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Страшный сон эвакуатора Печатать E-mail
Sunday, 29 October 2017

Незаконные парковки пора легализовать. А то смешно смотрится.

ПРАВИЛА «ЦВЕТУЩЕГО ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»

Где-то на Школьной или возле НПО ПМ и ГХК эвакуаторы зверствуют в Нашгороде, говорят, чуть ли не каждый день. Но в самом центре города жизнь идёт по другим законам.

Время от времени «Уран-Батор» фиксирует для истории махновскую парковку у кинотеатра «Космос», например. В трёх шагах от Серого дома, где далеко продвинутые дядечки за бюджетное бабло регулярно строят стратегии развития. В выходные — особенно если фильм крутят хорошо отрекламированный — авто стоят на тротуаре в два ряда, как в эту субботу, скажем, почти наглухо перегораживая проход к зданию. К вечеру их становится меньше, разумеется, но исключительно потому, что снижается само количество зрителей. И я что хочу сказать? Если сделать с явным игнорированием действующего законодательства ни полимилиция, ни власти всё равно ни черта не могут, то пора, наверное, просто легализовать эту Страну Олению. И брать бабло за стоянку у кинокомплекса конкретно. Огородить её, облагородить. Чтобы хоть не выглядело настолько смешно и беспомощно. Ну ей-богу, надоел этот цирк.

 
 
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