Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. МОСТЫ В НИКУДА Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». Пожаловаться обратно же ж имею желание. Этим интеллектуально развитым «Яндексом» пользоваться стало совершенно невозможно. Выставляешь в поиск по новостям, к примеру, фразу «в закрытом городе», а он тебе начинает всякую чепуху собирать по стране. Почему? Потому что умный и знает: закрытые города — это ЗАТО. Кто б ему ещё объяснил, что «ЗАТО» и «зато» суть разные вещи... РОДСТВЕННИКИ, НО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДАЛЬНИЕ Однако сегодня есть у нас в ленте новостюшки куда веселей. Из бывшего Красноярска-45 пишут, скажем, что три муниципальных предприятия из девяти не прошли балансовую комиссию. Это для железных горцев штука привычная, разумеется. Интрига дальше появляется: «Надежда МЕЛЬНИКОВА - директор МУП "Дельфин": «Причиной убытков стало снижение посещаемости бани на 1.325 человек. Также увеличилось посещение льготной категории, что привело к снижению стоимости билетов». Сегодня сеанс стоит 250 рублей, себестоимость услуги в полтора-два раза выше. Удорожание услуги не лучшим образом скажется на посещаемости, уверена руководитель. Увеличивать доходы планируют другими способами. Открыть занятия фитнесом, оборудовать кабинет СПА-процедур, сдать часть площадей в аренду. Ожидаемый эффект - 250 тысяч. Сегодня разницу между недополученными доходами покрывает городской бюджет - субсидия более семи миллионов в год. Борис КУЗНЕЦОВ - депутат Совета депутатов: «А нужно ли вообще такое предприятие, которое субсидируется такими громадными средствами и само себя не окупает? Надо искать пути в численности, штате, эффективности». Валерий МИХАЙЛОВ - депутат: «Я хочу резко возразить. Вопрос, а нужна ли нам эта функция в городе вообще, не обсуждается. Нужна, народ требует этого». У другого муниципального предприятия - Центра досуга и кино конкурентов в городе нет. Однако результат тоже отрицательный. Анатолий ТКАЧЕВ - директор МУП "Центр досуга и кино": «Основными причинами стали: задолженность постоянных арендаторов - более 800 тысяч рублей, затраты на внедрение автоматизированной системы учета билетов, реализация предписаний по пожарной безопасности». С арендаторами ведется претензионная работа. Суды кинотеатр выиграл - по одному иску долг выплачивается, по двум другим пока нет. В плане оздоровления - переход на другую систему налогообложения, проведение различных досуговых мероприятий, есть и планы по модернизации зала. Сегодня загруженность низкая - лишь 16%. По мнению депутатов - повышение комфортности посадочных мест привлечет в кинотеатр больше зрителей. Еще одно убыточное предприятие - ГЖКУ. Минус 17 миллионов. Большую часть составляют убытки по потребленным коммунальным ресурсам, в частности по воде. Ресурсниками предъявлен больший объем, чем оплатило население. Эта разница сложилась из-за квартир, где нет счетчиков, а количество проживающих не соответствует действительности...» *** Если кто не в курсе, железногорские бани тоже не слишком доходны, муниципальные кинотеатры давным-давно уничтожены как класс, а вот насчёт МП «ГЖКУ» позвольте справочку дать: за прошлый год оно наработало 75 млн рублей убытков. Любопытно, что в Зеленогорске имеется собственный мощный теплоисточник и вырабатываемую им энергию власти буквально не знают, кому навялить. Таких катастроф, как тарифный скачок в Нашгороде в 2012 году, у них не было точно. Но результат, как видите, всё равно один. Определённо, что-то в консерватории требуется подправить. КОНЬ-ЛЮДОЕД БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЕН Зеленогорск не просто поменьше размером, чем Нашгород. Там и люди значительное проще. Они, похоже, до сих пор угорают от Петросяна и «Аншлага», потому боженька их и любит. «Приезд Владимира Винокура второй раз за последние полтора года можно объяснить лишь популярностью у зрителя. Заполнить практически весь зал сегодня удается далеко не всем артистам. Народный артист РСФСР, основатель и руководитель