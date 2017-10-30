ГОРДОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ВСЁ СТРАНЬШЕ И СТРАНЬШЕ В промышленном парке, оказывается, всё так хорошо, так хорошо... Это мы всё обсуждаем недавний выезд потенциальных клиентов «КРИТБИ» на заколючинскую землю. Мероприятие получилось богатым на откровения. Например, «особое внимание было уделено вопросу продления договоров аренды с действующими резидентами». На пять лет. Однако названия этих счастливчиков по-прежнему держатся в секрете, на авансцене красуется только ООО «НПЦ «Малые космические аппараты», aka «крупнейшая из наукоёмких компаний, чьи производства действуют на площадке промпарка». Хотя, если задуматься, это и правильно. Скажешь — и тут же шпионы понабегут. ПЕРЕКАТАЛИ ВСЕХ Горно-химический комбинат победил в краевой спартакиаде трудящихся. «Судьба первого места, - читаем в специальном релизе , - решилась на соревнованиях по боулингу. В зал «Шаровая молния» в Красноярске приехала команда во главе с генеральным директором Петром Гавриловым. «Ради таких моментов стоит жить!» - поделился эмоциями Владимир Фольц». БРЕМЕНСКИЕ КОСМОНАВТЫ В календаре выставок АО «ИСС» появилась на днях Германия. На Европейскую конференцию космических технологий «Space Tech Expo Europe» в г. Бремене «решетнёвская фирма» отправила чучела спутников связи «Экспресс-АМ5» и «Гонец-М», ретранслятора «Луч-5А», а также навигационного «Глонасса-К». Посмотреть на них вживую — это вам не фоточки в интернетах листать. НАЗЛО РЕКОРДАМ Какая же это скромность, если она украшает? В шахматной школе ДЮСШ «Смена» на днях соревновались на денежки государственного гранта пенсионеры. Организаторы назвали эту акцию глубокомысленно: «Второе дыхание». «Турнир собрал рекордное количество участников, 28 человек, - подчёркивает бюджетная газета. - После завершения турнира победители и призёры получили награды, вечер продолжился чаепитием». ВЕСЁЛЫЕ ТРАНСФОРМЕРЫ (ТРАНСФОРМАТОРЫ) До шестого «иннофорума» осталось всего ничего. Да он и сам такой же, собственно. Это уже даже не смешно, граждане. «Железногорск претендует на роль главной инновационной площадки страны, где в числе первых будут внедрять новые алгоритмы управления в здравоохранении /.../ Отдельная площадка будет посвящена медицинской тематике, где в рамках круглого стола «Цифровая медицина» обсудят вопросы повышения качества предоставляемых услуг». «Цифровая трансформация», «Промежуточные результаты впечатляют», все дела. КОНСОЛИДИРОВАННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ «Дочки» Горно-химического комбината без работы не сидят. В частности, ООО «РМЗ ГХК» обеспечивает «изготовление значительной части нестандартного оборудования для второго пускового комплекса ОДЦ. Оборудование изготавливается по конструкторской документации АО «СвердНИИхиммаш» и ООО НПФ «Сосны», на основе которой РМЗ формирует конструкторскую документацию для изготовления деталей и сборки оборудования. «Для разработки конструкторской документации нам необходимо привлекать сторонние организации», - рассказал директор ООО Евгений Трущенко». ПРЕДВКУШЕНИЕ ЛЕНТОЧЕК «Готовится к сдаче общежитие для молодых сотрудников ИСС». «Семиэтажное здание увенчано логотипом предприятия. Решетневцев ждут 59 жилых блоков, каждый из которых представляет небольшую квартиру с собственной кухней и санузлом. Сейчас завершается о формление всех необходимых документов. В ближайшем будущем руководство спутниковой фирмы планирует построить рядом с общежитием и жилой для своих сотрудников» ( см. ). БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про ЗАТО не забывают никогда. На 2 ноября в региональном УФАС назначено рассмотрение жалобы ООО «Реставрация СТК» по поводу отклонения их заявки на выполнение этапа работ по капремонту административного здания СК «Факел» в Подгорном. Утешает одно: поскольку объект давным-давно отдан краевому «правительству», на ковёр приглашают КГАУ «Центр спортивной подготовки». БЕЗ НАС НИКАК И НИКУДА Универсиада — большое дело всего края. Надеюсь, вы в курсе? Комиссия Законодательного Собрания по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр провела пока всего лишь круглый стол. «И.о. министра спорта отметил, что Универсиада — это большое дело всего Красноярского края: «С территорий, как ожидается, прибудет не менее 320 волонтеров». Поскольку на шоу приглашён был Владимир Фомаиди, вангую резкий рост числа добровольцев в Нашгороде. ГОРДОСТЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС Горно-химический комбинат свозил журналистов в Мурманск. Не помню, говорил я вам об этом или нет, но особо следует подчеркнуть, что результатом знакомства с ледокольным хозяйством России стал прочувствованный спич корреспондента «Канала 12» Александра Котенёва: «Полученные впечатления сложно передать словами, нашей стране есть чем гордиться. Спасибо Горно-химическому комбинату за то, что даёт возможность рассказывать нашим зрителям про технические достижения России». КАЗАХСТАН, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР Делегация АО «ИСС» побывала ещё и на Международном форуме в Астане. Там, в частности, подписано было «Соглашение о взаимодействии по вопросам использования частотного ресурса в