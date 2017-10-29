Семейным ценностям школьников намерена учить монахиня. Царебожие и монашество. Какой идеал семьи может таить проект нового школьного курса «Нравственные основы семейной жизни»? Клерикальную экспансию в современной России можно уподобить газу, который, распространяясь в пространстве, занимает все свободные ниши. Речь тут не идет о духовном возрождении, проповеди веры и прочих религиозных категориях. Программа застройки парков и скверов храмами, передача РПЦ движимого и недвижимого имущества, «воцерковление» школы и армии — все это происходит в рамках корпоративной логики, когда клерикальная корпорация тупо занимает пространства, не защищенные институтами гражданского общества. А поскольку с гражданским обществом в России сейчас тяжело, то и таких «зачищенных» пространств появляется все больше и больше. Пять лет назад во всех школах России, несмотря на отсутствие подготовленных учителей и очевидного социального запроса, был в обязательном порядке внедрен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках этого предмета большинство российских школьников изучают «Основы православной культуры» (ОПК — отсюда термин «ОПКизация»). Предмет преподается пока только в 4-5 классах, но в течение всех последних лет патриархия не ослабевает в своей борьбе за его расширение. Причем чаще всего звучит предложение охватить предметом весь учебный процесс — с первого до последнего класса. И звучит оно из уст даже самых просвещенных представителей духовенства — например, митрополита Илариона (Алфеева). Однако отсутствие быстрых успехов в деле «ОПКизации» вынуждает искать обходные пути. В светской российской школе предлагается ввести еще один курс с религиозной составляющей — «Нравственные основы семейной жизни». Он как бы призван реставрировать уже забытый советский курс «Этика и психология семейной жизни», позже частично влившийся в «Основы безопасности жизнедеятельности». Лоббистом нового курса, методические пособия по которому составлены в Екатеринбургской епархии РПЦ, выступила Ассоциация родительских комитетов и сообществ России. Именно встреча главы этой ассоциации с замминистра образования и науки в конце прошлой недели привлекла внимание общества к новому проекту. Сейчас, когда во главе Министерства образования утвердился близкий РПЦ человек — специалист по истории этой церкви — Ольга Васильева, наступил благоприятный момент для клерикальной экспансии в школу. Судьбу «Нравственных основ семейной жизни» предполагается решить быстро — на заседании учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования через две-три недели. Однако из-за утечки в СМИ министерство немного отыграло назад и выпустило заявление о готовности допустить к обсуждению педагогов и родителей. Авторами курса являются два кандидата: биологических наук — священник Дмитрий Моисеев и психологических наук — монахиня Нина (Крыгина). Ныне под именем Варвары она является игуменьей того самого Среднеуральского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», духовником которого состоит старец-схиархимандрит Сергий (Романов), известный также как духовник депутата Натальи Поклонской и покровитель «секты царебожников», проповедующей особое почитание царя-мученика Николая II. Сам монастырь является общепризнанным в РПЦ центром этого движения, и учебный курс, составленный его игуменьей, не может не содержать соответствующих коннотаций. В интернете нетрудно найти видеолекции матушки Нины (она же — Варвара) на темы семьи и брака, в том числе довольно деликатные для монахини. Красной нитью через все лекции проходит указание на семью Николая II как на идеальный образец православной семьи. Много говорится и о «ритуальном убийстве» этой семьи (сами-знаете-кем) ради разрушения государства Российского. Проповедь «царебожия»? Пожалуй, хотя и в осторожной форме. Но не всем же шашкой с думской трибуны махать! На популярном педагогическом сайте «Открытый урок» можно найти осторожную критику курса, причем от имени православного педагога. Эта критика сводится к двум позициям: во-первых, курс слишком «тяжеловесен» для обычной школы и адресован скорее педагогам и родителям, во-вторых — «школа не призывает к воцерковлению — это дело семьи и лично каждого человека». И еще два вопроса вызывает новый курс, в порядке эксперимента уже преподающийся в школах 60 «православных» регионов России. Считается, что РПЦ выступает категорически против полового просвещения школьников, чтобы «не подталкивать» их к добрачным половым связям (как известно, благодаря спорам вокруг «Матильды», глава идеальной семьи Николай II таких связей не имел и иметь не мог). Однако новый курс содержит «биологические» компоненты, а один из его авторов — профессиональный биолог. Получается, что РПЦ вслед за католической церковью признает-таки необходимость полового просвещения, но хочет аккуратно взять его под контроль. Другой вопрос — а столь ли однозначно вообще православное учение о