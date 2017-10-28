|Расщепление (на)личности
|Friday, 27 October 2017
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Ещё один слуга народный рассуждает о закупках мазута.
Р.S. Чтобы правильно понимать сказанное, граждане, вы должны в совершенстве овладеть новоязом ПЖИВ. Например:
«Глава администрации Железногорска опроверг слухи о сокращениях на котельной №1 Гортеплоэнерго. «Официально никого не сокращали. Когда котельная ГХК перешла в краевую собственность, ее эксплуатацией по договору аренды занялось Гортеплоэнерго. Персонал был частично переведен из ГХК в ГТЭ, и с сотрудниками заключили срочные трудовые договоры. В конце сентября, когда действие контрактов закончилось, 38 сотрудникам, которые занимались ремонтом оборудования, договоры не продлили, поскольку у Гортеплоэнерго есть свой ремонтный цех».
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