Алексей Кулеш надеется на долгие и плодотворные дискуссии. Кто роет долговую яму Почему управляющие компании выбивают деньги с жильцов, а сами не платят поставщикам. Правительство России заявило о намерении искоренить практику, когда управляющие компании (УК) в сфере ЖКХ собирают деньги с людей, но сами не торопятся расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями за тепло, газ, воду. Накопив долги, зачастую УК банкротятся, а жильцы и поставщики ресурсов остаются без средств и с большими проблемами. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное готовности регионов к осенне-зимнему периоду Он заявил о необходимости принятия закона, который бы предусматривал возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании больше не «играли в игры» с деньгами граждан. Кроме того, правительство поручило Росфинмониторингу проверить деятельность управляющих компаний, которые имеют долги перед поставщиками ресурсов. Изучая тему, поднятую на правительственном совещании, мы обратились в единую теплоснабжающую организацию столицы — Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК), в пресс-службе которой сослались на недавно опубликованный антирейтинг управляющих компаний-должников. Среди 32 фигурантов этого списка особняком стоят две компании, долги которых превышают 500 миллионов рублей. На первый взгляд совершенно непонятно, как могла сформироваться такая задолженность. По идее УК — это посредники, которые переводят полученные с подопечных жильцов деньги поставщикам ресурсов вроде МОЭК, Водоканала и т.д. Можно обвинить во всем жильцов. Мол, они не платят по счетам, а управляющие компании, соответственно, накапливают долги перед поставщиками ресурсов. Но по словам директора Института региональных исследований и городского планирования Ирины Ильиной, большинство жителей регулярно оплачивают свои счета по ЖКХ. «Я не видела ни одного района Москвы, где уровень неплатежей жильцов по ЖКХ был бы больше 10 процентов», — утверждает эксперт. Мы попытались разобраться, откуда же тогда такие долги у управляющих компаний и чем это грозит москвичам. Для чистоты эксперимента взяли одного из лидеров антирейтинга, управляющую компанию ООО «Дом-Мастер». Долг у этой УК свыше пятисот миллионов, притом что обслуживает она более 350 домов, расположенных если не на «золотой миле», то уж точно на «позолоченных километрах» центра города. Улицы Покровка, Маросейка, Старая Басманная и прилегающие переулки, входящие в сферу обслуживания «Дом-Мастера», — мечта любого риелтора. То есть проблем с платежеспособностью жильцов у УК здесь быть не должно. Откуда же долг? Вопрос очень непростой. С этим соглашается и эксперт Ирина Ильина. «Здесь нужно очень внимательно смотреть. Можно предположить, что в элитных районах велика доля жильцов, которые находятся в долговременном отъезде. Но мне кажется, здесь надо разбираться с самими компаниями. Неплатежи поставщикам — это часто повод для УК скрыть свои проблемы. Порой компании работают хуже, чем ЖЭКи из прошлого. Нерасторопные люди, нерациональное расходование средств». Мы задали свои вопросы управляющей компании «Дом-Мастер» и получили официальный ответ, в котором говорится, что «ООО УК «Дом-Мастер» не признает задолженность за тепловую энергию в размере, заявленном ПАО «МОЭК», и считает ее виртуальной». Далее «Дом-Мастер» на двух страницах перечисляет претензии к единому поставщику и собственные иски к МОЭК, которые до сих пор рассматриваются в судах. Также в ответе управляющей компании есть и претензии к жильцам: «В настоящее время сумма задолженности населения и арендаторов за потребленные ЖКУ составляет почти 200 млн руб.». «От себя» руководители компании «…хотели бы добавить, что наше предприятие, являясь объектом рискового предпринимательства в сфере ЖКХ, вправе рассчитывать на поддержку госорганов в вопросах создания для нас бизнес-климата, обеспечивающего наше стабильное развитие». Итак, у «Дом-Мастера» проблемы с бизнес-климатом. По идее это никак не должно сказаться на климате в квартирах граждан. Эксперт Ирина Ильина, напротив, утверждает, что «долги УК на самом деле касаются жильцов напрямую. Вам, во-первых, могут что-то отключить. И я знаю, что есть примеры в ряде регионов. Ну а во-вторых, это может сказаться на стоимости услуг, которые вы оплачиваете управляющей компании. Ведь есть расходы жильцов, а есть общедомовые. Управляющие компании элементарно не экономят или просто приписывают, а порой и другие манипуляции проводят». В любом случае — жильцы должны быть правы. Ведь всегда именно они платят деньги — и потерпевшими могут оказаться тоже они. Пока же получается, что на каждого жителя домов, которыми управляет «Дом-Мастер», приходится по 20 тысяч рублей долга за тепло. Причем сами жильцы про это даже не знают, ведь выставленные платежки подавляющее большинство из них оплачивает регулярно. novayagazeta. *** УК «ДЕЗ Каменского городского округа» не выполняет правила эксплуатации жилых домов, из-за этого 11 зданий разрушаются. