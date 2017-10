Сухогруз-200 Крошечный эпизод сирийской авантюры. Всего один эпизод. Сухогруз-200 Чем завершилась история с погибшим на «сирийском экспрессе» моряком. История радиста, погибшего на старом турецком сухогрузе, который купило Минобороны РФ для перевозки боеприпасов в Сирию, показывает, из чего ковалась очередная «победа русского оружия», как осуществлялась тайная сделка по приобретению в Турции списанных судов и в каких условиях работают и умирают российские моряки на «сирийских экспрессах». Корреспондент ЦУРа Сергей Канев не только разбирался в подробностях резонансного дела, но и помог матери погибшего моряка получить компенсацию от Минобороны. Убит падающим предметом Последние полтора года Лидия Людоговская живет по одному графику: работа — дом — могила сына Ивана. Дорога от дома до кладбища совсем не близкая: 5 км туда-обратно. Летом еще ничего, а вот зимой приходится идти по колено в грязи. Сама Лидия работает по контракту с Минобороны и охраняет военный склад в Новороссийске. Зарплата — 11 тыс. рублей. Местный военкомат в материальной помощи матери отказал и чтобы поставить надгробную плиту на могилу сына, она по окрестным горам собирала кизил и сдавала его перекупщикам. — Здравствуй, Ванечка, мой сыночек, мамин помощник, — подходит к могиле Лидия. — Он мне обещал, что мы будем жить хорошо. За что ты погиб? 23-летний радиооператор в/ч 43535 Иван Людоговский получил смертельные ранения 14 января 2016 года в Севастополе во время швартовки кранового сухогруза «Вологда-50», перевозившего военную технику и боеприпасы в Сирию. Раненого матроса доставили в городскую больницу № 1 им. Пирогова в Севастополе, где, не приходя в сознание, он скончался через пять дней. В справке о смерти указаны следующие травмы: отек головного мозга, перелом костей свода и основания черепа, открытая черепно-мозговая травма, удар падающим предметом. Согласно заключению эксперта Южного регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ Ирины Добрыниной № 552/06–8 от 8 июня 2016 года, падающим предметом, причинившим смертельные ранения Людоговскому, оказался соскочивший с роульса (ролика) стальной трос. А непосредственное разрушение верхней части роульса «произошло в результате образования и развития усталостных трещин, коррозионных процессов, которые охватили практически всю поверхность конструкции». По словам матери, сразу после ЧП военные моряки срочно покинули порт. «Они даже не стали пополнять запасы пресной воды и продовольствия. Бросили Ваню умирать в больнице, — плачет Лидия. — Мне позвонили и сказали, что с сыном случилась беда, я бросилась туда, врачи старались не смотреть мне в глаза». Среди команды «Вологды-50» кто-то распустил слух, что во время швартовки радист Людоговский находился в нетрезвом состоянии и в таком виде слонялся на палубе. Причем командование судна настойчиво попросило моряков отметить это обстоятельство в своих показаниях следователю. Лидия связалась с некоторыми членами экипажа и они сообщили, что сын был трезвым и присутствовал на швартовке по приказу старпома капитана (переписка имеется в редакции). Отсутствие алкоголя в крови радиста подтвердила и судмедэкспертиза. Дорога жизни Асада Иван Людоговский жил вместе с матерью в небольшом поселке Жемчужный Краснодарского края. Раньше здесь был зверосовхоз, но потом он обанкротился, и другой работы в округе не найдешь. После службы в армии Иван устроился гражданским специалистом в 205-й отряд вспомогательных судов ВМФ РФ, доставляющий боеприпасы в Сирию и успел на «Вологде-50» сделать четыре ходки. Как выяснилось, экипажи судов 205-го отряда комплектовались в авральном режиме и некоторые матросы не были застрахованы от несчастных случаев, а других оформляли на работу задним числом. По словам матери, уже после смерти сына кто-то подделал его подпись в трудовой книжке. — Я обращалась в страховую компанию, но мне там сообщили, что в/ч 43535, к которой был приписан Ваня, никаких отчислений не делала, — рассказала Людоговская. — Как же так? В Сирию, где идет война, значит, ходил, а застрахован не был? А в Минобороны мне сказали, что Ваня не был военнослужащим, поэтому мне не положена никакая компенсация. Морской путь от Севастополя и Новороссийска до российских