Незаконные парковки пора легализовать. А то смешно смотрится. ПРАВИЛА «ЦВЕТУЩЕГО ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» Где-то на Школьной или возле НПО ПМ и ГХК эвакуаторы зверствуют в Нашгороде, говорят, чуть ли не каждый день. Но в самом центре города жизнь идёт по другим законам. Время от времени «Уран-Батор» фиксирует для истории махновскую парковку у кинотеатра «Космос», например. В трёх шагах от Серого дома, где далеко продвинутые дядечки за бюджетное бабло регулярно строят стратегии развития. В выходные — особенно если фильм крутят хорошо отрекламированный — авто стоят на тротуаре в два ряда, как в эту субботу, скажем, почти наглухо перегораживая проход к зданию. К вечеру их становится меньше, разумеется, но исключительно потому, что снижается само количество зрителей. И я что хочу сказать? Если сделать с явным игнорированием действующего законодательства ни полимилиция, ни власти всё равно ни черта не могут, то пора, наверное, просто легализовать эту Страну Олению. И брать бабло за стоянку у кинокомплекса конкретно. Огородить её, облагородить. Чтобы хоть не выглядело настолько смешно и беспомощно. Ну ей-богу, надоел этот цирк.