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Речь идет о многоквартирных домах в селах Позариха, Кисловское и Маминское. Инспекторы зафиксировали в жилых домах трещины и пробоины шиферной кровли, следы от протечек на стенах и потолке на лестничных площадках, трещины на межпанельных швах, разрушение бетонного пола в тамбуре подъездов, бытовой и строительный мусор в подвалах, незакрепленные козырьки подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт и другие нарушения. «Однако самостоятельно управляющей организацией работы по устранению имеющихся нарушений при технической эксплуатации жилых домов не выполнены, чем нарушены требования жилищного законодательства», — комментируют в пресс-службе прокуратуры. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа» административное дело по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья оштрафовал его на 50 тыс. руб. Также надзорный орган потребовал от руководителя УК устранить нарушения законодательства и провести ремонт. urbc.ru . *** Летом этого года инициативная группа жителей обратилась к руководству города в связи с тем, что в их управляющей компании начали происходить какие-то непонятные и, судя по всему, незаконные вещи. Так, 12 наиболее хороших МКД перешли в новую УК «Добрый дом», которая почему-то расположилась по тому же адресу, что и ГУК Ленинского района. Более того, ряд сотрудников одновременно числились в обеих управляющих компаниях. По словам жителей, перевод МКД происходил по совету и рекомендации гендиректора ГУКа Владимира Филиппова. После этого Филиппов был уволен, а делом занялась прокуратура, которая сделала проверку и вскрыла массу нарушений. - В настоящий момент уже заведено два уголовных дела и третье готовится. В данный момент городские власти принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить каких-либо сбоев в обслуживании жилого фонда, - прокомментировал заместитель Главы администрации города Ульяновска Сергей Гигирев. По его словам, с момента обращения жителей удалось сделать очень важное дело - оградить деньги жильцов за содержание и ремонт от списания в счет штрафов и долгов ГУКа. Дело в том, что сейчас организация находится под наблюдением судебных приставов, наложены огромные взыскания. Ситуация осложняется тем, что из-за отсутствия денег в ГУКе осталось всего четыре специалиста, прочие уволились или перевелись в другое место. Самое главное, что нет директора, а только исполняющий обязанности, который к тому же находится на больничном. 1ul.ru . *** Все последние попытки реформировать ЖКХ во многом упираются в проблему управления многоквартирным домом. В России эта проблема не только не решена, но даже не определены ясные подходы к ее решению. А это создает ощущение неопределенности и турбулентности, препятствует созданию стройной системы коммунального хозяйства страны. Нынешним положением недовольны все: и государство, и граждане. Как свидетельствует исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева,тема управления многоквартирными домами (МКД) занимает второе место среди обращений населения по вопросам ЖКХ. В первую очередь недовольство вызывает действующее законодательство, которое провоцирует многочисленные его нарушения. Главная проблема в том, что провозглашенное в Жилищном кодексе (ЖК) право собственности граждан на домовое имущество вступает в противоречие как с подзаконными актами различных ведомств, так и с правоприменительной практикой. Жители де-факто лишены возможности распоряжаться МКД как своей собственностью, а если они принимают соответствующие решения, то ни местные власти, ни различные организации не берут их во внимание. Сегодня вокруг МКД сложилась крайне неопределенная ситуация. Мы до сих пор не решили: обслуживание дома является у нас бизнесом или социальной услугой? Если это все же бизнес, то процесс должен происходить по его законам, если услуга, то государство обязано компенсировать часть затрат на нее гражданам. Например, если они проживают в аварийном или ветхом жилье, то затраты на него в связи с плохим состоянием дома больше, чем в обычных строениях. Но никакой компенсации такие жильцы не получают. Пока не заметно, что ситуация меняется, власть не решается сделать свой выбор, какой модели отдать предпочтение. Вот и получается, что сегодня обслуживание МКД не является в полном объеме ни бизнесом, ни социальной услугой. Отсюда во многом и проистекает большинство проблем. Дело дошло до того, что в некоторых регионах губернаторы своим приказом временно отменяли действие Жилкодекса. И никто не возражает против таких решений. Кому принадлежит дом Причиной того, что ЖК так и не стал до конца действующим документом, является то, что многоквартирный дом не превратился в объект недвижимости, считает Андрей Широков, председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ. У него должна быть своя восстановительная стоимость, в нем должен развиваться энергосберегающий