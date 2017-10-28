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Железногорск
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Расщепление (на)личности Печатать E-mail
Friday, 27 October 2017

Ещё один слуга народный рассуждает о закупках мазута.

Р.S. Чтобы правильно понимать сказанное, граждане, вы должны в совершенстве овладеть новоязом ПЖИВ. Например: 

«Глава администрации Железногорска опроверг слухи о сокращениях на котельной №1 Гортеплоэнерго. «Официально никого не сокращали. Когда котельная ГХК перешла в краевую собственность, ее эксплуатацией по договору аренды занялось Гортеплоэнерго. Персонал был частично переведен из ГХК в ГТЭ, и с сотрудниками заключили срочные трудовые договоры. В конце сентября, когда действие контрактов закончилось, 38 сотрудникам, которые занимались ремонтом оборудования, договоры не продлили, поскольку у Гортеплоэнерго есть свой ремонтный цех».

gig26.ru.

 
 
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История Железногорска
27.10.1951
при дирекции строящегося комбината создан отдел капитального строительства (ОКС), преобразованный в 1953 году в УКС

27.10.1994
подписан контракт LSN 3507 C с бельгийской фирмой BELL на поставку оборудования автоматической телефонной станции ALCATEL 1000 S12 емкостью 6144 номера (для создания АТС-4)

по материалам библиотеки им.Горького
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