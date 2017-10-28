Ещё один слуга народный рассуждает о закупках мазута. Р.S. Чтобы правильно понимать сказанное, граждане, вы должны в совершенстве овладеть новоязом ПЖИВ. Например: «Глава администрации Железногорска опроверг слухи о сокращениях на котельной №1 Гортеплоэнерго. «Официально никого не сокращали. Когда котельная ГХК перешла в краевую собственность, ее эксплуатацией по договору аренды занялось Гортеплоэнерго. Персонал был частично переведен из ГХК в ГТЭ, и с сотрудниками заключили срочные трудовые договоры. В конце сентября, когда действие контрактов закончилось, 38 сотрудникам, которые занимались ремонтом оборудования, договоры не продлили , поскольку у Гортеплоэнерго есть свой ремонтный цех». gig26.ru .