бизнес. Иными словами, в оборот должно войти такое понятие, как экономика дома. И пока его нет, бессмысленно пытаться внедрять практику управления МКД. А без нее невозможно внедрить и такую не менее важную экономическую категорию, как стоимость управления одним квадратным метром. Только в этом случае можно будет реально требовать от УК и отчетов о том, как расходуются на эти цели деньги, и повышения эффективности самого процесса. А у нас даже мало кто знает, что в этой сумме до 40% составляют налоги. Впрочем, это мало кого волнует, ведь сегодня УК получают деньги за обслуживание вне зависимости от качества или объема предоставляемых услуг. В этой сфере царит полный правовой беспредел. Например, подпишет председатель ТСЖ или не подпишет протокол о приемке сделанной работы, этот факт ни на что не влияет. Вот если бы средства поступали на счет УК после того, как будет оформлен такой документ, положение могло бы измениться. Это позволило бы контролировать УК. Но на данный момент внедрение такой практики малореально, так как нет методик оплаты за оказанные услуги. Собственники не могут даже узнать, за что конкретно и сколько они должны заплатить. Где взять активных собственников Современное законодательство и практика управления МКД настолько противоречат друг другу, что свести воедино их практически нереально. ЖК предусматривает коллективное управление общим имуществом МКД, в законе предусмотрено 97 случаев, по которым решение может приниматься только на общем собрании. Вот только созвать его очень трудно, все ТСЖ единодушны во мнении, что в нынешних условиях этот механизм работает с огромными сбоями. Не самые худшие Между тем система управления МКД со стороны жильцов в России необходима. Многие не знают, но наша страна отнюдь не аутсайдер по числу квартир, объединенных в ТСЖ (кондоминиумы). Так, в Японии их насчитывается 11 % от общего числа домовладений, в Канаде — 12 %, в Польше — 18 %, в США — 22,4 %. В России таких 16,6 %. Иными словами, у нас средние показатели. Но, по причине отсутствия внятной политики по управлению МКД, количество МКД под управлением ТСЖ, ЖК в последние годы снижается. В 2010 году таких домов насчитывалось свыше 217 тысяч, в 2017 году их число сократилось до 99 тысяч. Иными словами, желающих управлять своими владениями у нас становится все меньше. Люди не видят для себя перспективу этого занятия, предпочитают отдавать эту сферу на откуп УК. Война протоколов Один из самых острых вопросов управления МКД — замена УК со стороны собственников дома по причине плохой работы последней. Таких случаев немало, когда жильцы хотят сменить управляющую компанию. Но получается это нечасто. Если общее собрание жильцов записывает в своем протоколе решение о смене УК, то оно не имеет реальных правовых и практических последствий. Согласно закону, получившая черную метку УК должна известить жилгосинспекцию об исключении этого дома из реестра обслуживаемых компанией объектов. Но реально это происходит редко, прежняя УК старается максимально затормозить этот процесс, не уведомлять ведомство об этом решении. Для этого скрываются или фальсифицируются протоколы, они переписываются в нужном ключе, а на них ставятся фиктивные подписи жильцов. При этом такая УК часто перестает работать, а лишь продолжает собирать деньги за свои уже не оказываемые услуги. Как показывает практика, подобная ситуация может длиться полгода, есть случаи, когда она продолжается в течение нескольких лет. И ТСЖ ничего с этим поделать не могут, а зачастую они плохо информированы о том, что реально происходит. Причина такого положения в том числе и в отсутствии компетентных специалистов в товариществе, которому трудно отстаивать свои интересы. rcmm.ru . Р. S . А тут чик! - и голубоглазенькие подоспели: "Парламентарии Законодательного Собрания Красноярского края готовятся к VIII Съезду депутатов. В его рамках пройдут 9 круглых столов. Секцию, посвященную проблемам капитального ремонта многоквартирных домов будет вести Алексей Кулеш. «Мы взяли узкую тему - «Обеспечение качества капитального ремонта», имея в виду, что стандартные гарантийные обязательства по строительным работам распространяются на 5 лет, а межрементный срок по капитальному ремонту составляет 15-20 лет. За пределами пятилетнего срока никто обязательств не несёт. И это, с моей точки зрения, большая проблема, учитывая, что квалификация работников среднего звена и тех, кто работает руками - оставляет желать лучшего. Через 2-3 года начнут «сыпаться» первые дома, сделанные по программе капремонта. Уникальная ситуация. Деньги есть, а проблема - с исполнителем и качеством». 1line.info . Красиво, правда? Зампред Заксобрания пребывает в лёгком недоумении, оказывается. Но прекрасней всего финал: «В целом, на Съезде я жду общественной дискуссии, в том числе о судьбе и перспективах местного самоуправления в стране и в крае». Ой-ёй. Логичней было бы всё-таки ждать качественных капремонтов. Это меньше на сказку похоже.