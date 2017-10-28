Кому не даёт покоя легализация наёмников в России. «Хорошая работа, но могут и убить» Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как и за сколько воюют в Сирии. После десятков сообщений в прессе о так называемых частных военных компаниях, принимающих участие в военных действиях в Сирии, разобраться в теме этих коммерческих структур, которые находятся вне закона в РФ, решила газета «Комсомольская правда». Военный корреспондент издания Александр Коц пообщался с бойцами ЧВК, воюющей на Ближнем Востоке. О ЧВК в России официально никто не говорит, но «это тот случай, когда чем дольше молчишь, тем сложнее признать очевидное. А скрывать в век интернета постоянно всплывающие факты практически невозможно», пишет журналист. Так, боец ЧВК по имени Денис, воевавший срочником-десантником в Чечне, а потом принимающий участие в боевых действиях в Донбассе, после которого попал в Сирию, рассказал, что он «просто любит войну, а когда за любимое дело еще и платят неплохо, грех жаловаться». По словам Дениса, наемникам в ЧВК платят до 300 тысяч рублей, хотя лично у него «стандартная ставка 220 тысяч». «Лечение после ранения обеспечивают. Однако, если через пару лет начнутся какие-то осложнения, — это уже на тебе. Протезирование тоже не оплачивается», — сказал он, добавив, что «главное — делать свою работу и не косячить». Денис отметил, что если для него как москвича это просто хорошая зарплата, то парень из глубинки может за командировку решить свой квартирный вопрос. Поэтому многие приезжают, чтобы разобраться со своей жилищной проблемой, пояснил он. «Хорошая работа, но могут и убить», — резюмировал боец. О ЧВК пресса пишет уже не первый год. В частности, неоднократно публиковались материалы о «ЧВК Вагнера» — подразделении, которым руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер. Журналисты выяснили, что ЧВК была сформирована на основе «Славянского корпуса», действовавшего в Сирии в 2013 году. Также СМИ писали, что лагерь бойцов «ЧВК Вагнера» находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае. Отмечалось, что ГРУ негласно курирует «группу Вагнера», а базу финансирует военное ведомство. В октябре независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что в августе и сентябре 2017 года в ходе боевых действий в Сирии погибли по меньшей мере девять бойцов «ЧВК Вагнера». «Нет вранья и лукавства»: Минобороны новости о гибели бойцов ЧВК не комментирует Как отмечает «КП», Минобороны новости о гибели предполагаемых бойцов ЧВК в Чечне не комментирует или сообщает, что «все военнослужащие в Сирии находятся на своих местах и выполняют поставленные задачи». «И в этом нет вранья или лукавства. Потому что бойцы ЧВК структурно не входят в оборонное ведомство, не подчиняются ему. И это — мировая практика. Ни в одной из западных стран потери ЧВК не учитываются правительствами», — говорится в статье. «И остается только этическая сторона. Получается, что в случае непредвиденной ситуации (того же плена) государство как бы не замечает попавших в беду своих граждан. А как же «русские своих не бросают»?» — задается вопросом Коц. Отвечает на этот вопрос еще один боец ЧВК по имени Олег, с которым пообщался военкор. «Ну, во-первых, никто никого все-таки в реальности не бросает. И если вам ничего не рассказывают, это не значит, что государство ничего не делает. А во-вторых, о морально-этических терзаниях думаете только вы, журналисты. Мы же прекрасно понимаем, на что идем, подписывая контракт», — заявил мужчина, участвовавший в 2008 году в военном конфликте в Южной Осетии. После расформирования боевого подразделения 58-й армии Олега направили в инженерную бригаду, но там он служить не захотел. После неудачного опыта работы на гражданке Олег с 2015 года служит по контракту с ЧВК. Он уверяет, что у бойцов нет никакой обиды на государство, так как они — «профессиональные наемники, которые знают, куда попали». «Есть определенные условия, на которые ты соглашаешься, идя в ЧВК. Если тебя возьмут в плен, государство скажет, что оно ни при чем. Если тебя убьют, твое тело, скорее всего, не будут транспортировать на родину. Зато твоя семья получит от одного до четырех миллионов рублей», — рассказал он, добавив, что по контракту им запрещено упоминать о своей деятельности, особенно в соцсетях. Легализовать ЧВК в России пытаются с 2015 года Напомним, в России уже предпринимались попытки легализировать ЧВК. Особенно активно такие перспективы обсуждались после истории с ЧВК «Славянский корпус». Около 300 граждан России в 2013 году подписали контракт с компанией, зарегистрированной в Гонконге, и отправились в Сирию на охрану нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Однако на месте им пришлось воевать — в ходе одного из боев были ранены шесть российских