоже может быть неоднозначным. При этом нужно помнить, что это не частные фирмы, которые сами принимают решения об инвестировании, а государственные предприятия. В этом отношении ОПК мало изменился с советских времен: только около 20% организаций, включенных в реестр ОПК, являются частными. — Владимир Путин в прошлом году говорил, что рост производительности труда в ОПК демонстрирует «настоящий рекорд среди отраслей отечественной экономики». — Как я уже сказал, у нас нет открытых данных о выпуске оборонной продукции. Кроме того, расходы Минобороны на гособоронзаказ за последние годы выросли в разы. Если в 2011 году на эти цели было потрачено немногим менее 600 млрд рублей, то в прошлом году эти расходы приблизились к 2,5 трлн. Если делить эту сумму на почти не изменившееся число работников, то, конечно, можно сказать, что производительность выросла более чем в 4 раза. — Россия занимает третье место в мире по расходам на оборону, уступая только США и Китаю. Чем обоснованы такие крупные траты? — В 2015 году Минобороны России было потрачено более 3,6 трлн рублей, в 2016 году расходы перевалили за 4 трлн. Денег немало: появились «Юная гвардия», парк «Патриот», танковый биатлон и так далее. России, безусловно, нужно привести оборонные расходы в соответствие со своим местом в мировой экономике. Если мы располагаемся в районе 6-го места по размеру ВВП, то есть смысл и расходы иметь соответствующие. Но, понимаете, когда по всему периметру враги, решиться на это очень трудно. Злую шутку с Россией играет ее большая территория: аргументация о том, что протяженные границы требуют высокой милитаризации страны, используется уже сотни лет. Если говорить о демографической нагрузке от Вооруженных сил, то для того, чтобы она была на уровне ведущих европейских стран, в армии должно остаться около 500 тысяч военнослужащих. Сегодня их по штату в Минобороны в два раза больше. — В правительстве постоянно говорят о том, что расходы на оборону нужно сокращать. При этом уже два года подряд в федеральный бюджет неожиданно вносятся поправки, увеличивающие ассигнования на оборону: на 800 млрд рублей в прошлом году и на 200 млрд в этом. Почему это происходит? — Эти поправки связаны с комбинированной схемой финансирования госпрограммы вооружения на 2011—2020 годы, которая была принята в 2010 году. Схема заключается в том, что предприятия ОПК получают в банках кредиты под госгарантии и за счет этих средств выполняют гособоронзаказ. По сути, это механизм отложенного бюджетного финансирования. Всего таким способом, по моим подсчетам, было выдано более 1,4 трлн рублей, и сейчас выданные кредиты приходится возвращать. При этом правительство не намерено афишировать тот факт, что эта схема оказалась контрпродуктивной из-за закрытия зарубежных каналов фондирования, поэтому в первых вариантах бюджета эти средства не закладываются и появляются внезапно при последней правке. В 2018 и 2020 годах остается погасить около 250—300 млрд рублей, но в проекте нового бюджета это опять никак не обозначено. — В прессе была информация о том, что российским банкам, кредитующим предприятия ВПК, могут грозить новые санкции со стороны США. — Банки — участники этой схемы, по одной из оценок, только за первые пять лет должны были заработать на ней более 300 млрд рублей, так что не должно быть сомнений в том, что она была продавлена не только представителями ОПК, но и лобби от банковских структур. С другой стороны, теперь у российских банков, безусловно, есть поводы для опасений: длинных кредитов за рубежом им и так уже не дают, а теперь могут лишить даже коротких. Санкциям могут подвергнуться многочисленные «дочки», зависимые от банков: в частности, страховые фирмы и пенсионные фонды, которые активно вкладываются в зарубежные активы. Но банки должны были учитывать эти риски: наем армий на деньги банкиров — стандартная практика, известная со Средних веков, как и ее последствия. — До конца года в России должна быть принята новая программа вооружения. Что мы о ней знаем? — Объемы финансирования программы, как я понимаю, уже согласованы — это 17 трлн рублей. Подается это так, как будто финансирование по сравнению с действующей программой снижено. На самом деле новая программа будет короче на два года, поэтому люди попадают в простую арифметическую ловушку: нужно смотреть не на общую сумму трат, а на среднегодовое значение. Если посчитать таким образом, то получится, что новая