военных баз в Латакии и Тартусе западные СМИ прозвали «Сирийским экспрессом» или «Дорогой жизни Асада». Согласно закрытым данным российской таможни, оказавшихся в распоряжении ЦУРа, в Сирию широким потоком идет военная техника, оборудование, продовольствие, медикаменты, пиломатериалы, строительные инструменты, сигареты и даже бронированные сейфы для хранения ценностей и денег. В том числе, по заказу Управления оборонных предприятий министерства обороны Сирии «Рособоронэкспорт» отправляет морским транспортом партии тротила, пороха и детонаторов, изготовленных на ФКП «Бийский олеумный завод». В обратном направлении те же сухогрузы возят апельсины, хлопчатобумажные ткани, стельки, подошвы для обуви и стеклянные колбы для кальянов. При приеме в 205-й отряд, Людоговскому выдали зарплатную карту акционерного банка (АБ) «Россия», на которую ежемесячно перечислялось 30 тыс. рублей. АБ «Россия» — базирующийся в Санкт-Петербурге крупный банк, акционерами которого являются друзья и родственники Владимира Путина. В 2014 году из-за присоединения Крыма к России и событий на Востоке Украины этот банк с формулировкой «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» попал под международные экономические санкции. Банковскую карту сын оставил матери и сообщил, что ему хватает неофициальной зарплаты, которую капитан «Вологды-50» Георгий Айриян по прозвищу Сократыч выдавал наличными. Еще Иван рассказывал, что сирийцы разгружают снаряды как арбузы, а на судне творится полный бардак. — Перед отправкой Ванечка сказал, что сделает последний рейс в Сирию и будет увольняться. Говорил, что он не хочет участвовать в каких-то темных делах. Потом говорил, что на судне многое оборудование неисправное и они уже чуть не перевернулись, а ему еще хочется пожить. А я его успокаивала, мол, потерпи, сейчас в стране везде бардак, — рассказала Лидия. — Больше всего возмущает, что военные поставили цинковый гроб с телом сына перед домом и молча уехали. Я их догнала и сказала: «Я вам никогда не прощу смерть сына!» На особом контроле у президента По данным специализированных СМИ, в 2015 году Россия могла закупить у Турции до десяти старых сухогрузов. Сухогруз «Вологда-50», на котором погиб Иван Людоговский, был построен в 1985 году на судоверфи Denizcilik Bankasi T.A.O. (Пендик, Турция). Первое название — Haci Mustafa Torlak. В дальнейшем судно неоднократно переименовывалось: Durmus Usta (с 1988 года), Transporter (с марта 1989 года), Sophie Rickmers (с июля 1990 года), Sophie (с 1993 года), Chica (с февраля 1995 года), Kevin (с апреля 2005 года), Libertas (с мая 2007 года), Ahmet Kuris (с января 2009 года), Dadali (с мая 2012 года). В апреле 2015 года турецкая компания Bulkhan Shipping & Trading Ltd выставила Dadali на продажу. 6 июля 2015 года Dadali, ходивший под флагом Островов Кука, из-за технического состояния задержали на двое суток в Египте, и наложили на владельцев штраф. В октябре того же года Dadali купила Россия, и судно вошло в состав 205-го отряда вспомогательного флота ВМФ РФ под названием «Вологда-50». Затем «вологжанина» с трудом отбуксировали на 13-й судоремонтный завод ВМФ в Севастополе. «Сухогруз убитый в хлам, кое-как его в немного божеский вид привели и все. ЗИП (запасные части. — ЦУР) для него отсутствует напрочь, турки продали весьма поломанное судно. Рабочим пришлось попотеть», — писал FlotProm (ведущее специализированное издание о морском сегменте ВПК) со ссылкой на источник на Черноморском флоте. Причем, как сообщил источник ЦУРа, турецкая «калоша» не прошла положенного погранично-таможенного оформления, поскольку «на судне не было никаких документов, все шло в авральном режиме и все решалось по звонку свыше». Как выяснил ЦУР, покупка сухогруза в Турции происходила по весьма запутанной схеме: в роли посредника выступила брокерская компания ООО «Калинка Шиппинг», зарегистрированная в Петербурге в двухкомнатной квартире на ул. Кирочной. В «двушке» проживают учредители «Калинки» Зоя Долгих и ее сын Евгений. Среди его друзей в социальных сетях — много морских брокеров из Турции, Египта, Китая, Израиля, Белиза и Норвегии. На сайте kalinka-shipping.com имеется информация, что c 2002 года брокеры «Калинки» участвовали в 60 сделках по покупке круизных лайнеров, нефтеналивных барж и буксиров. В том числе упоминался еще один