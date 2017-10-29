С этими инноваторами, по крайней мере, не скучно.

Вот что глобализация и интернет творят! Буквально в десять вечера проходили с семейкой по этому самому месту и посмеялись ещё. А оказывается, тут у нас всероссийская слава на подходе, дорогие Сергей Евгеньевич и Вадим Викторович. Вам когда в очередной раз взбредёт в головку порассуждать о «славе созидателям» или «полигонах для технологий беспилотных авиационных систем», вы натруженную жопку, пожалуйста, от креслица оторвите и прогуляйтесь до указанного ниже арт-объекта. Можете даже селфи сделать. Будет что вспомнить на лесоповале .

В Железногорске асфальт укладывают ногами

Два притопа – и готово!

Железногорские дорожники настолько суровы, что укладывают асфальт… ногами! Об этом вопиющем случае рассказали в соцсетях очевидцы ремонта «впритопку». По их словам, его устроили буквально на днях. Между арками у 20-го и 22-го домов на улице Ленина в Железногорске (Красноярского края). Вот что рассказывают свидетели:

- Рабочие были в подвыпившим состоянии. Мы проверяли - подходили пообщаться. Они привезли застывший асфальт и давай укладывать, утаптывая его ногами.

Результаты такого ремонта, мягко говоря, впечатляют. На фото, снятом автором поста, - внушительная заплатка из асфальта. А сверху – следы. Один, другой, третий. Ни виброплиты тебе, ни катка, зачем?

- Невероятно, - сразу отозвались горожане. – Куда администрация смотрит? Прямо-таки коммунальный арт-объект!

kp.

От себя заметим лишь, что дорожники, скорее всего, красноярские, а администрация смотрит, куда бы от вас, нудных, сбежать уже, наконец. Ну, и от возможного следствия тож.