бойцов. Руководителей ЧВК Вадима Гусева и Евгения Сидорова по возвращении на родину осудили по статье «Наемничество» на три года. Как рассказал «КП» эксперт комитета по безопасности при Торгово-промышленной палате Ян Браницкий, это громкое дело подняло новую волну энтузиастов, выступающих за легализацию ЧВК в России. Но в итоге законопроект так и не был подготовлен. А между тем, отметил он, некоторые риски для государства можно нивелировать, используя частные вооруженные формирования за пределами России. Во-первых, упрекнуть государство в том, что его военнослужащие выполняют некие миссии и были замечены в военных инцидентах, невозможно. Во-вторых, ЧВК можно использовать там, где вооруженные силы по разным причинам задействовать нельзя. По словам Браницкого, на Сирии государство могло бы оттачивать азы работы российских частников. Уже пройден путь от полной вольницы частных компаний до абсолютного зарегулирования работы ЧВК. «Сейчас на этом рынке, безусловно, доминируют американцы и британцы, и никакого резона впускать туда конкурентов, пусть даже для охраны наших же объектов, у них нет», — посетовал эксперт. По его мнению, государство должно выстроить абсолютно прозрачную схему работы ЧВК, и тогда «в России найдутся люди, которые прекрасно обеспечат охрану и выполнят задачу». «Нужны только легальные правила игры», — подытожил он. В настоящее время российские ЧВК находятся в некоей серой зоне — и финансовой, и юридической. И, как считает Браницкий, было бы проще все-таки вывести ЧВК в легальное белое поле, которое дает неплохие финансовые перспективы — ведь ежегодный оборот частных военных компаний оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Первый зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич тоже считает, что ЧВК в России были бы полезны. Однако все должно быть закреплено на законодательном уровне, отметил сенатор. scandaly.ru . *** Отчет об использовании российских частных военных компаний на территории Украины подготовили сотрудники СБУ, Мининформполитики и международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm. Представлял отчет заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин. По данным InformNapalm, в Украине засветилось 7 российских частных военных компаний. Самой известной из них является ЧВК "Вагнера", которую возглавляет подполковник псковской бригады спецназа ГРУ Минобороны России Дмитрий Уткин. Уволившись в запас, Уткин отправился воевать в Сирию на стороне правительственных сил президента Башара Асада в составе так называемого "Славянского корпуса". Едва не попав в 2013 году в окружение, россияне были вынуждены вернуться в Москву. Руководство "Славянского корпуса" потом осудили в России за наемничество, а Дмитрий Уткин отправился в Украину во главе собственной группы наемников, которую поначалу называли "группой Вагнера". Это был позывной самого Уткина. Он был выбран якобы из-за приверженности к идеологии нацистской Германии (Рихард Вагнер считается любимым композитором Адольфа Гитлера). Сейчас ЧВК "Вагнера" является закрытой военизированной структурой, лагерь подготовки которой расположен в Краснодарском крае в поселке Молькино, на базе 10-й бригады спецназначения Главного управления разведки Генштаба ВС РФ. Отбор сотрудников компании и организация ее деятельности построены по строгим принципам отрядов специального назначения. В InformNapalm полагают, что вагнеровцы начали действовать в Украине уже во время аннексии Крыма, в феврале-марте 2014 года. Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин убежден, что именно специалисты ЧВК причастны к отжатию нескольких боевых машин десанта у передового отряда 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, вошедшего 16 апреля 2014 года в Краматорск. Впрочем, в СБУ считают, что в нашей стране ЧВК "Вагнера" начала "работать" в июне 2014 года. В частности, по мнению СБУ, вагнеровцы причастны к уничтожению военно-транспортного Ил-76 над Луганском, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих. Это утверждение СБУ базирует на извлечении из отчетного документа ЧВК "Вагнера" для российского Генштаба. "13 июня 2014 года группой "В" уничтожен тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 с вражеским десантом, что не дало украинским войскам возможности завести на территорию ЛНР группировку войск в необходимом количестве", — говорится в документе. Ил-76 был сбит в ночь с 13-го на 14 июня (в 00:51) при заходе на посадку в районе аэропорта Луганска. По данным СБУ, команду сбить транспортник отдал лично Дмитрий Уткин, а непосредственными исполнителями являлись стрелок-зенитчик Андрей Гуралев 1990 года рождения и старший стрелок-зенитчик Андрей Лебедев 1974 года рождения. Далее ЧВК "Вагнера" отличилась во время боев за Луганский аэропорт в 2014 году, а также в сражении за Дебальцево в феврале 2015 года. Во время штурма