неисправный турецкий сухогруз Alican Deval («Двиница-50»), который вместе с «Вологдой-50» перевозит боеприпасы в Сирию. По имеющимся в редакции документам, некоторые сделки «Калинки Шиппинг» проходили через рижский банк Baltikums и деньги уходили на счета зарегистрированного на Сейшельских островах офшора Assets Express Limited. Помимо сухогрузов и танкеров, семья Долгих приобретает дорогостоящие катера и яхты для состоятельных клиентов из России. Так, в 2016 году для покупателя по имени Velerie компания купила в Италии за $6 млн. скоростную лодку Stormbringer, ходившую под флагом Каймановых островов. ЦУР связался с брокером Долгих, который сейчас живет в Эквадоре, и он сообщил, что покупку турецких судов можно смело заносить в Книгу рекордов Гиннесса: — Обычно такие сделки идут три-четыре месяца, а тут дали срок всего неделю. Наши турецкие партнеры крутили пальцами у виска, смеялись, но мы справились. — В какую сумму обошлась покупка сухогрузов? — Что-то в районе полутора миллионов долларов. — А какой клиент из России к вам обратился? — Это маленькая юридическая компания «Флагман» из двух человек. У них была доверенность от клиента и «Флагман», как я понимаю, был создан под эти сделки. Короче, есть такая юрист Катя Быковская, и она непосредственно представляла интересы покупателя. — Как вы думаете, при сделке были коррупционные моменты? — Там вообще все странно… Что любопытно, сразу после телефонного разговора с Долгих с сайта kalinka-shipping.com были убраны фото Dadali («Вологда-50»), «Alican Deval» («Двиница-50») и Stormbringer, но мы успели сделать скриншоты. На сайте коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Адлекс», где сейчас трудится юрист Екатерина Быковская, можно узнать, что раньше она работала фрахтовым брокером и вела консалтинговый блок в ООО «ПрайсВотерхаусКуперс». Во время сделки по турецким кораблям она являлась соучредителем адвокатского бюро «Флагман», которое сейчас ликвидировано. Другим партнером указан Леонид Грибанов, специализирующийся на морском праве. В телефонном разговоре госпожа Быковская не отрицала свою причастность к покупке «убитых» турецких сухогрузов. Однако, ссылаясь на адвокатскую этику, отказалась назвать фамилию конечного покупателя. Сказала лишь, что к ней обратилось частное лицо из Петербурга (аудиозапись имеется в редакции). Прокомментировать ситуацию ЦУРу, согласился сотрудник центрального аппараты Минобороны, попросивший не называть его имени: — Я не знаю, что там Шойгу и Патрушев докладывали Путину, но к полномасштабной войне в Сирии, мы оказались вообще не готовы. Большие десантные корабли не в состоянии перевозить столько военных грузов в зону боевых действий. Пришлось задействовать гражданские суда, ледоколы с Северного флота и других речных флотилий, даже спасательные суда привлекли. Но они не справлялись, и мы пошли искать любой металлолом. Я никого не хочу осуждать, но в ходу опять порочная практика «победа — любой ценой». — Кто конкретно платил за турецкие развалюхи? Минобороны, «Ростех», банк «Россия»? — Это нужно спрашивать у президента, поскольку изначально вся ситуация по «сирийскому экспрессу» находится у него на особом контроле. И Путину писала, и Шойгу — одни отписки С кладбища вернулись в дом Лидии, и она стала заваривать кофе. — Ваня пришел из армии и сразу сказал, что не собирается сидеть у меня на шее. Хотел получить водительские права и отремонтировать наш дом. Контрактником в Чечню его почему-то не взяли, тогда он устроился в этот гребанный 205-й морской отряд. Куда я только не обращалась: и Путину писала, и Шойгу, но отовсюду получаю одни отписки. Но кто-то же должен понести наказание за смерть Ивана? — снова заплакала Лидия. По факту смерти Ивана Людоговского Военное следственное управление СК по Черноморскому флоту возбудило уголовное дело № 22/01/0022–15 по статье 293 ч 2 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В качестве обвиняемого был привлечен боцман сухогруза «Вологда-50» Виктор Бражко, руководивший в тот день швартовкой. Но через два месяца с боцмана сняли все обвинения. В ходе расследования уголовного дела в отдельное производство были выделены материалы в отношении должностных лиц Черноморского флота по факту ненадлежащего проведения освидетельствования купленного в Турции сухогруза Dadali («Вологда-50»). Согласно