орбитальной позиции 86,5° восточной долготы». А само событие именовалось очень воодушевляюще, «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы-2017». Особый путь — это ведь нам так близко. ОПЕРАТИВНОСТЬ — ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ Первый снегопад не застал МП «КБУ» врасплох, говорят сами муниципалы. «Водители заметили , что к началу рабочего дня все перекрестки, остановочные пункты, пешеходные переходы были посыпаны противогололедной песчано-гравийной смесью, - утверждает «Свежее ТВ». - Комбинат благоустройства оперативно отреагировал на осадки и, начиная с 3 часов, приступил к обработке автомобильных дорог». НЕДОРОГО И ПАФОСНО В Железногорске почтили память горняков. Но без ненужного фанатизма. «Бывшие работники СМУ-102, вдовы горняков ПРОСТО встретились на камне у Прижима, - умиляются муниципальные СМИ. - Приехал туда и глава администрации. Его отец также был одним из первых, кто сооружал под землей уникальный объект под названием ГХК. Легендарным горожанам Сергей Евгеньевич вручил почетные значки «Я железногорец» и признался: благодаря отцу-горняку помнит многое из истории управления». Это хорошо. Надо будет уточнить у него, куда делось такое замечательное предприятие. ЭЛИТУ РАСТИМ С ПЕЛЁНОК Поздравляю, граждане: ГВСУ-9 вышло, наконец, из тумана. «Образовательная программа «От детского сада к профессиональным элитам» уже получила замечательные отзывы не только на городском, но и краевом и федеральном уровнях», — сказал начальник Учебного центра военных строителей Олег Решетников». Остальное вам вряд ли будет интересно. Но если что — вот картиночка: ЛЁД НЕ СГОРЕЛ. УСЛОВНО В академии МЧС прошли масштабные пожарно-тактические учения. По вводной чрезвычайная ситуация накрыла ледовый дворец ВУЗа во время хоккейного матча. «Ситуация усугублялась угрозой распространения аварийно химически опасных веществ и утечки хладагента. Пламя вышло за пределы электрощитовой и перебросилось на соседнее подсобное помещение». Однако не пугайтесь: всё снова обошлось без жертв. СОЛОВЬИ РАЗВИТИЯ Газета «Город и горожане» свои миллионы проедает не зря. Поскольку XII Межрегиональный конкурс журналистского мастерства посвящён был — прошу внимания — реализации проектов, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и благосостояния жителей макрорегиона, то без железных горцев дело никак обойтись не могло, сами понимаете. Посему в номинация «ПРОба пера» победила в категории «Материал печатного/интернет-СМИ» внештатница Анастасия Запорожская с заметкой про спортсменку Ирину Золотухину. Ну да, я и говорю: ускорения экономического роста и благосостояния. И СНОВА ПРО ПОДЪЁМ МЕДИЦИНЫ «Молодой и энергичный» номер два поприветствовал, отметил и вручил. Трудяга! По случаю Дня, я извиняюсь, педиатра в Нашгороде состоялась межрегиональная научно-практическая конференция. «В торжественной церемонии открытия конференции принял участие глава Железногорска. В приветственном слове он отметил важность мероприятий подобного масштаба. Также Глава вручил благодарственные письма детским врачам Железногорска». Ой, чуть не забыл. «Проведение Дня педиатра широко освещалась в средствах массовой информации», разумеется. В ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЁННО НЕ ПОМЕШАЕТ Тот редкий случай, когда у журналиста не рождается вопрос «Зачем???» «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России обучает школьников и дошкольников основам первой помощи. На этот раз педагоги и студенты посетили Школу космонавтики. Ребята отрабатывали полученные знания на практике». ДАЖЕ ПРОМПАРК ПРИГОДИЛСЯ «Звёздная фирма» активно готовится к Национальному чемпионату «WorldSkills». Поскольку речь на сей раз идёт не о перевозке макетов спутников с места на место, а соревноваться будут «сквозные рабочие профессии высокотехнологичных отраслей промышленности», станочники АО «ИСС» вынуждены стажироваться в промышленном парке «на оборудовании, аналогичном тому, что будет представлено на чемпионате». Самодвижущиеся агрегаты на электрической тяге, а? ФЕМИДА НОН-СТОП В городском суде окончился непрогнозируемый застой в делах. С новыми силами приступили железные горцы к трудовым разборкам. Лидируют «дочки» Горно-химического комбината: к ООО «РМЗ ГХК» подан один иск, а к ООО «ПРЭХ ГХК» сразу пять. Сам комбинат для разнообразия упомянут только в деле «А.М.Гурьев против Пенсионного фонда». Три заявления написали работники на ООО «КапСтрой», четыре — на ООО «ЧОП «Шторм Д». КБ-51, ООО «ЧОО «Барс+», бывший Госнаркоконтроль с поглотившей его полимилицией имеют по одной претензии. Прокурор ЗАТО затаил что-то финансовое против гр. Шишовой А.А. И Радостиной Е.А. Граждане Ашимов и Ракитин недовольны управлением социальной защиты Серого дома. Сбербанк пытается вернуть свои денежки от Ю.С. И Е.М. Панкратовых. Трофимов В.В. судится с местной ГИБДД. Посаженников В.П. намерен опротестовать действия судебных приставов, а Д.В.Чернушевич — военного комиссариата. В уголовных делах стоит отметить отложенный суд по делу учредителя «ФинКома», а также апелляцию чудесного уголовника по фамилии «Сказка» (ст. 158 ч. 2 п. Б, ст. 161 ч. 2 п. г). Последнюю - чисто по эстетическим соображениям. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось семнадцать и умерло шестнадцать человек.