семье, как полагают в Ассоциации родительских комитетов? Вот недавно упоминавшийся выше митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что человек, который не родил детей, не может рассчитывать на счастье (по-церковнославянски оно называется «блаженством»). Постойте: а что, у самого митрополита Илариона есть дети? Его официальная биография гласит, что в возрасте 20 лет, в 1987 году, он был пострижен в монашество, а до этого служил в армии и ни в каком браке не состоял. Патриарх Кирилл (Гундяев), также постоянно призывающий людей вступать в брак и рожать как можно больше детей, принял монашество в 22-летнем возрасте и тоже (официально) в браке не состоял. А между прочим, святые отцы православной церкви постоянно призывают пастырей не учить других тому, чего они не исполняют сами, и признают лучшим наставлением пример собственной жизни. Вообще в православной традиции монашество считается более высоким, совершенным путем, чем семейная жизнь. Монахи полностью посвящают себя Богу и уже не должны отвлекаться на мирские попечения. Поэтому только из их числа избираются епископы, а значит, и патриархи. Такой взгляд на монашество восходит к Евангелию, где Иисус Христос одобрительно отвечает на реплику учеников «Лучше не жениться» — «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19:12). О превосходстве девства над браком постоянно пишет и апостол Павел, послания которого составляют большую часть Нового Завета: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7:32). А если взять любой православный календарь и посмотреть, какие святые там перечислены, то выяснится, что это либо мученики, казненные за веру во Христа, либо преподобные — отрекшиеся от мира и отказавшиеся от семьи и деторождения. Примеры святых семейств, подобных Петру и Февронии Муромским, найти в житиях святых очень сложно. Но даже Петр и Феврония, пропагандируемые в России как покровители семьи, постриглись в монашество! Интересно, будут ли об этом честно говорить детям на уроках по «Нравственным основам семейной жизни», составленных игуменьей крупнейшего в России женского монастыря? novayagazeta. *** Русская православная церковь и Министерство образования и науки опровергли информацию о введении в школах обязательных уроков православия. В ведомстве и церкви подчеркнули, что привязка к одной религии в многоконфессиональной стране обязательно вызвала бы неприятие в обществе. Как пишет "Московский комсомолец", в РПЦ заявили, что курсы относящиеся к семейному воспитанию, будут разрабатываться с учетом универсальных духовно-нравственных семейных ценностей, без привязки к догматам и постулатам конкретной религиозной философии. Ранее сообщалось, что РПЦ и Минобрнауки планировали ввести в школах курс «Нравственные основы семейной жизни». Программу, созданную на основе курса разработанного священнослужителем РПЦ, на встрече с замминистра образования и науки Татьяной Синюгиной предложила глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. В православной епархии заявили, что не видели итоговой программы этого курса. Затем пресс-секретарь Минобразования Андрей Емельянов опроверг данное утверждение и отметил, что министерство рассматривают все предложение, которые поступают от общественности. "Ввод курса о семейной жизни требует широкого обсуждения. И заявления ряда лиц в поддержку курса разработанного с учетом мнения РПЦ не означает, что курс будет автоматически внедрён в школы", - отметил Емельянов. Отметим, что ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова предлагала ввести в школах так называемые уроки семейного счастья. Тогда речь шла об уроках актуальных для всех российских детей вне зависимости от их религиозной принадлежности. Согласно Конституции РФ, каждому гарантируется «свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». В настоящее время в России не ведется официальная статистика относительно членства в религиозных организациях, так как законодательство запрещает требовать от граждан информации об их вероисповедании. Но, судя по опросам, доля людей исповедующих православие весьма существенна и может доходить до 80%. Школьные курсы не должны дискриминировать 20% населения страны. В связи с этим представляется, что образовательное ведомство и аппарат уполномоченного по правам детей не должны допустить появления учебника, который основан на положениях только одной религии. Скорее всего, при составлении такой программы будут учитываться универсальные принципы, пропагандирующие уважение, любовь и традиционное отношение к семейным ценностям, уверяют источники знакомые с инициаторами идеи. Напомним, что депутат Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко ранее выступил за обязательное изучение взрослыми людьми перед браком «Домостроя» - памятника русской литературы XVI века, который представляет собой свод правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. При этом отметим, что некоторые положения книги безнадежно устарели и являются прямым нарушением действующего законодательства. newizv.