программа на 10% дороже плановых показателей текущей программы. А если учитывать фактическое среднее финансирование по завершенным годам, то и вовсе получается, что на 40% выше. В остальном мы почти ничего не знаем про содержание этих программ — они полностью секретные. Тут возможны самые неожиданные промахи в планировании. О качестве планирования в этой сфере мы знаем из все той же истории с гособоронзаказом: «внезапные» расходы на сумму до 1 трлн рублей — это, вообще говоря, серьезный удар по государственным финансам. — Ваша оценка общих военных расходов за прошлый год более чем на 1 трлн рублей выше, чем сумма, проходящая в бюджете по разделу «Национальная оборона» (4,9 трлн и 3,8 трлн рублей). Откуда берется такая разница? — Расходы по разделу «Национальная оборона» и общие военные расходы рассчитываются по-разному, хотя обе схемы исходят из классификаций ООН. Первая соответствует классификации функций органов государственного управления, а вторая — стандарту о военных расходах. Так, раздел «Национальная оборона» не отражает расходы Минобороны, связанные с ЖКХ, здравоохранением, образованием, СМИ, физической культурой и социальным обеспечением. Кроме того, в военных расходах нужно учитывать траты других военизированных организаций: в первую очередь это войска Национальной гвардии и пограничные части ФСБ. Нужно прибавить к этому государственное финансирование ОПК помимо гособоронзаказа: субсидии в виде взносов в капитал и в целый ряд государственных и федеральных целевых программ, финансируемые через раздел «Национальная экономика». Отсюда и возникают такие расхождения. — Есть ли у нас возможность отследить, каким образом расходуется оборонный бюджет? — Сделать это достаточно трудно. По данным Счетной палаты, средства из раздела «Национальная оборона» в разные годы получали до 25 различных ведомств, но из них в бюджете в качестве распорядителей средств отображалась лишь половина, а остальные распоряжались закрытыми расходами. В прошлом году данные Федерального казначейства об исполнении оборонных расходов стали гораздо менее подробными, чем были начиная с 1997 го­да. В 2014 году Минобороны начало было издавать ежегодный статистический сборник с интересными данными о своих расходах, но смогло опубликовать его единственный раз, после чего публикация была прекращена. Как объяснили чиновники, «в связи с известными всем событиями». — То есть о нарушениях и эффективности расходов судить тоже нельзя? — Случаев нарушений много, судя по косвенным признакам, но подробно говорить о них действительно сложно. Раньше Счетная палата публиковала результаты проверок в военном и других силовых ведомствах, но после первого срока Сергея Степашина существенно сократила количество публикаций: теперь проверки военных округов и видов Вооруженных сил, не говоря уже о гособоронзаказе, закрыты Счетной палатой. Сведения о количестве финансовых нарушений в Минобороны просто исчезли. Кроме того, госконтракты Минобороны в прошлом году освободили от казначейского сопровождения под предлогом того, что у них и так очень хорошая система контроля. novayagazeta. *** Как пояснил РБК депутат Госдумы, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, коммунисты проголосуют против проекта бюджета 2018–2020 годов: их не устраивает, что в нем не предусмотрены «введение прогрессивной шкалы налогообложения, национализация минерально-сырьевой базы, введение монополии на спиртосодержащую продукцию». По его словам, бюджет сверстан исходя из конъюнктуры мировых цен на нефть и газ и не является «бюджетом развития». Кроме того, документ носит асоциальный характер, финансирование по многим социальным статьям уменьшается, отмечает депутат. КПРФ критично относится к тому, что в этом бюджете сокращены расходы на оборону и безопасность страны, в то время как США наращивают военные расходы, а «Россия в условиях сложной геополитики должна соответствовать», говорит Афонин. rbc. *** Порядка 38 процентов всех бюджетных расходов будут направлены на нацоборону, полицию и содержание государственного аппарата (чиновников) - всего порядка 6,3 триллионов рублей. В то же самое время, образование и здравоохранение получат в шесть раз меньше средств - всего 1,06 триллиона рублей. Отметим, что сегодня большинство развитых стран идут к обратной пропорции в данном соотношении. Военные расходы в России начали резко расти в 2011 году в соответствии с утвержденной на тот момент президентом