Заколючинские боксёры против кикбоксёров. Первый раунд. Бой с тенью В «ГиГ» в поисках справедливости обратился железногорский тренер по боксу Александр Иванов. Он провел самостоятельное расследование и выяснил некоторые факты об одном из популярных в городе видов спорта. - Что меня подвигло начать расследование, почему я завелся-то? - рассказывает Иванов. - Раньше просто смеялся, слушая, как наши СМИ расписывают достижения кикбоксеров. Думал, ну и ладно, пускай кичатся, хотя гордиться там особо нечем. А тут приезжают к нам из Академии летних видов спорта и рассказывают, что кикбоксинг включен в базовые виды спорта. То есть край должен находить средства на поездки на соревнования, командировки тренерам, выплачивать субсидии школе на развитие данного направления. Хотя это не олимпийский спорт даже! Но главное, начинают нас, тренеров по боксу и борьбе, носом тыкать - мол, учитесь работать у кикбоксеров. Ставят их в пример! Кикбоксинг в Железногорске зарождался на моих глазах. В свое время один наш тренер преподавал в секции бокса. Там у него с результатом не заладилось, к тому же в 90-е тяжело было с зарплатой, вот и ушел. Стал учителем в школе, параллельно открыл платную группу по кикбоксингу. Тогда это было для города в новинку, а на все новое народ клюет. Вот так же, как паркур, например: мы все в детстве прыгали через заборы и не знали, что это паркур, оказывается. На турниках солнышко делали и трюки разные - сейчас это воркаут. Круговые тренировки у нас в боксе всегда были: штанга, скакалка, гиря, отжимания - так это теперь кроссфит... Первые соревнования проводились по фулл-контакту. Мои ребята даже поучаствовали в двух соревнованиях, причем очень хорошо. На третий турнир нас уже попросили не приходить. Так и жили - они нас к себе не пускали и сами в наших соревнованиях не участвовали. Фулл-контакт в городе долго не продержался. Когда наши кикбоксеры начинали выезжать на соревнования, им крепко доставалось. Почему? Да потому что там все те же боксеры выходят - у кого карьера не сложилась, а в кикбоксинге сразу пошел результат. Тогда в Железногорске стали развивать лайт-контакт и семи-контакт (поинтфайтинг). Это направления, где не бьют сильно - так, тычками обмениваются. Был один ученик, его позиционируют как одного из самых успешных начинателей, а имя даже занесли в список «Ими гордится школа». Помню мальчишку хорошо, он в боксе даже первенство города выиграть не мог, падал во время боя. А тут вдруг такие успехи! Конкуренция невысокая, и сразу все звездами стали. А отбор участников в финал страны - вообще отдельная песня. Вот отчет с первенства края по кикбоксингу. Я его взял с сайта Федерации кикбоксинга Красноярского края. Причем сам отчет почему-то неполный. В нем нет графиков поединков, из которых стало бы ясно, кто с кем дрался и с каким счетом победил, сколько спортсменов участвовало в конкретной весовой категории и так далее. В олимпийских дисциплинах - боксе и греко-римской борьбе - с отчетностью все строго, прописан каждый чих. Как анализировать результат без графиков, когда указаны только призеры? Я запросил документы у исполнительного директора краевой федерации Владимира Григорьева, он мне их выслал. Смотрим. Лайт-контакт, где у наших невероятные успехи. Участвует 40 человек из 6 городов. Негусто! И почти треть - железногорцы. Это по трем возрастам: юноши 2002, 2003 и 2004 годов рождения. А вот для сравнения отчет с первенства края по боксу среди участников 2002 и 2003 годов рождения: 107 человек из 19 городов. Как считаете, где проще показать результат? Идем дальше. Первенство СФО, отбор на Россию. Проходило на Алтае. В отчетах опять только общие цифры, так что смотрим документы, которые кикбоксеры на «Спортивную элиту» подавали. Вот очередной наш мальчик, который стал чемпионом Сибирского федерального округа. В весе у него всего три соперника было. И все из Алтайского края. Никто больше не приехал, получается! Так это что было, первенство СФО или встреча Красноярск-Алтай? Углубляемся в отчет. Первый бой пацан выиграл 21:19 - тут все понятно, без вопросов. А что же финальный поединок? Пустое поле, нет характера победы. Какой счет? Может, его соперник просто не явился, заболел, сломал ногу или что-то еще, и была засчитана техническая победа? Парень, возможно, вообще провел только один бой, а его делают чуть ли не лучшим спортсменом города. У меня вопрос к комиссии «Спортивной