Государственного театра пародий он общается и, кажется, обсуждает последние новости со зрителем напрямую: «Самое большое событие за последние десять лет - удачно выдали замуж Аллу Борисовну. Да? Хорошего пацана нашли, сразу дети. Дело-то молодое. Не, ну зря смеетесь, может, мы дураки старинным дедовским способом упираемся, а есть что-то новое». Шутка про Пугачеву звучала и в прошлый приезд артиста. Но народ реагирует позитивно. В концерте прозвучали монологи, которые уже можно назвать классикой жанра...» Хм. Представляю себе реакцию железных горцев на такую «классику». *** Раз уж мы про клоунов заговорили, была на закате демократии в России такая развесёлая песенка группы «Кирпичи»: «Медведь съел члена «Единой России» /.../ Медвед это клон, а клон - медвед», и т.д. Она практически забыта сегодня, и неспроста. Феерическая реальность приходит на смену глупым шуткам бездарных антисоветчиков: Я ещё подумать успел: да ну, на фиг, что за дурацкий заголовок? Охота за кликами продолжается? Но тут запустился ролик — и сами смотрите: лось-то действительно за газующей машинкой ходит. Вряд ли это обычное желание погреться, как предполагают наивные любители живой природы. Не такая уж лютая осень в Пермском крае. Караул, короче. Вы вот смеётесь, а ЗАТО Заречный в своём регионе стало на днях вторым в инвестиционном рейтинге органов местного самоуправления за ІII квартал. Может быть, расширение сознания посредством газиков или, там, грибочков всё же толкает отечественную науку вперёд? Звери ведь всякую дрянь употреблять не станут. Они же не люди. *** Хей-хей-хей, а лидирует в нынешнем обзоре ЗАТО Трёхгорный. Там увлёкшиеся пиаром чиновники мелочиться не стали и предложили молодняку... придумать новые достопримечательности города. Вот ей-богу. Это называется «конкурс на лучшую идею арт-объекта «Нет города лучше, чем мой! Нет города краше, чем мой!», посвящённый 65-летию Трёхгорного». Николай Пасечкин тихо рыдает от зависти в уголке. «В ходе проведения творческого конкурса организаторы (а это администрация города) решают такие задачи, как выявление и поддержка творческого потенциала детей и молодежи, воспитание в них чувства любви к «малой родине», активной гражданской позиции и интереса к жизни родного города, а также популяризация моделирования и конструкторской деятельности. На конкурс принимаются модели, макеты, чертежи, эскизы и другие формы представления идей арт-объектов для любой улицы. Победители и призеры будут награждены дипломами, а наиболее интересные по мнению жюри конкурсные материалы будут рекомендованы к реализации в городской среде». За такое нерациональное расходование бюджетных средств надо прямо судить, вот что я вам скажу. За разбазаривание исторических ценностей. Всё ведь уже есть под рукой, нужно лишь грамотно использовать. «В Трёхгорном за охраняемым периметром есть отличный арт-объект – вантовый мост, который ведёт в никуда. Конечно, его создатели планировали не такое существование этой конструкции. Но обстоятельства распорядились так, что мост оказался бесхозным, он ведёт прямо в забор с колючей проволокой. Просто сначала построили мост, а пропускной пункт в этом месте на территорию города сделать не смогли» ( отсюда ). Представляете себе, как потрясёт западного туриста такое прикладное творчество — мост в никуда? А японцы с китайцами, те просто с ума сойдут. Так что самое время организовывать в интернете торговлю билетами в Провал. Это вам не промышленный парк, тут попрёт несомненно. ТОРИДАЛЬНОСТЬ — НАШ ДЕВИЗ По странному капризу судьбы за отчётный период ни одно атомное ЗАТО не получило статуса ТОСЭР, хотя вы и не поверите, наверное. Я сам не верю, если признаться. Ведь вы только посмотрите, что в Нерезиновой-то творится! «Руководствуясь решением Президента РФ о запуске крупномасштабной программы помощи регионам России, обозначенной на заседании Президиума Госсовета 22 сентября 2017 года, - взахлёб рассказывают власти бывшего Томска-7, - Главный интернет-портал регионов России и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Межрегиональный