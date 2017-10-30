Почему всё-таки полезно читать корпоративную прессу. БОГАТАЯ ПОЛЯНА. КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ Ещё раз о том, почему полезно читать корпоративную прессу. Никакие скрепы не мешают советскому человеку с воодушевлением исполнять песню «Ты здесь хозяин, а не гость. Неси с работы каждый гвоздь». И жить в полном соответствии с этим бессмертным заветом. Данное правило касается любого заколючинского предприятия, какой бы формы собственности или юридического вида оно ни было. Если заглянуть, например, в последний выпуск «Вестника ГХК», прямо на второй странице располагается там крошечная заметка « Экономический эффект от деятельности ОЭБ, определяемый по методике Росатома, составил почти 100 миллионов». Крошечная она по количеству буковок, но не по внутреннему содержанию. «За девять месяцев текущего года специалисты отдела экономической безопасности (ОЭБ) предприятия выявили 146 случаев превышения начальной максимальной цены по отношению к рыночной. После чего все цены были приведены к уровню не выше рыночных, действующих в регионе. Экономический эффект от этой деятельности составил более 63 миллионов рублей. Также благодаря ОЭБ на производстве тепловой энергии был предотвращён сбыт похищенного металла. А в ходе досудебного расследования отдел обеспечил возмещение ущерба, причинённого кражей листового свинца. Благодаря этой и многой другой работе, в том числе претензионно-исковой совместно с ДПРиИК, ОЭБ за девять месяцев текущего года пособствовал возвращению задолженности и предотвратил утрату предприятием активов на сумму более 99 миллионов рублей». Сто «лимонов» суть цифра неплохая, согласитесь. Даже если мы говорим об «экономическом эффекте», т.е. экономии чисто номинальной. Тут бы следовало расшифровать, конечно, кто конкретно (и почему) составлял документы, содержащие нерыночные цены на — я так понимаю — закупки Горно-химического комбината. Но на нет и суда нет, ладно. Просто запомним сумму: 63.000.000 рублей могли утечь потенциальным поставщикам за девять месяцев 2017 года по полутораста контрактам. Но не утекли. А в «Красноярскнефтепродукте» и МП «Гортеплоэнерго» схема работы была несколько иной, и стахановский мазутный бизнес принёс коммерсам под ёлочку парочку джипов, заплатили за которые жители и предприятия ЗАТО Железногорск. Но закупки — это долго, муторно и чересчур сложно, если бабло буквально лежит под ногами. Вспомните, сколько лет новые «владельцы» распиливали на металл Опытный завод с окрестностями. Кто бы оценил сегодня стоимость строительного наследства МСУ-53 и треста «Сибхиммонтаж», превращённого в банальное заготсырьё? На ГХК, впрочем, желающие погреть руки на дармовом металлоломе тоже имеются, как видите. Не очень понятно, один криминальный эпизод или два описаны в заметке («листовой свинец» или «похищенный металл» суть одно и то же?), да и цена вопроса тут не указана, к сожалению. Зато вывод напрашивается сам собой. Ещё царь Николай с порядковым номером один наследнику престола жаловался, якобы: «В России только два человека не воруют, ты и я». С этою скрепой нам ещё долго жить, похоже.