элиты» - как они такой документ вообще приняли? Может, хотя бы на чемпионате и первенстве России все иначе? В конце концов, серьезные соревнования, да и соперники со всей страны должны съезжаться! Итак… 55 участников - 36 мужчин и 19 женщин. Из них медали у 29 мужчин и 18 женщин! То есть без наград осталось только 8 человек? И это чемпионат страны! А наши кикбоксеры, занимая третьи места из трех, проигрывая все бои, в итоге носят гордое звание призеров соревнований. … Проблема не только в отсутствии здоровой конкуренции. Из раза в раз количество участников, указанное в начале документа, не сходится с данными таблиц, где спортсмены перечислены по регионам. Написано 20, считаем - выходит 19. Написано 140, считаем - 136. И так в каждом отчете. Да нас в олимпийских видах спорта за малейшую запятую взгрели бы уже! А тут такие грубые ошибки - и хоть бы что. Я внимательно посмотрел документы, которые кикбоксеры предоставили на «Спортивную элиту». Это данные с соревнований, где перечислены результаты наших спортсменов и графики их боев. Все за подписью главного судьи Александра Березкина. Найдите хотя бы два одинаковых росчерка. Отчеты с разных турниров как будто подписаны разной рукой. Я Березкина очень хорошо знаю, попросил его: «Саня, вышли образец своей подписи!» Он прислал сразу два варианта, которыми пользуется, - короткий и длинный. Думаете, хотя бы один из них напоминал те, что в вышеупомянутых отчетах значатся? Получается, кто-то расписался за судью. Причем тот, кто слабо представляет, как выглядит настоящая подпись Березкина. А это, между прочим, финансовый документ, по которому оплачивают командировки, делают лучшими тренерами, платят надбавки и так далее. Я сам судья международной категории, мастер спорта СССР по боксу. Когда все отчеты уже подписаны и сданы, ко мне часто подходят хитрые тренеры: «Александр Владимирович, ошибочка была, распишитесь вот здесь!» И чистый лист подсовывают с печатью - пиши потом что хочешь на нем. «Не-не-не, ребята, нигде я расписываться не стану», - отвечаю в таких случаях. Меня за это снимут потом, и не быть мне больше главным судьей. Березкин, думаю, точно так же отказался. Гадай теперь, почему - то ли результаты не те, то ли соперников таких не было, то ли просто отчет неправильный. К чему я веду все это время? Представители олимпийских видов спорта, старшие тренеры отделений (кроме пулевой стрельбы) подписали письмо в управление по спорту, где потребовали разделить олимпийские и неолимпийские виды при подведении итогов «Спортивной элиты». Несправедливо, когда те, у кого меньше конкуренция и кому меньше вкладываться в победу приходится, признаются лучшими. Но помимо почестей есть еще один важный момент - финансирование. За свои «невероятные достижения» железногорский кикбоксинг получает из региона субсидию 450 тысяч рублей. Сумма напрямую зависит от числа воспитанников, которые входят в сборную края. Правильно, у нас же 19 кикбоксеров в сборной! Для сравнения, приведу цифры по некоторым олимпийским видам спорта. Легкой атлетике, лыжным гонкам, конькобежцам, греко-римской борьбе примерно тысяч по 100 достается. Хоккею - 150, пулевой стрельбе - 290, боксу — 75. А ребята из олимпийских видов спорта пробиваются на первенство страны и занимают там места, хотя у них по 20-30 соперников, а не по 2-3! И бьют их по-настоящему, а не понарошку. Я ни в коем случае не против кикбоксинга как вида спорта, пусть себе соревнуются с двумя-тремя соперниками и собирают медали. Пусть тешат самолюбие. Но когда это все начинает влиять на действительно серьезные виды спорта, когда нам начинают ставить кикбоксеров в пример и говорить, чтобы мы у них учились, когда нам выделяют в разы меньше средств на развитие секций, когда пытаются продать шляпу под видом короны - тут невозможно молчать, уж извините. Все собранные мною документы мы с директором ДЮСШ «Юность» Эдуардом Антоновым отвезем в краевое министерство спорта, будем там вопросы задавать. Посмотрим, что нам ответят. gig26.ru . Р.S. Ещё раз напоминаю: в 2010 году местный бюджет выделял 69,8 млн рублей на статью «Здравоохранение, физкультура и спорт», а в 2018-м планирует лишь 63,9 миллиона. Настоящие бои за бабло ещё впереди, стало быть. Очевидно, что некоторые звери в нашем лесу либо заведомо равнее других, либо пользуются прямой поддержкой конкретных представителей власти. Занимайте лучшие места и запасайтесь попкорном.