специализированный интернет-сервис для демонстрации поступательного социально-экономического и отраслевого развития территорий , а также решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест и повышением уровня жизни граждан». Простите за отсебятину, но я просто должен вставить здесь цитату из бессмертного Терри Пратчетта, прежде чем продолжу. Иначе она меня будет мучить невесть сколько времени. «Ткач неуверенно поднял руку: «А какова она, походка возвратно-поступательной лисы?» Нянюшка почесала за ухом. «Насколько помню, — пожала плечами она, — ее задние лапы идут так, а передние — вот так». «Нет-нет, — возразил лавочник Кварней. — Это ее хвост движется так, а лапы — вот так». «Что ж здесь возвратно-поступательного? Тут сплошное колебательное! — крикнул кто-то из толпы. — Это ты с кольцехвостым оцелотом путаешь». Нянюшка кивнула». А теперь вновь к прорывам в Светлое Бу во всемирной сети имени ЦРУ. «Базовыми целями данного бесплатного ресурса являются: повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью региональных и муниципальных органов власти субъектов Российской Федерации; /.../ активизация деятельности жителей населенных пунктов субъектов РФ, учреждений и организаций в вопросах развития деловой активности на местах, широкого применений инноваций, современных технологий и экономики знаний в регионах России; создание информационной базы инвестиционного потенциала отраслей региональной экономики и социальной сферы». Нет, дорогие мои. Пожалуй, и кольцехвостый оцелот здесь не будет уместен. Вот разве что пампукская хрюря в инвесторы запишется? *** «Саров посетили гости из города Бора, производители и чиновники. Обмен опытом происходил в технологических цехах и в зале заседаний, - это уже журналисты бывшего Арзамаса-16 пытаются поймать чёрную кошку в тёмной комнате. Ну, или хотя бы не рассмеяться на людях. - Делегаты привезли в ЗАТО рассказы о своих производствах, но примеры озвученных на встрече докладов и какие-либо рамочные соглашения пока остались за рамками пресс-релиза . Известно, что чиновниками обсуждался ТОСЭР, законодательная сфера и социально-экономическое развитие. Технопарк отчитался сразу о нескольких демонстрациях, подготовленных для делегатов: к примеру, им показали инновационную разработку компании ООО «ТОР-ТЕХНО» — прибор для удаленного электропитания на основе передачи электроэнергии по одному проводу. Кроме того, в парке была представлена продукция из композитов (НПП «Центр пултрузии») и проект по очистке промышленных стоков («Акваполис–НН»). Делегаты рассказали саровчанам о деятельности БАТ — Борской Ассоциации Товаропроизводителей. Она существует с 1995 года и осуществляет поддержку предприятий и организаций района. Сайт ассоциации редакции найти не удалось...» Я бы в даркнете поискал. Может, они кокаин товаропроизводят. Хотя нет. Откуда бы у борной кислоты такое характерное название взялось тогда? Прочь, сомнения. *** Вновь на восток глобус крутанёмте. Тут у нас прямо-таки разные эпохи сошлись и уселись за одним столом праздновать не то симбиоз, не то синергию: «Делегация из Татарстана во главе с помощником президента республики Ринатом Сабировым, а также представители российских нефтяных компаний посетили РФЯЦ – ВНИИТФ имени Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область). Целью визита стало обсуждение перспектив сотрудничества. Сейчас снежинские ядерщики помогают нефтяникам в проведении работ, связанных с пороховым воздействием на нефтяной пласт, с целью увеличения дебета нефти. По результатам совещания было одобрено сотрудничество предприятий нефтяного комплекса Татарстана и снежинского ядерного центра. Рекомендовано продолжить поставки модульных перфораторов, а также усилить работу по созданию ряда новых пороховых зарядов ». На всякий случай уточню, что созданием инновационных бомбочек для нефтяников увлекается предприятие, разрабатывающее в свободное время ядерные и термоядерные боеприпасы. Кажется, здесь нужно вставить слово «конверсия»? АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ, СИСЬКИ-МАСИСЬКИ Отдельной главкой позвольте описать ход инновационной революции в ЗАТО Лесной. Ваш корреспондент благодарен тамошним аборигенам уже за то, что они указали на карте точное место семинара, на котором побывал недавно наш «молодой и энергичный» за номером два. Железным горцам довольно туманно отрапортовали об этом мероприятии: где-то, мол, в Крыму умные люди с толком провели четверг с пятницей... А было вот что: «19-20 октября глава городского округа «Город Лесной» В.