акту от 14 октября 2015 года, оказавшемуся в распоряжении ЦУРа, приемочную комиссию возглавлял заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин, любящий давать интервью на тему все возрастающей мощи ВМФ России. В комиссию входили еще 18 человек, в том числе, непосредственные начальники погибшего Ивана Людоговского — командир в\ч 43535 Сергей Грицай и капитан «Вологды-50» Георгий Айриян. Однако вскоре доследственную проверку прекратили и Лемякина, Грицая и Айрияна не стали привлекать к уголовной ответственности. Помимо Dadali («Вологда-50») комиссия Лемякина приняла в эксплуатацию турецкий сухогруз Smyrna (построен в Китае в 1996 году, переименован в «Кызыл-60»), приобретенный упомянутой выше «Калинкой Шиппинг» Alican Deval («Двиница-50») и бывший украинский сухогруз-рефрижератор «Георгий Агафонов», построенный в Австрии в 1987 году. В июле 2015 года Украинское дунайское пароходство за $300 тыс. продало судно Турции на металлолом. Затем какое-то время оно простояло под монгольским флагом и теперь эта старая посудина получила название «Казань-60» и перевозит снаряды и тротил в Сирию. Согласно информации с форума forum.sevastopol.info, в апреле 2016 года на «Казани-60» произошел пожар и погиб боцман, задохнувшийся в машинном отделении: «…выгорели щитки у ГД № 2 и кабельтрас, так же хана пожарному насосу (гидроудар ловит), и еще каким-то двум насосам вообще полная крышка». На других морских форумах, можно узнать, что морякам из 205-го отряда вспомогательного флота ВМФ РФ постоянно задерживали зарплату, выдавали скудное питание, не было средств гигиены и некоторые члены экипажа «Двиница-50» заболели желтухой. Несколько гражданских моряков, прикомандированных к 205-му отряду, отказались ходить в Сирию на неисправных судах и были немедленно уволены. Так, механик «Двиницы-50», приобретенный у турецкой компании Deval Transport Ltd, Istanbul, обратился к военному прокурору Черноморского флота Евгению Быкову и попросил провести проверку по факту незаконного увольнения. В своем заявлении моряк указал, что на судне «из трех дизель-генераторов в рабочем состоянии были только два, да и те имели несколько неисправностей и не работал генератор. Кроме того, вспомогательный котел работал только в ручном режиме». Когда он указал на эти проблемы начальству и попросил вернуть его на прежнее место работы, в ответ ему пригрозили особистом, обозвали трусливой крысой и выдали трудовую книжку с записью «уволен по собственному желанию». Сложившуюся обстановку в 205-м отряде, в котором работал радист Людоговский, весьма подробно описал украинский сайт «Информационное сопротивление», внимательно отслеживающий российские военные форумы. Из выложенной служебной переписки кадровика в/ч 43535: «Начальник отделения кадров в/ч 43535 Обухов В. А.: «Обстановка с кадрами сейчас сложная, и особенно сложная она на сухогрузах, которые ходят в Сирию. С них ежемесячно увольняются по 32–35 человек. Поэтому я прошу понять начальника в/ч 43535 (Сергей Грицай. — ЦУР) — рейсы сухогрузов находятся на контроле у президента, и если вам предлагают должность на этом судне, в рейс нужно сходить. Та же ситуация сложилась и на МБ-31 — ФСБ предложила заменить пять человек. А где их взять? С комплектованием очень сложная обстановка. 120 вакантных должностей, не можем найти капитана на бмт «Иван Бубнов»! Когда такое было? На эту должность очередь стояла! Причины две — очень напряженный график плавания и очень низкие оклады». ЦУР направил официальный запрос в ФСБ с просьбой провести проверку обстоятельств приобретения РФ неисправных судов в Турции. В ответ Лубянка прислала бумагу, что материал направлен в управление ФСБ по Черноморскому флоту. Остается добавить, что согласно приказу № 174 от 21 марта 2016 года министра обороны Сергея Шойгу, Ивана Людоговского посмертно наградили медалью «Участнику военной операции в Сирии». В наградном списке, помимо Людоговского, значатся еще 215 человек, в том числе, капитан «Вологда-50» Сократыч, капитан ПМ-56 Игорь Бакурадзе, водолазы из Севастополя и члены экипажа килекторного судна «Кил-158». — Я не могу смотреть на эту медаль и она постоянно напоминает мне о смерти Вани, — говорит Лидия. — Помогите мне добраться до Москвы и я ее верну министру Шойгу. Что было дальше, смотрите в нашем фильме. medium.com .