аэропорта вагнеровцы потеряли 15 человек, а во время боев под Дебальцево — 21 бойца. Помимо этого, именно с деятельностью ЧВК "Вагнера" связывают ликвидацию некоторых одиозных главарей незаконных "республик". В частности, наемники, скорее всего, расправились с Александром Бедновым ("Бэтменом"). Как сообщала "Сегодня", это задание было выполнено в интересах Игоря Плотницкого, который хотел избавиться от влиятельного политического конкурента. Кортеж Беднова расстреляли в районе Лутугино (Луганская область) 1 января 2015 года. В августе 2015 года ЧВК "Вагнера" в количестве 1350 человек была переброшена в Сирию для обучения местных военнослужащих, ведения разведывательной деятельности на глубину до 50 км, ремонта техники и вооружений, обеспечения коммуникаций с местным населением, а также для эвакуации раненых с поля боя. В отличие от конфликта в Украине, Россия воюет в Сирии официально, но ее присутствие ограничивается сравнительно небольшой авиационной группировкой. Нигде не заявляется, что в Сирии воюют сухопутные войска РФ. Между тем ЧВК "Вагнера" принимала активное участие именно в сухопутных боях, обеспечив захват сирийского города Пальмира, весной 2016 года. В Сирии вагнеровцы несут довольно ощутимые потери. По данным СБУ, установлена гибель 67 человек. Очевидно, за свои военные заслуги в декабре 2016 года Дмитрий Уткин засветился на торжественном приеме у президента РФ Владимира Путина, посвященном "Дню героев Отечества". "Их там нет" Негласное использование ЧВК в боевых операциях за рубежом стало возможным потому, что российским законодательством деятельность подобных организаций не урегулирована. Хотя в течение последних четырех лет в Госдуме РФ и предпринимались попытки протащить соответствующий законопроект. "Все ЧВК в России находятся в статусе охранных компаний. И то, что в РФ охранным компаниям выдается бронетехника и тяжелое вооружение, — это, конечно, нонсенс. Частные военные компании — это прекрасный инструмент для ведения гибридной агрессии, потому что де-факто это не войска", — говорит главред сайта ИС Юрий Карин. "Этот проект российских спецслужб, который позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публике и международному сообществу фразы "их там нет" или "мы их туда не посылали", — пояснил глава СБУ Василий Грицак. К примеру, в сентябре 2017 года, во время атаки на сирийский город Дейр-эз-Зор в плен попали двое граждан России — Григорий Цуркану и Роман Заболотный, которых тоже связывают с группировкой "Вагнера". На официальном уровне Кремль моментально открестился от этих людей, поспешив заявить, что "никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии не было". По словам Карина, именно россияне начали использовать ЧВК, как подразделения для ведения боевых действий. segodnya.ua . *** На Западе убеждены, что в России на самом деле существуют ЧВК, однако де-факто они представляют собой спецподразделения при ведомствах Минобороны. В докладе Asymmetric Warfare Group (AWG), который ранее разбирала РП, упоминается о 10 подобных формированиях, семь из них якобы воевали на территории Украины, а восемь — в Сирии. Эффективность применения нелегальных ЧВК, если они действительно существуют (или существовали), оценить, все равно невозможно из-за отсутствия достоверных фактов об участии наемников в военных операциях. Так, AWG не говорит о каких-либо серьезных недостатках, но и не приводит в пример конкретные эпизоды, связанные с деятельностью ЧВК. Оппозиционные российские СМИ предпочитают повествовать об огромных потерях, которые несут наемники, и о непосильных финансовых затратах на их содержание. В декабре прошлого года в РФ был принят закон, который позволяет призывникам и гражданам, находящимся в запасе, заключать краткосрочные контракты с Минобороны для участия в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом. Однако в документе есть оговорка о том, что краткосрочные контракты заключаются во время чрезвычайных обстоятельств. Подобные контракты могут заключаться «на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, но не более чем на 1 год со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы. Авторы указывают, что закон направлен на повышение мобильности войск, а также на формирование «сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки». Возможно, что оба нововведения призваны нивелировать вакуум, который существует из-за отсутствия легальных ЧВК. Ввести данные организации в правовое поле наше государство не решается в силу ряда причин, в том числе психологического характера. За сотрудниками ЧВК, которыми чаще всего становятся отставные офицеры, закрепилась слава наемников. Над созданием этого ярлыка активно работали российские федеральные СМИ, очерняя работу американских компаний на Ближнем Востоке. Если российское государство отважится на легализацию ЧВК, то на него обрушится шквал