В.Гришин и первый заместитель главы администрации С.Е.Черепанов участвовали в работе семинара Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» в Севастополе... Госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения РФ реализует масштабный проект «Бережливая поликлиника». Суть проекта заключается во внедрении принципов Производственной системы Росатома в амбулаторно-поликлиническом звене медицинских учреждений. Проект в разы сокращает очереди , ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов, и, как следствие, повышает удовлетворенность потребителей медицинских услуг. С 1 июня проект реализуется в городах ЗАТО - Озерске, Новоуральске и Волгодонске . Промежуточные результаты впечатляют: сокращается время получения льготных лекарств, повышается результативность патронажа новорожденных, повышается прием врачом пациентов точно вовремя и др. … Одно из новых направлений проектной деятельности Росатома - реализация современных подходов к трансформации городской среды с помощью технологических инноваций, цифровых решений с целью повышения качества и комфорта жизни людей. На совещании был представлен опыт «пилотных» территорий – ЗАТО Заречного и ЗАТО Железногорска, где наиболее успешно реализуются мероприятия данного направления, в том числе по повышению прозрачности и эффективности ЖКХ, внедрению цифровых сервисов в городское управление». Чур не спрашивать меня про эффективность и прозрачность ЖКХ в Нашгороде. Это не ко мне, очевидно. Это к доктору, который вот-вот высвободится в КБ-51 после ремонта фойе. «Как отметил первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанов, такие семинары-совещания необходимы и востребованы со стороны территорий, т.к. дают возможность познакомиться с передовым опытом коллег, поделиться своими наработками, определить перспективные направления работы в целом. Что касается представленных проектов, то их успешная реализация позволит решить задачи повышения эффективности работы муниципальной власти в активном взаимодействии с жителями территорий». Не приходится сомневаться в искренности чиновника в данном случае. По возвращении с Чёрного моря его ждало совещание «с участием руководителей и представителей коммунальных служб города, комбината «Электрохимприбор» и ресурсоснабжающей компании. Один из основных вопросов повестки касался качества горячей воды. С полудня 25 октября зафиксировано изменение качества поступающей воды по цветности и мутности. В настоящее время ведутся работы по выяснению и устранению причин изменения качества горячего водоснабжения. По предварительной информации сетевой компании АО «Региональные тепловые сети», качество горячей воды не соответствует нормам СанПина...» *** Примерно такой же логикой руководствуются титаны из НО РАО, как показывает жизнь: «Работы по строительству подземной исследовательской лаборатории в Нижне-Канском массиве Красноярского края начнутся в 2018 году. Об этом шла речь на пресс-семинаре в администрации Железногорска. Создание лаборатории в Красноярском крае является одним из этапов по улучшению экологической обстановки в регионе . Строительство лаборатории позволит провести дополнительные инженерно-геологические исследования глубинных изолирующих свойств массива пород на участке «Енисейский» и за его пределами, необходимые для количественного обоснования долговременной безопасности, а также отработать технологические схемы в натурных экспериментах с использованием создаваемых образцов нестандартизированного