Дмитрием Медведевым 31 декабря 2010 года госпрограммой вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ 2020). Ее стоимость превышает 19 триллионов рублей (с учетом закупок силовых структур – 20,7 триллионов). Плюс ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» – около 3 триллионов рублей. Данная программа всё ещё не завершена - в ближайшие три года расходы на военные цели побьют былые рекорды и составят 24,5 процента, или почти четверть бюджета. Тот же показатель в 2011 году составлял всего 13,9 процента. Сверх того, почти 20 процентов расходов в 2020 году будут засекречены - то есть, 1/5 от всего бюджета, или, проще говоря, каждый пятый рубль, который платит народ. Растут ассигнования "Национальной безопасности и правоохранительной деятельности" - к 2018 году показатель составит 2 108 091 миллиона рублей, в 2019 - 2 131 012 миллиона. К 2020 году будет продемонстрирован дальнейший рост. Относительно объёма ВВП каждого из этих годов доля расходов "Нацбезопасности" составит 2,1 процента в 2017 году, 2,2 процента в 2018 и 1,9 процента в 2020 году. - Предусмотренные в Законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 415–ФЗ, в 2018 году увеличены на 231 933,1 млн рублей, в 2019 году на 241 342,6 млн рублей, в 2020 году по сравнению с объемами, предусмотренными Законопроектом на 2019 год, увеличены на 9 665,2 млн рублей. Полицейское государство выстраивает собственную защиту олигархов, ослабляя расходы на поддержку народа, - отмечает первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. rupolit.net . *** Как стало известно «Ъ», российские власти рассматривают возможность вывода из Сирии части военного контингета. Ограниченные силы, включая системы противовоздушной обороны, планируется сохранить на базах в Хмеймиме и Тартусе. В числе попадающих под сокращение подразделений — смешанная авиагруппа воздушно-космических сил. Причиной сокращения контингента источники «Ъ» называют успехи в борьбе с террористами из запрещенной в России организации «Исламское государство», которая после операции ВКС контролирует менее 5% сирийской территории. Из противостояния же сирийских правительственных сил и вооруженной оппозиции планируется найти политический, а не военный выход. kommersant. *** Только 41% россиян считают, что Россия должна оказывать поддержку провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в конфликте на востоке Украины, приводит РБК данные соцопроса "Левада-Центра". По мнению 6% респондентов, Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство, а 37% полагают, что Москва не должна никого поддерживать. По словам социолога "Левада-Центра" Степана Гончарова, 41% поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. "Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014-2015 годах", - пояснил Гончаров. Интерес россиян к украинскому конфликту падает с июня 2015 года. В период с мая по сентябрь россияне стали меньше следить за последними событиями на Украине: их доля снизилась с 35 до 31%. Результаты опроса прокомментировал РБК управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров. "При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса. Люди в России не видят перспектив в решении ситуации", - полагает он. При этом опасения, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Москвой и Киевом, высказывала почти одинаковая доля россиян в сентябре 2017 года и в июле 2016-го: 42% и 40% соответственно. Она существенно ниже показателей в июне 2014 года, в разгар боевых действий в Донбассе: тогда масштабной войны опасались 68% опрошенных. Между тем теперь больше россиян опасаются перерастания конфликта в Донбассе в войну между Россией и западными странами: в июле 2016 года такого развития событий опасались 29%, а сентябре 2017-го - уже 40%. Что касается отношения россиян и украинцев друг к другу, по данным "Левада-Центра", граждане РФ за полгода стали лучше относиться к Украине, а украинцы - хуже к России. В мае 2017 года хорошо к Украине относились 26% респондентов, в сентябре - 32%. В то время как доля украинцев, относящихся к России хорошо, с мая снизилась с 43 до 37%. Что касается вопроса границ, 49% респондентов выступают за открытые границы между двумя государствами, а треть населения (34%) поддерживают закрытие границ и введение виз между странами. Доля украинцев, выступающих за закрытие границ, такая же: 49%, в мае этого мнения придерживались 43%. newsru.com .