алармистской критики и обвинений в лицемерии. Судя по предпринимаемым мерам, частные военные компании в России не появятся. Ближайшие годы власти РФ будут обходиться ресурсами кадровых военнослужащих. rusplt.ru . *** Судьба казака Романа Заболотного и десантника Григория Цуркану, захваченных боевиками в плен, неясна до сих пор. По одним данным, их казнили, по другим – они в плену. Военное ведомство заявило, что таких солдат у них нет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что данные устанавливаются. – О том, что Дима в Сирии, я узнала, только когда пришла похоронка. Ну как похоронка – позвонили, сказали: встречайте груз. Ближайшие родственники приехали в аэропорт Казани. Сопровождающего при «цинковой посылке» не было. Гроб был запаян, сказали: не вскрывать. Да мы и не собирались – с момента смерти прошло уже больше двух недель. А, ну еще конверт был. В нем справка, свидетельство о смерти и фото Димы в гробу, всё, – рассказала «Собеседнику» подруга семьи погибшего в Сирии 32-летнего Дмитрия Маркелова. Общаться женщина согласилась строго на условиях анонимности. Ближайшие родственники в принципе отказываются говорить. Молчание – это главное условие контракта и получения страховки. 250 тысяч рублей в месяц за командировку в горячую точку, 800 тысяч – в случае ранения, до 3 млн рублей – родственникам погибшего. Такой «прайс» частной военной компании передают друг другу «солдаты удачи». Большинство из них направляются в самую горячую точку планеты прямиком с юго-востока Украины. Так было и с Маркеловым. – Он говорил: у меня призвание воевать. Служил в Чечне, потом уехал в Донбасс, оттуда в Сирию. Первый раз он там был больше года назад, три месяца пробыл, вернулся. Вторая командировка продлилась всего несколько дней, – рассказывает знакомая погибшего Дмитрия. – В военкомате матери сына Маркелова сказали: такой военный не числится, никаких выплат не положено, – рассказала «Собеседнику» журналистка Дарья Турцева, которая занималась делом семьи. Пенсионный фонд сначала тоже отказал, ведь по гражданским специальностям Маркелов не работал ни дня, да и взносов со своих авантюрных заработков, видимо, тоже не платил. Только публикация в прессе помогла выбить пособие по потере кормильца. 8 тысяч рублей – это как если бы парня сбила машина или он умер бы от болезни. Для государства погибший Маркелов – и не гражданский, и не военный. – ЧВК Вагнера, – уверенно отвечает подруга Маркелова на вопрос, по какой линии боец был направлен в Сирию. – Перед отъездом он проходил подготовку на базе в Краснодарском крае. Не взять его не могли, у него специализация элитная – сапер. Теперь уже – была. «Тебе жить надоело?» Считается, что частные военные компании в России – изобретение ветеранов ГРУ. Первый заброс в Сирию произошел еще в 2013 году, а максимально группа Вагнера за это время предположительно могла насчитывать 2–2,5 тысячи человек. Перед сирийской командировкой все кандидаты обязаны привести в порядок свои профили в соцсетях, почистить информацию, но не удалять совсем, чтобы не было подозрительно. О поездке можно сообщать только самым близким, а лучше – никому. Телефоны нужно сдать на границе, вся связь с домом осуществляется только через «связных», которые передают сообщения по мессенджерам. «Частники» действуют там, где армии быть не должно. Например, перед командировкой в Сирию будущим наемникам ставят задачу: охрана нефтяных вышек и промышленных предприятий, отбитых у боевиков. Но засада в том, что боевики не готовы отдавать привлекательные объекты и всегда стремятся вернуться. Цуркану и Заболотный попали в плен на пути в Дейр-эз-Зор – нефтяной, но спорный край. – В Сирии заплатят. – Тебе жить надоело? – Я собираюсь вас всех пережить еще... Это фрагмент переписки между братьями Федором и Михаилом Нефедовыми. В феврале 2017 года Михаил погиб в Сирии. Известно, что у него был позывной «Тихий», а дислоцировался он в провинции Хомс. Подполковник милиции Алексей Найнодин прошел чеченскую кампанию, вышел на пенсию, а в 2017 году отправился в Сирию. Друзья говорят, не столько за деньгами, сколько отомстить за погибшего товарища. 1 февраля он сам подорвался там на мине. Частные военные ЧВК – до сих пор неясное явление в России. Закона о них нет. Наиболее рассекреченная часть работы – охрана морских судов от пиратов. – Сейчас ЧВК занимаются охраной морских судов и объектов промышленной индустрии в странах со сложной политической обстановкой, – рассказал «Собеседнику» руководитель одной из них, Moran Security Group, Алексей Бадиков. – В то же время эти компании могут привлекаться странами и для ведения боевых действий совместно с армейскими подразделениями. Да, в России не создана правовая база для деятельности ЧВК. Поэтому российские структуры регистрируют ЧВК в других юрисдикциях (как правило, это офшорные страны, в частности Белиз). sobesednik.