оборудования» ( отсюда ). То-то отец Фёдор расстроится, граждане. Он же вроде победу протрубил, а нечисть атомная снова тут как тут. Подумаешь, задержка продолжительностью в год! Они ведь заранее предупредили, что никаких сдвигов по срокам реализации всего проекта в целом не ожидается. Один плюс наблюдается: размещение могильника резко улучшит нам экологию. Жаль, что нету у «Росатома» денежек сразу на два или три. Хочется прям резких улучшений! СТРОГО СЕКРЕТНО, ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ УНИЧТОЖИТЬ Я вам про это не писал, а вы ничего такого не читали, договорились? «Новоуральский суд признал недействительными итоги выборов в гордуму, состоявшихся 10 сентября, на участке в городской больнице. Об этом рассказал выдвигавшийся в Думу НГО бывший депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Шадрин. "Суд признал наличие существенных нарушений, решение в полной форме будет в понедельник. Со дня выборов я утверждал, что результаты выборов на этом участке искажены (мягкая формулировка). Спецы по выборным судам знают, что это просто фантастический результат", - написал Шадрин на своей странице в Facebook. Напомним, что по мнению Дмитрия Шадрина, списки избирателей были сформированы с нарушением законодательства: в перечень для голосования на территории ЦМСЧ-31 было вписано почти 20 "лишних" людей. Из-за этого он и остался без мандата, поскольку уступил всего 17 голосов кандидату от "Единой России" Лидии Голубевой. Впрочем радоваться еще слишком рано: это лишь суд первой инстанции и, вероятнее всего, решение постараются оспорить. Плюс, в группе "Пусть говорит #Новоуральск" в соцсети ВКонтакте появился материал, что Шадрин может отозвать иск: "Наш мэр Александр Баранов был вызван в высокие кабинеты, где ему буквально на пальцах было растолковано следующее: Лидия Голубева – официальный кандидат партии Единая Россия, а также главный редактор стратегически важного для власти ресурса – Новоуральской вещательной компании, конвейерным способом промывающей мозги населению. Мэр, в шоковом состоянии вернувшийся из столицы области, вызвал к себе Шадрина и обрушил на его голову всю свою ярость. Дмитрию Игоревичу было предложено либо стать депутатом, либо остаться директором МУП". Конечно, данная "новость" не подтвердилась, оставаясь не более, чем слухом, да и то, что на Александра Баранова могли так повлиять какие-то там "вызовы на ковер" - маловероятно, однако, вполне возможно, что подобная ситуация со временем и правда может возникнуть, дабы не создавать прецедента - не только на уровне муниципалитета, но и области». Блин, хочется собрать вещи и перебраться на ПМЖ в город, где мэр может себе позволить класть с пробором на мнение старших товарищей из регионального «правительства». В бывшем Красноярске-26 последние остатки былой вольницы приказали долго жить весной 2010-го, как известно. А с другой стороны — установленные судом фальсификации выборов со стороны ПЖИВ? Куда ни кинь, всюду Россиюшка, одним словом. Некуда бежать. Поэтому давайте веселиться. Благо, повод отличный на носу: «29 октября отмечается важная дата в истории нашей страны – день рождения ВЛКСМ. В обращении Международного оргкомитета «Комсомолу-100» говорится: «В современных условиях чрезвычайно важно дать молодёжи чёткие ориентиры для своего развития, показать конкретных людей, на кого они могут равняться и делать жизнь с кого. Для Снежинска день 29 октября особо значим – в эту дату отмечается 60-летие городской комсомольской организации. «У снежинского комсомола – много славных дел, - говорится в поздравлении главы города Снежинска Игоря Сапрыкина и председателя Собрания депутатов Олега Карпова ветеранам комсомола. - Уверены, что ваш богатый опыт и традиции ВЛКСМ и впредь будут востребованы в работе современных молодёжных общественных организаций!». Угу. Взрывать железнодорожные пути, травить эсэсовцев мышьяком в столовой и жечь конюшни вместе с лошадями — скоро снова станет актуальным, судя по всему. Ну, когда лоси все газики вынюхают, то есть.